2022/06/29,
影劇

深陷性侵風波的名導伍迪艾倫難得現身社群媒體，坦言近年可能結束導演生涯

深陷性侵風波的名導伍迪艾倫難得現身社群媒體，坦言近年可能結束導演生涯
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

整場訪問兩人並未對於性侵風波進行深度談話，此次除了談及伍迪艾倫的電影工作之外，就是圍繞著自傳《憑空而來：伍迪．艾倫回憶錄》和散文集《Zero Gravity》做討論，比較偏向寫作方面的討論。不過，消失在螢光幕許久的伍迪艾倫，這次返回眾人眼前，也已經讓好萊塢與各界相當震驚。

深陷性侵風暴，沈寂已久的美國名導伍迪艾倫（Woody Allen），台灣時間6月28日在男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）的社群Instagram上接受專訪，這是伍迪艾倫近年難得在公開場合亮相，在訪問前就已經受到各大外媒與網友們的關注。

眾所周知，影響無數影人的名導伍迪艾倫遭前女友米亞法羅（Mia Farrow）指控，性侵當時年僅7歲的養女荻倫法羅（Dylan Farrow），而在監護權官司如火如荼地進行中，更揭發艾倫與米亞的養女之一宋宜（Soon-Yi Previn）的詭譎關係（宋宜是米亞與前夫在婚姻存續期間收養的女兒），接下來幾年極具爭議的發展與雙方攻防，屢屢見於媒體版面。

伍迪艾倫與米亞法羅曾經的伴侶關係聞名全球，兩人也曾合作如《漢娜姊妹》、《開羅紫玫瑰》等經典之作，不過，隨著因性侵指控與隨之而來的各方輿論，讓雙方走到如今難以挽回的難堪局面。

HBO甚至將此醜聞事件拍攝成影集《伍迪艾倫父女之戰》，故事以米亞法羅為中心的龐大家庭切入，端出事件相關人士的獨家訪談，佐以一段段米亞親錄的家庭影片、法院文檔、關鍵錄影／音帶，以及許多第一手目擊證人的首次公開談論，試圖讓事件更臻完整。

這起性侵風波也讓伍迪艾倫遭受好萊塢多名人士的抨擊，在網路輿論的擴散之下，伍迪艾倫的職業生涯更是垂直往下，伍迪艾倫近期執導的作品也消失在眾人眼前，2019年《雨天・紐約》遭亞馬遜取消在北美的院線上映計畫，而至今亮相的最後一部電影，2020年的《Rifkin's Festival》則僅以小規模宣傳，黯淡無光的放映與下檔。

不過，伍迪艾倫近期則出版了一本名為《Zero Gravity》的散文集，而伍迪艾倫就與亞歷鮑德溫在社群軟體上討論了這本書，當然，還有伍迪艾倫現今的狀況。

亞歷鮑德溫與伍迪艾倫是老搭檔，雙方合作過《藍色茉莉》、《愛上羅馬》、《艾莉絲》等作品，而亞歷鮑德溫也是好萊塢少數力挺伍迪艾倫的知名影人。

在訪問一開始，亞歷鮑德溫不改其大砲性格，直言：「我先聲明，我對這裡任何人的判斷和偽善的評論沒有興趣。顯然地，我是一個有自己想法的人，不在乎其他人的猜測。如果你認為應該透過HBO製作的紀錄片的觀點進行審判，那是你的問題。」

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Photo Credit: AP / 達志影像
亞歷鮑德溫

而專訪進行時，伍迪艾倫也透露自己正計劃在今（2022）年夏末或是秋季時，在巴黎拍攝一部電影，之後很有可能就此結束導演生涯。伍迪艾倫說：「我對整體電影製作的前景感到失望，我可能會至少再拍一部電影，但拍電影的很多刺激都消失了。過去拍電影時，它會進入全國各地的電影院，現在拍了一部電影，片子在電影院待了幾個星期後，然後就直接進入串流媒體或按次付費，這跟過往不一樣，對我而言也不是一件愉快的事。」

伍迪艾倫在訪談過程中，也坦言並不看串流，且對疫情期間電影院和藝術館的關閉深感沮喪，「我不知道我現在對製作電影的感覺如何，我會再看看感覺如何，而我也會再次投身於電影工作，但最終我可能想轉向寫作，展望未來。」

當然，整場訪問兩人並未對於性侵風波進行深度談話，此次除了談及伍迪艾倫的電影工作之外，就是圍繞著自傳《憑空而來：伍迪．艾倫回憶錄》（台灣由黑體文化出版）和散文集《Zero Gravity》做討論，比較偏向寫作方面的討論。

不過，消失在螢光幕許久的伍迪艾倫，這次返回眾人眼前，也已經讓好萊塢與各界相當震驚。

Cannes : "Irrational Man" Photocall - 68th Cannes International Film Festival.
Photo Credit: AP/達志影像
伍迪艾倫

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核稿編輯：羅元祺


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2022/06/01,
科技

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