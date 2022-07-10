《父母並非不愛你，卻又讓你傷痕累累的「隱性虐待」》：邁向成功的腿長在你自己身上，而不是心理師身上
我們想讓你知道的是
每個人在成長過程中，都會有一些受限的地方，這些受限來自成長中的適應不良。一個人不能走向成功的動因是非常多的，我們很難全部列舉出來，但是一些常見的動因，我們還是可以尋得一些運轉的軌跡。
文：王雪岩
突破自我設限，走出人生困局
生活裡常常看到這樣的人：大家都認為他是潛力股，可是他往往會在臨門一腳時出些差錯，讓大家都為他惋惜不已；或者他可以在獨處時把一切打理得很好，但是一旦走到人前，他就會像一隻被嚇壞的小兔子，把原有的本事忘得一乾二淨，就好像自己什麼都不懂一樣；再或者他乾脆否認自己有能力在社會上闖蕩，自己關起門來哪裡都不去，就像斬斷了自己的雙腿一樣，呈現出社會生活的殘疾狀態等。
這些人，都有一個共同的特徵：不是他們沒有能力，而是他們從來不敢相信自己身上具有「好」，自己有可能會成功。其實，他們都有一個受限的自我，他們的許多功能會因內在世界的種種束縛而無法得以展現。
前面提到過，國外資深的精神分析師建議，有條件的話，青少年都應該接受一段時間的精神分析，原因也在於此：每個人在成長過程中，都會有一些受限的地方，這些受限來自成長中的適應不良。在成長早期，這些方式可能幫助他們抵禦了當時的艱難經驗，但是隨著他們的長大，這些方式已經無法適應現實的狀況，甚至限制了他們潛能的真正開發與啟動，使他們的能力不能正常發揮。
一個人不能走向成功的動因是非常多的，我們很難全部列舉出來，但是一些常見的動因，我們還是可以尋得一些運轉的軌跡。
對原生家庭的效忠
一個孩子，如果從小生活在被貶低之中，那他可能就會對自己形成一個「我不行」的意向，並且按照這個意向打造自己。比如：如果一個孩子從小被家人認為不會有太大的出息，他總是不如另外幾個孩子優秀，當這個孩子在潛意識中認同了家人對自己的定位之後，他就會限制自己的發展；當他的成就有可能超越其他家庭成員時，就會喚醒他「背叛」家庭的焦慮，於是，他可能就真的會成為那個臨門一腳失敗的人。
如果一個孩子成長於一個信奉「叢林法則」的家庭（不得不承認的是，很多從動盪年代走過來的家庭，因為安全感的匱乏，將這個法則作為信條），他可能會接收到兩種衝突的資訊：一個是他必須優秀，從而為自己爭取更多的生存空間；另一個是家庭中更有權力的那些人，要借助於掌控他來獲得安全感，所以他會不斷從家庭的「王」那裡感受到對自身發展能力的限制。
當然，這個限制是暗中傳遞的，比如孩子不能違背父母的想法，這就意味著孩子是「不對的、無能的、不能獨立思考的」等，使孩子失去探索和創造的動力。在這樣衝突的資訊中，孩子可能就會無所適從，所以他不得不為自己選擇了第三條路：為自己創設一個只屬於自己的空間，躲在裡面不出來，這樣就迴避了與家庭中任何一方期待的抗衡，但他也會因此失去社會適應能力。
成功者的內疚
當孩子進入伊底帕斯期（三∼五歲），孩子對異性父母有了強烈的親近需要（編按：伊底帕斯情結，又稱戀母情結），於是同性父母就會成為孩子的假想敵。在與同性父母的競爭中，孩子會感覺如果自己戰勝了，就會傷害到同性父母，也會被同性父母懲罰。為了緩解傷害父母的內疚，他可能就會在潛意識中遏制自己成功的可能，這個過程被稱為「成功焦慮」。
具有成功焦慮的人，常常會在生活裡遏制自己成功的可能，比如重要考試之前突然莫名其妙地生病，或是在一個有重要面試的早晨因為設錯了鬧鐘而沒有及時起床等。在現實中，往往可以看到有充分的現實性原因阻止了他們成功的可能，可是在這些現實性原因之下，往往也可以找到他們自己潛意識的破壞動力。
妒忌和對妒忌的抵消
妒忌在克萊恩學派的精神分析中，是非常重要的分析內容，因為它對一個人的人格健康發展破壞性作用是非常強烈的。妒忌是這樣一個過程：當一個嬰兒在成長中，感覺母親擁有充足的乳汁而他自己沒有，他不得不等待媽媽的給予才能存活時，這個嬰兒內心就會充滿恐懼與憤怒，他希望能夠掠奪母親的乳房和乳汁（母親的好東西）並且損毀它。而當他損毀了這些好東西時，他也就失去了獲得「好」的可能。
在諮商室裡常常會遇上這樣的情況：如果在上週的工作中來訪者很有收穫，在這週的工作中，他可能會對心理師抱怨，責備心理師不能夠理解他，對他完全沒有幫助等。這實際上就是一個妒忌的過程：他要破壞心理師給予他的好東西，進而破壞自己成長的可能。
或者，一個在生活中不能控制自己情緒的來訪者，感受到心理師情緒平穩，對他不斷提供包容性的感受時，也可能產生強烈妒忌。他就會非常憤怒於心理師的平和，因為他感受到了心理師擁有他想要，但又得不到的東西，於是他就用激怒心理師的方式來破壞心理師所擁有的「好」，同時也會在他引發的衝突中傷害到自己。
妒忌會給一個人帶來強烈的痛苦，有時一個人為了緩解妒忌的痛苦，而去理想化另外一個人。當他感覺另外一個人如上帝般完美時，他就會將自己的世界停滯在「壞」裡，他也會因此失去對美好和成功進行追求的動力。
貪婪和對貪婪的抵消
貪婪是一種貪得無厭的強烈欲望，遠超出他自己的實際需要和對方能夠給予且願意給予的數量。在貪婪的驅動之下，這個人就會讓自己不斷陷在掠奪的衝動之下，而失去創造的可能，進而也限制了他憑自己的能力獲得成功的機會。
有時為了緩解貪婪帶來的痛苦和內疚，一個人會透過讓自己放棄擁有好東西的可能這種方式來抵消貪婪，這樣也會拉開他與成功之間的距離。
對依賴的需要
Tags：
城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
我們想讓你知道的是
後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
經濟部工業局廣告