《邊玩邊賺入手NFT》：Burberry、GUCCI、LV如何進軍元宇宙，找到他們的精品顧客？

文：李林福

2021年起，元宇宙成為了全世界的新趨勢，精品品牌毫不猶豫地踏入這個新領域，並從中吸取經驗，進而使整個市場產生改變。明明精品企業就算不碰這一塊，也不會影響到銷售，究竟為什麼這麼積極地跨足元宇宙及NFT 呢？後文將透過四個層面來分析。

因為元宇宙裡有他們的顧客

其實從銷售的角度來看，這是再正常不過的決定。無論顧客在哪裡，那裡就一定要有商品，如同前文提過的Burberry，如果現在的MZ世代跟阿法世代所習慣的空間是元宇宙，那精品品牌就得搶先一步在元宇宙上布局，好讓這些顧客熟悉品牌（見圖表6-2）。

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元宇宙能成為嶄新的消費市場

網路科技公司Meta的執行長馬克．祖克柏（MarkZuckerberg）曾經提到，「虛擬替身」（Avatar）在元宇宙裡將扮演著舉足輕重的角色。因為當人們正式玩遊戲前，會花很長的一段時間，製作一個跟自己長得很像的虛擬替身。

現實世界裡，我們可能會因為新冠肺炎這類型的疫情，導致我們無法外出認識新朋友，但是在元宇宙裡，我們的虛擬替身可以隨時代替自己去認識其他人。正因為虛擬替身代表著我們，所以好好裝扮自己的虛擬替身，也成為理所當然的事。

花錢在虛擬替身上，又被稱為D2A（Direct To Avatar），而這個市場也從2017年的300億美元，一路躍升到2022年的550億美元，商業雜誌《富比士》（Forbes）也十分看好虛擬替身的未來。

正因為虛擬替身的市場不斷擴張中，所以精品品牌自然不可能錯過這個機會。雖然元宇宙才剛開始，目前還很難從中獲取可觀的利潤，但隨著越來越多人開始打扮起自己的虛擬替身，有著「稀有性」這個特點的精品服飾與配件，自然而然就能吸引到更多人的注意。

人們在現實世界中之所以會花大錢購買精品，就是為了擁有精品的優越感，這個想法，就算進入元宇宙也是相同的，所以各家精品都力求在元宇宙中販售的商品，能使買家的虛擬替身跟一般使用者產生出差異化。

能連接現實世界

其實這些精品品牌，也能將現實世界中既有的商品，拿到元宇宙中販售進而造成話題，像是在《機器磚塊》中，GUCCI所販售的「MATELASSÉ」單肩包，就是現實世界中真的存在的包款；此外，手機遊戲《網球傳奇》（TennisClash）裡，遊戲角色身上所穿的衣服跟鞋子則是先發行虛擬版本後，才被做成了現實世界中的產品（見圖表6-3）。

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NFT能夠解決假貨問題

如果將NFT的概念運用在精品上，就能讓消費者清楚地掌握這個商品的來歷，NFT絕對能成為精品最完美的商品保證書，今後各品牌將不再需要擔心紙本保證書會產生的各種問題，像是偽造、變造、遺失等。

就像現實世界裡會有假貨一樣，元宇宙世界也肯定會出現假貨，但精品企業若能提前進軍到元宇宙中，並使用NFT來當作保證書的話，這些品牌無論是在現實世界或元宇宙中，都能一併解決假貨的問題。

接下來就透過實際的例子來看，各家精品在元宇宙裡做了什麼，他們又是怎麼透過NFT來解決現實世界中保證書的問題。

不落人後的國際品牌

首先手腳最快的品牌是GUCCI，2021年6月底，GUCCI在《機器磚塊》上以35萬Robux（約4115美元）的價格成功售出一款名為Dionysus Bag的包包（2021年11月售價已經降為25萬Robux）。

而這款包包獨特的地方在於，這個花樣的包款只存在於《機器磚塊》上。這也「Gucci Garden」當初進駐《機器磚塊》時，以475Robux（約5美元）曾經販售過的商品（見圖表6-4）。2021年11月底，《機器磚塊》還舉辦了「2021年時尚大獎」（The Fashion Awards 2021）。

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此外，GUCCI也跟元宇宙遊戲平台ZEPETO合作，並在裡面打造一座「Gucci Villa」，同時也在這個平台上販售虛擬替身的衣服。

很多人會好奇，GUCCI是在2021年才突然對元宇宙產生興趣的嗎？實則不然，GUCCI早在2019年就研發出一款可以虛擬試穿的App，消費者就算不出門，也能在家輕鬆試穿GUCCI的鞋子，同時還能拍下自己虛擬試穿鞋子的模樣，甚至也可以直接透過GUCCI的官網購買自己想要的商品（見圖表6-5）。

從這些例子中就可以看出，GUCCI早就瞄準並且已經準備好要全面進軍元宇宙及NFT市場了。

而路易威登（Louis Vuitton）則是選在2021年8月4日，LV創辦人200歲誕辰的日子，發行了一款名為「LOUIS THE GAME」的App，這款App是以LV吉祥物Vivienne為主角的遊戲，只要成功闖關7個地區並完成任務就能夠獲得NFT（見圖表6-5）。

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其實早在LV跟線上戰鬥技術型遊戲《英雄聯盟》合作推出聯名商品時，就可以看出LV絕對不會缺席元宇宙這塊領域。

2021年8月，Burberry在以區塊鏈為基礎的手機遊戲《Blankos：街區派對》（Blankos Block Party）上，發行了一個名為「Shark B」的角色（見圖表6-6）。

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750個Shark B的NFT，只花了30秒就完售，甚至原價300美元的Shark B，還被抬高到1149美元轉手賣出。而Shark B身上穿的噴射背包、臂圈、鞋子等各式各樣的NFT配件，全都能在《Blankos：街區派對》的Marketplace上買到，噴射背包的二手價還被炒到145美元的價格。