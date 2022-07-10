《父母並非不愛你，卻又讓你傷痕累累的「隱性虐待」》：邁向成功的腿長在你自己身上，而不是心理師身上

文：王雪岩

突破自我設限，走出人生困局

生活裡常常看到這樣的人：大家都認為他是潛力股，可是他往往會在臨門一腳時出些差錯，讓大家都為他惋惜不已；或者他可以在獨處時把一切打理得很好，但是一旦走到人前，他就會像一隻被嚇壞的小兔子，把原有的本事忘得一乾二淨，就好像自己什麼都不懂一樣；再或者他乾脆否認自己有能力在社會上闖蕩，自己關起門來哪裡都不去，就像斬斷了自己的雙腿一樣，呈現出社會生活的殘疾狀態等。

這些人，都有一個共同的特徵：不是他們沒有能力，而是他們從來不敢相信自己身上具有「好」，自己有可能會成功。其實，他們都有一個受限的自我，他們的許多功能會因內在世界的種種束縛而無法得以展現。

前面提到過，國外資深的精神分析師建議，有條件的話，青少年都應該接受一段時間的精神分析，原因也在於此：每個人在成長過程中，都會有一些受限的地方，這些受限來自成長中的適應不良。在成長早期，這些方式可能幫助他們抵禦了當時的艱難經驗，但是隨著他們的長大，這些方式已經無法適應現實的狀況，甚至限制了他們潛能的真正開發與啟動，使他們的能力不能正常發揮。

一個人不能走向成功的動因是非常多的，我們很難全部列舉出來，但是一些常見的動因，我們還是可以尋得一些運轉的軌跡。

對原生家庭的效忠

一個孩子，如果從小生活在被貶低之中，那他可能就會對自己形成一個「我不行」的意向，並且按照這個意向打造自己。比如：如果一個孩子從小被家人認為不會有太大的出息，他總是不如另外幾個孩子優秀，當這個孩子在潛意識中認同了家人對自己的定位之後，他就會限制自己的發展；當他的成就有可能超越其他家庭成員時，就會喚醒他「背叛」家庭的焦慮，於是，他可能就真的會成為那個臨門一腳失敗的人。

如果一個孩子成長於一個信奉「叢林法則」的家庭（不得不承認的是，很多從動盪年代走過來的家庭，因為安全感的匱乏，將這個法則作為信條），他可能會接收到兩種衝突的資訊：一個是他必須優秀，從而為自己爭取更多的生存空間；另一個是家庭中更有權力的那些人，要借助於掌控他來獲得安全感，所以他會不斷從家庭的「王」那裡感受到對自身發展能力的限制。

當然，這個限制是暗中傳遞的，比如孩子不能違背父母的想法，這就意味著孩子是「不對的、無能的、不能獨立思考的」等，使孩子失去探索和創造的動力。在這樣衝突的資訊中，孩子可能就會無所適從，所以他不得不為自己選擇了第三條路：為自己創設一個只屬於自己的空間，躲在裡面不出來，這樣就迴避了與家庭中任何一方期待的抗衡，但他也會因此失去社會適應能力。

成功者的內疚

當孩子進入伊底帕斯期（三∼五歲），孩子對異性父母有了強烈的親近需要（編按：伊底帕斯情結，又稱戀母情結），於是同性父母就會成為孩子的假想敵。在與同性父母的競爭中，孩子會感覺如果自己戰勝了，就會傷害到同性父母，也會被同性父母懲罰。為了緩解傷害父母的內疚，他可能就會在潛意識中遏制自己成功的可能，這個過程被稱為「成功焦慮」。

具有成功焦慮的人，常常會在生活裡遏制自己成功的可能，比如重要考試之前突然莫名其妙地生病，或是在一個有重要面試的早晨因為設錯了鬧鐘而沒有及時起床等。在現實中，往往可以看到有充分的現實性原因阻止了他們成功的可能，可是在這些現實性原因之下，往往也可以找到他們自己潛意識的破壞動力。

妒忌和對妒忌的抵消

妒忌在克萊恩學派的精神分析中，是非常重要的分析內容，因為它對一個人的人格健康發展破壞性作用是非常強烈的。妒忌是這樣一個過程：當一個嬰兒在成長中，感覺母親擁有充足的乳汁而他自己沒有，他不得不等待媽媽的給予才能存活時，這個嬰兒內心就會充滿恐懼與憤怒，他希望能夠掠奪母親的乳房和乳汁（母親的好東西）並且損毀它。而當他損毀了這些好東西時，他也就失去了獲得「好」的可能。

在諮商室裡常常會遇上這樣的情況：如果在上週的工作中來訪者很有收穫，在這週的工作中，他可能會對心理師抱怨，責備心理師不能夠理解他，對他完全沒有幫助等。這實際上就是一個妒忌的過程：他要破壞心理師給予他的好東西，進而破壞自己成長的可能。

或者，一個在生活中不能控制自己情緒的來訪者，感受到心理師情緒平穩，對他不斷提供包容性的感受時，也可能產生強烈妒忌。他就會非常憤怒於心理師的平和，因為他感受到了心理師擁有他想要，但又得不到的東西，於是他就用激怒心理師的方式來破壞心理師所擁有的「好」，同時也會在他引發的衝突中傷害到自己。

妒忌會給一個人帶來強烈的痛苦，有時一個人為了緩解妒忌的痛苦，而去理想化另外一個人。當他感覺另外一個人如上帝般完美時，他就會將自己的世界停滯在「壞」裡，他也會因此失去對美好和成功進行追求的動力。

貪婪和對貪婪的抵消

貪婪是一種貪得無厭的強烈欲望，遠超出他自己的實際需要和對方能夠給予且願意給予的數量。在貪婪的驅動之下，這個人就會讓自己不斷陷在掠奪的衝動之下，而失去創造的可能，進而也限制了他憑自己的能力獲得成功的機會。

有時為了緩解貪婪帶來的痛苦和內疚，一個人會透過讓自己放棄擁有好東西的可能這種方式來抵消貪婪，這樣也會拉開他與成功之間的距離。

對依賴的需要