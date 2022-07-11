《邊玩邊賺入手NFT》：Burberry、GUCCI、LV如何進軍元宇宙，找到他們的精品顧客？
我們想讓你知道的是
無論是精品品牌或其他企業，現在都該提前想好「著作權侵權」的因應對策，要不然就得親自跨足到元宇宙市場守護自身品牌的價值。
文：李林福
2021年起，元宇宙成為了全世界的新趨勢，精品品牌毫不猶豫地踏入這個新領域，並從中吸取經驗，進而使整個市場產生改變。明明精品企業就算不碰這一塊，也不會影響到銷售，究竟為什麼這麼積極地跨足元宇宙及NFT 呢？後文將透過四個層面來分析。
因為元宇宙裡有他們的顧客
其實從銷售的角度來看，這是再正常不過的決定。無論顧客在哪裡，那裡就一定要有商品，如同前文提過的Burberry，如果現在的MZ世代跟阿法世代所習慣的空間是元宇宙，那精品品牌就得搶先一步在元宇宙上布局，好讓這些顧客熟悉品牌（見圖表6-2）。
元宇宙能成為嶄新的消費市場
網路科技公司Meta的執行長馬克．祖克柏（MarkZuckerberg）曾經提到，「虛擬替身」（Avatar）在元宇宙裡將扮演著舉足輕重的角色。因為當人們正式玩遊戲前，會花很長的一段時間，製作一個跟自己長得很像的虛擬替身。
現實世界裡，我們可能會因為新冠肺炎這類型的疫情，導致我們無法外出認識新朋友，但是在元宇宙裡，我們的虛擬替身可以隨時代替自己去認識其他人。正因為虛擬替身代表著我們，所以好好裝扮自己的虛擬替身，也成為理所當然的事。
花錢在虛擬替身上，又被稱為D2A（Direct To Avatar），而這個市場也從2017年的300億美元，一路躍升到2022年的550億美元，商業雜誌《富比士》（Forbes）也十分看好虛擬替身的未來。
正因為虛擬替身的市場不斷擴張中，所以精品品牌自然不可能錯過這個機會。雖然元宇宙才剛開始，目前還很難從中獲取可觀的利潤，但隨著越來越多人開始打扮起自己的虛擬替身，有著「稀有性」這個特點的精品服飾與配件，自然而然就能吸引到更多人的注意。
人們在現實世界中之所以會花大錢購買精品，就是為了擁有精品的優越感，這個想法，就算進入元宇宙也是相同的，所以各家精品都力求在元宇宙中販售的商品，能使買家的虛擬替身跟一般使用者產生出差異化。
能連接現實世界
其實這些精品品牌，也能將現實世界中既有的商品，拿到元宇宙中販售進而造成話題，像是在《機器磚塊》中，GUCCI所販售的「MATELASSÉ」單肩包，就是現實世界中真的存在的包款；此外，手機遊戲《網球傳奇》（TennisClash）裡，遊戲角色身上所穿的衣服跟鞋子則是先發行虛擬版本後，才被做成了現實世界中的產品（見圖表6-3）。
NFT能夠解決假貨問題
如果將NFT的概念運用在精品上，就能讓消費者清楚地掌握這個商品的來歷，NFT絕對能成為精品最完美的商品保證書，今後各品牌將不再需要擔心紙本保證書會產生的各種問題，像是偽造、變造、遺失等。
就像現實世界裡會有假貨一樣，元宇宙世界也肯定會出現假貨，但精品企業若能提前進軍到元宇宙中，並使用NFT來當作保證書的話，這些品牌無論是在現實世界或元宇宙中，都能一併解決假貨的問題。
接下來就透過實際的例子來看，各家精品在元宇宙裡做了什麼，他們又是怎麼透過NFT來解決現實世界中保證書的問題。
不落人後的國際品牌
首先手腳最快的品牌是GUCCI，2021年6月底，GUCCI在《機器磚塊》上以35萬Robux（約4115美元）的價格成功售出一款名為Dionysus Bag的包包（2021年11月售價已經降為25萬Robux）。
而這款包包獨特的地方在於，這個花樣的包款只存在於《機器磚塊》上。這也「Gucci Garden」當初進駐《機器磚塊》時，以475Robux（約5美元）曾經販售過的商品（見圖表6-4）。2021年11月底，《機器磚塊》還舉辦了「2021年時尚大獎」（The Fashion Awards 2021）。
此外，GUCCI也跟元宇宙遊戲平台ZEPETO合作，並在裡面打造一座「Gucci Villa」，同時也在這個平台上販售虛擬替身的衣服。
很多人會好奇，GUCCI是在2021年才突然對元宇宙產生興趣的嗎？實則不然，GUCCI早在2019年就研發出一款可以虛擬試穿的App，消費者就算不出門，也能在家輕鬆試穿GUCCI的鞋子，同時還能拍下自己虛擬試穿鞋子的模樣，甚至也可以直接透過GUCCI的官網購買自己想要的商品（見圖表6-5）。
從這些例子中就可以看出，GUCCI早就瞄準並且已經準備好要全面進軍元宇宙及NFT市場了。
而路易威登（Louis Vuitton）則是選在2021年8月4日，LV創辦人200歲誕辰的日子，發行了一款名為「LOUIS THE GAME」的App，這款App是以LV吉祥物Vivienne為主角的遊戲，只要成功闖關7個地區並完成任務就能夠獲得NFT（見圖表6-5）。
其實早在LV跟線上戰鬥技術型遊戲《英雄聯盟》合作推出聯名商品時，就可以看出LV絕對不會缺席元宇宙這塊領域。
2021年8月，Burberry在以區塊鏈為基礎的手機遊戲《Blankos：街區派對》（Blankos Block Party）上，發行了一個名為「Shark B」的角色（見圖表6-6）。
750個Shark B的NFT，只花了30秒就完售，甚至原價300美元的Shark B，還被抬高到1149美元轉手賣出。而Shark B身上穿的噴射背包、臂圈、鞋子等各式各樣的NFT配件，全都能在《Blankos：街區派對》的Marketplace上買到，噴射背包的二手價還被炒到145美元的價格。
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
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作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。