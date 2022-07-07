姊妹2家人相約爬雪山撕破臉，「半路丟包」女童獨自下山涉遺棄罪惹議

有2家人相約攀爬海拔高達3201公尺的雪山東峰，結果為了其中一位11歲的孩子，被獨自留在步道上知名的「哭坡觀景台」而爆發衝突爭吵，甚至可能觸犯《兒童及少年福利與權益保障法》中的「遺棄罪」；當事人各方各有說法，而這起事件也在登山社群引發熱議。

發生什麼事？

吳家和徐家共9人相約一同攀登台灣第二高峰雪山，這兩家人其實是「連襟」；姊姊一家包括姊姊、姊姊前夫、11歲的兒子和女兒、加上外傭共5個人；妹妹一家則有妹妹、妹夫、2個小孩共4個，原本2家人預計爬到雪山東峰就下山。

出發前一天，姊姊臨時表示，上次來礙於高山症無法好好欣賞美景，想獨自1人獨攀路途更為遙遠的雪山主峰，隔天將兩名孩子交由前夫和外傭照顧，便獨自出發；姊姊前夫與外傭便與妹妹、妹夫帶著4名小孩上山，不料走登山口的服務處，前夫疑似忘了拿入園證只好返回營區領證，而當下11歲女兒則並未留在原地等待，跟著妹妹一家人一起繼續往前走。

妹妹一家人帶著11歲的女童一路走到雪山著名的陡峭地形「哭坡」時，11歲女童表示再也走不動了，妹夫一度試著和姊姊前夫聯繫，但電話不通，後來和外傭聯繫上後才知道，姊姊前夫並未繼續往山上走而是停在山下休息，妹妹和妹夫因為擔心時間過晚、天氣變數，又希望能帶著自己的孩子登上東峰山頂，當下決定把11歲的外甥女留在哭坡，帶著自己的2名小孩繼續攀登雪山東峰，回程路上再帶她下山，並要求外甥女每30分鐘與外傭保持聯繫。

而姊姊前夫聽聞自己的女兒遭獨留在哭坡觀景台，便要求女兒獨自往下山的路走，自己也開始上山，想在半路上接女兒；而妹夫透過電話聯繫，知道外甥女獨自下山十分吃驚，立刻放棄攻頂，讓孩子和太太繼續往東峰山頂，自己則趕緊跑回去找外甥女；最後所有人，包括女童都在其他山友結伴同行下，都順利回到登山口，但2家人因此大吵一架。

2家人各說各話，不過並未提告

妹夫在在臉書社團「靠北登山大小事」上發文抱怨，姊姊將女兒丟下獨攀、姊姊前夫也不負責任，電話一直連繫不上，導致自己還要照顧外甥女，一路上連哄帶騙還幫忙按摩，好不容易的走到哭坡前，因為外甥女再也走不動，只好讓外甥女一個人停留在觀景台，沒想到姊姊前夫叫外甥女自己下山，事後還揚言控告他惡意遺棄孩童。

該篇抱怨文立刻在登山社團炎上，有些人指責獨攀的姊姊不負責任，姊姊的前夫為何要把孩子給別人照顧也很奇怪；不過發文抱怨的妹夫也被圍攻批評，認為無論如何都不應該將女童單獨留在哭坡觀景台；既然一起上山，就有責任照顧。

綜合《ETtoday》和《蘋果日報》報導，當時決定去「獨攀主峰」的姊姊，也透過律師說明，前夫因發現入園證忘了拿，交代2個小孩和外傭一起在原地等待，沒想到女兒被帶走，而非妹夫所指控的「丟給他們照顧」；因前夫沒有登山經驗、誤判情勢，才會要女兒獨自下山，而且自己也沒有提告，是妹夫PO文引發爭議和媒體關注後，檢警才主動調查。

姊姊表示，2家人原本就常會相約爬山露營，除了她前夫，她和妹妹、妹夫3人都是有經驗的登山愛好者 ，前夫儘管年紀已近60但仍可以走，不過考量到2個都11歲的孩子身體狀況，有預想到兒子可能爬不動，因此也有備案，假如雪山東峰爬不動，就全員下撤改走桃山瀑布。

針對妹夫一開始先指控2家人明明約好帶小孩登雪山東峰，姊姊卻在出發前一天改爬雪山主峰，她也強調自己經過妹妹和妹夫的同意。妹妹甚至鼓勵她上山，姊姊評估後當時人力後，認為還有外傭和前夫2人應可照顧小孩才決定改攀雪山主峰。

姊姊認為，女兒當初被帶離時，妹夫和他們就已達成「委任關係」，這也是後續之所以檢警認為有違反《兒少法》之疑慮，而主動提起調查的主要原因，何況前夫在5日透過律師聲明中也有強調，「並沒有要他們把小孩帶走」。

而姊姊前夫也解釋，當時因為他的入園證放在露營區忘記帶， 才請外傭和兩個小孩在服務站等候，他打算回到露營區取入園證。 沒想到拿到證返回服務站時，「已經沒有看到女兒」， 外傭也說，妹婿已帶女兒往雪山東峰走了。

姊姊解釋，不論是小孩或是大人都是基於信任原則，才會跟著妹夫走，前夫看著小孩起登後，隨後也帶著兒子和外傭起登，不過途中為解決孩子的生理問題又再折返回營地一次，因此攀登較慢。而後續兒子因高山症發作，前夫才決定下撤。



姊姊前夫也強調，當天下午外傭接獲妹婿電話表示「 你女兒走不動， 要把妳女兒放在路邊去攻頂，你上來接她」。當時他也回應，「 不可以將我女兒單獨放在路邊沒人陪她，這樣很危險」。接著就立刻上山找女兒，並在2.5K處遇到其他山友帶著女兒下山。

過了兩天後，妹夫再次發文，這次並未抱怨而是道歉，表示事發當下因為失當情緒有不智行為，兩人都非常後悔難過，萬幸小女孩沒事，也希望小女孩父母能接受他們的歉意，此後他們將用更加嚴謹的態度來審視自己的行為。他也強調，此次道歉是為了減少愧疚、罪惡感，並沒有要道歉換取撤告或和解等情事。

把女童獨自留在山上，可能會有什麼法律責任？

苗栗縣政府消防局指出，根據過往的判例，「登山的隊友對彼此都有保證人的地位只要走在一起，彼此就是危險共同體，需彼此負擔基本報案及救助責任」基本上只要出門登山是隊友那就是一個危險共同體，有互相照顧的責任與義務；呼籲山友們盡量「團進團出」。