數位監控時代，平台數據是否會成為美國墮胎訴訟的呈堂證供？Meta、Google拒絕回應
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在墮胎議題上，這些科技公司不能只面對自己員工，而必須思考更嚴峻的數位議題——當墮胎成為違法，人們在平台上的數位足跡，會不會被用來作為刑事訴訟中的呈堂證供？
隨著美國最高法院推翻墮胎權保障，Meta、Alphabet等科技公司被質疑，是否會就墮胎案件提供數據給執法部門。多數公司拒絕回應這類問題，但在其社群政策中，也都包含可能會在數據上配合執法部門，這顯示出了美國過去和現在非法墮胎的最大差別：現在是一個前所未有的數位監控時代。
美國最高法院推翻49年前「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的判決，剝奪原本被《憲法》保障的墮胎權。隨後，科技公司紛紛宣布會支持要墮胎的員工，臉書的母公司Meta承諾會為離鄉墮胎的員工付旅費；Google的母公司Alphabet則允許員工搬離禁止墮胎的州。
然而，在墮胎議題上，這些科技公司不能只面對自己員工，而必須思考更嚴峻的數位議題——當墮胎成為違法，人們在平台上的數位足跡，會不會被用來作為刑事訴訟中的呈堂證供？
許多美國媒體向科技公司詢問類似問題，除了是否向執法部門提供數據外，也好奇會不會刪除平台上的墮胎資訊，卻都難以獲得完整答案。Google雖然拒絕向《路透社》回應，但在他們的服務條款中提及，公司會保留刪除違法內容的權利。Meta不向《MIT科技評論》回答旗下社群媒體如何因應現有政策，以及該公司會怎麼調整墮胎資訊的內容準則。
在墮胎權被推翻以後，TikTok上開始有創作者表示，會為要跨州墮胎的人提供免費住處。而TikTok雖然回應不會限制平台上與墮胎相關的內容，但仍拒絕透露是否會配合執法部門提供數據的要求。
在科技公司尚未明確表態的同時，卻也悄悄展開疑似配合法令的動作。《NBC》的報導指出，若在Instagram上搜尋與墮胎藥相關的兩個關鍵字或標籤（hashtags），幾乎沒有出現新的貼文，這顯示該公司正在限制用戶可以看到的內容。該公司的社群政策不允許交易、贈送、索取藥物，但可以討論處方藥相關內容。
《Motherboard》則發現，臉書已經刪除了郵寄墮胎藥的相關貼文。事實上，美國食品和藥物管理局（FDA）允許遠端開墮胎藥的處方籤，雖然現在被19個州禁止，但這些被刪除的貼文，其實僅僅提及這些藥品是能夠寄送的。
根據《Motherboard》的報導，在絕大多數科技公司的隱私權政策中，都提及若收到執法部門的傳票等命令，就會提供用戶數據的訪問權限。因此，美國有40多名國會議員在5月要求Google，限制他們收集的定位數據，以為「後羅訴韋德時代」（post-Roe）的美國做準備。
《Motherboard》也曾經揭露數據公司在用戶不知情的情況下，從手機安裝的應用程式中取得定位數據，並將定位數據傳送給公司盈利。其中，美國的墮胎診所數據也被當成商品販售，任何人都可以用160美元的價格購買一週的定位數據，包含人們前往墮胎診所的頻率、停留時間等資料。
《路透社》的報導指出，一直有科技技術在收集、甚至洩露與用戶有關的懷孕等敏感健康資訊，例如反墮胎人士在2015年使用墮胎診所的資料，精準投放反墮胎的廣告。
先前在密西西比州有一位婦女於家中分娩，醫護接獲通知趕到時，新生兒卻已死亡，後續檢方調查的過程中，發現她的手機曾經搜尋過墮胎藥的資訊，因而被該州檢察官控二級謀殺罪。福特基金會（Ford Foundation）的研究員Cynthia Conti-Cook表示：「我甚至沒辦法想像，我的手機裡到底有多深入的資訊。」
對此，電子前哨基金會的安全部門主管Eva Glaperin在推特上指出：「美國這次和上次的非法墮胎差別之處在於，我們現在正處於一個前所未有的數位監控時代。」
新聞來源
- Big Tech remains silent on questions about data privacy in a post-Roe US（MIT Technology Review）
- Tech Companies Won't Say If They’ll Give Cops Abortion Data（Motherboard）
- U.S. tech industry frets about handing data to states prosecuting abortion（Reuters）
- Instagram restricts some abortion resource posts and hashtags（NBC）
- Facebook Is Banning People Who Say They Will Mail Abortion Pills（Motherboard）
- Infant death case heading back to grand jury（Starkville Daily News）
延伸閱讀
- 全美百大醫院網站中有33個安裝「Meta像素」，會把使用者醫療資訊傳到臉書
- 美最高法院兩重大裁決「挺擁槍、反墮胎」，前總統川普任命3名保守派大法官影響深遠
- 美國墮胎權與「羅訴韋德案」：聯邦最高法院半世紀前的裁決為什麼如此敏感？
- 推翻墮胎權恐產生骨牌效應？美大法官：最高法院應「重新考慮」保障同性婚姻、避孕的判決先例
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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺
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