《吳明珠教你養好心》：心臟好不好，觀察臉上11個地方就能略知一二
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以下11項是觀臉知心臟的方法，讓大家透過觀察臉部與五官去探知心臟發出的微小警訊，如有觀察到相關情形，不必過於恐慌，但是可以多留意警惕，最好能找信任的醫師幫自己做進一步診斷。
文：吳明珠
心好不好，看臉就知道
《黃帝內經》提到「心，一身之主，臟腑、百骸之君王。主明，則下安，以此養生，則壽。」由此可見，心臟在五臟六腑當中，具有主導性的地位，所以，當心有問題，五臟六臟也跟著不安。
《黃帝內經》也提到「心其華在面」，意思就是說，心臟的好壞，全都寫在臉上，可以從臉部觀察心臟功能。
醫書《靈樞．邪氣臟腑病形》也指出：「十二經脈，三百六十五絡，其血氣皆上於面，而走空竅」。這是在說明全身的十二經脈、三百六十五經絡的血氣，皆出現在臉上。臉是全身上下最不怕冷的部位，因此，從臉色可以觀察了解心臟氣血的運行狀況。
1. 心氣充足者臉色紅潤明亮，心氣虛者臉色蒼白皮膚粗糙
如同前篇文章所述，心氣充足功能強的人，臉色均勻紅潤，色澤明亮，甚至皮膚狀況都會很好。但是，心氣虛的人則顯得臉色蒼白，像是大病初癒，臉色幾乎沒有血色，慘白卻黯淡無光，看得出膚質粗糙，若這時候女生化妝上粉，最容易出現浮粉的狀況。
2. 心氣淤塞者，臉易長斑，頰面暗紅
心臟血氣瘀塞者，臉頰可能會出現斑點，或者兩側呈集中型的暗紅色，
這種紅臉很像住在高原地區或是像寒冷地帶的人一樣。有風濕性心臟病的病患臉上較容易出現這樣的臉色狀況。
3. 左右臉的大小差太多
雖然每個人的左右臉不會完全對稱，但是從臉觀察心臟問題時，會留意左右臉的大小是否相差過多。因為心臟氣血行走會影響養分的吸收，因此會出現大小臉的狀況，也就是左右臉的大小不一樣。心臟有問題，左臉頰的肌肉通常會出現異狀。像是氣血淤滯時，左臉頰的肌肉會比右邊腫大；若氣血不足，左邊肌肉會比右邊凹陷，大家可以仔細觀察比較看看。
4. 無來由的臉部浮腫，甚至過午不消
臉部水腫的狀態也可以用來觀察心臟的好壞。像是正常人在睡前喝水較多，或吃得太鹹時，難免會引起臉部水腫，但通常是早上的水腫情況到了中午或下午就會改善消失，這是有原因的水腫，不需太過擔心；但是，若無故的水腫、浮腫，就需要重視，尤其是用手指按壓時出現壓痕，但按壓部位的皮膚卻久久深陷不回彈，這可能是心臟出現問題，一定要注意。
5. 舌頭顏色
另外，《黃帝內經》提到，心開竅於舌，脾開竅於口，肺開竅於鼻，肝開竅於目，腎開竅於耳，經過觀察這五官的變化情況，可以了解心、肝、脾、肺、腎的健康狀況。
所謂的竅，大家以為應該是孔洞型態的器官組織，像是嘴巴、眼晴、耳朵、鼻子等等。但奇怪的是，心開竅於舌，卻不是空竅，主要原因是《黃帝內經》所說的「竅」，是指關鍵，也就是我們所説訣竅、竅門的「竅」，就是關鍵、重點的意思。
中醫強調，「心開竅於舌」。這提醒了我們，舌頭是觀察心很重要的地方。心和，則舌能知五味。所以，「舌診」是中醫最常用的診病方法之一，現在西醫也發現，舌頭對於心臟病，確實有著很好的診斷預測。用舌頭來判斷心臟情況，健康的心臟，舌頭表面無舌苔覆蓋，紅潤柔軟靈活，說話流利。但若是受損，心陰不足時，舌尖紅是心火旺盛，舌的顏色淡則是心血不足，舌上有瘀斑是心血瘀塞，這個要特別注意，因為大多發生在有心臟疾病的人身上。
6. 耳垂摺痕溝紋
耳朵也是一處可以觀察心血管健康的部位，我們能從耳垂可以看出心血管是否有缺氧狀態。民間觀相的說法認為耳垂要厚又圓潤，代表有福氣，但從健康角度來看，正常的耳垂應該要飽滿且沒有溝紋。耳垂上若出現十五度或四十五度的斜切摺痕，俗稱「冠心溝」，摺痕愈深要愈小心，可能心臟或血管狀態不太好。如果同時有相關的心臟病症狀，建議要及早就醫。
7. 印堂皺紋、色深
兩眉中間的印堂也是可以觀察的地方。若印堂毛孔粗大，肌肉軟而無力，還出現「懸針紋」或是顏色較深，需要多留意心血管問題。通常印堂的紋路，會因為煩惱的時候皺眉出現，但若沒有皺眉動作，就存在很深的紋路，就要小心。這類人通常不開朗，胸口常常感到煩悶，經常可以聽到他們用力大口呼吸，好像一直在嘆氣似的。若印堂發紅要注意血壓比較高，小心中風，若印堂發黑表示心血管疾病瘀塞已有一段時間。
8. 山根較低，出現橫紋、青筋、顏色特殊
正常的山根高度應該搭配臉部與鼻子的比例，要有隆起的角度，且皮膚光滑。雖然東方人的山根的確會比較低，但是山根處若有凹陷、橫紋、青筋等，表示血氣運行狀態不佳，要特別留意心臟。像演藝圈戎祥、馬兆駿等藝人，他們都是在壯年時，因為心肌梗塞不幸過世，仔細看他們的照片，會發現山根比較低陷。
9. 鼻頭與鼻翼發腫
《黃帝內經》說：「心肺有疾，鼻為之不利。」也就是指，心肺有問題時，容易出現鼻塞呼吸不順暢，所以鼻子可以反映心肺功能。像是鼻頭及鼻翼紅腫、腫硬，是因為心臟有問題時，引起鼻塞，鼻子為了增加呼吸量，就會用力想要張開鼻翼與鼻孔，時間久了鼻頭鼻翼都會腫起來，用手觸摸鼻翼會發現圓腫的樣子，就像是「蒜頭鼻」。
10. 嘴唇發紫
嘴唇發紫，或是嘴巴周邊呈現青紫色，這表示血氣可能出現淤塞，有血液循環不良的問題。很多女性因為長期有畫口紅的習慣，導致無法確實判斷裸唇的顏色。其實每天畫口紅前就是最佳觀察的時機，建議女性多花一分鐘觀察自己的嘴唇，避免陷入心臟方面的疾病危機。
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
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台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告