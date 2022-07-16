提議興建「金廈大橋」解決金門民生問題，柯文哲是不是附和統戰的「台版吳三桂」？

日前身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，至離島金門視察黨務發展，倡議興建「金廈大橋」從廈門機場直接到金門，可解決水、電、垃圾及交通等問題；同時，提出金門是解決兩岸紛爭「很好的示範地點」，「兩岸關係這麼緊張，要有一個緩衝（區）」，也符合民眾渴望兩岸和平目標。

柯文哲倡議興建金廈大橋引發台灣社會高度議論，佔據公共論壇市場空間，具有設定議題掌握兩岸論述話語權之意涵。

然當柯倡議此主張，立即受到來自綠營標籤化、污名化，抨擊其為「台版吳三桂」、引解放軍入金門及踰越中央政府兩岸事務權限。甚至痛批柯文哲「無知、荒謬」，直言其附和中國統戰策略。

尤其陸委會甚至重申，現今中共對台政策已迥異於推動小三通政策環境，不僅澄清興建金廈大橋並非「小三通」的延伸，也非「小三通」硬體的改善；更宣稱「金廈大橋會衍生出很巨大的國家安全問題。」這與「小三通」衝擊國安影響是兩回事，勿將「小三通」及興建「金廈大橋」混淆與比擬。

顯然，這樣既利於解決金門地區民眾民生需求，及也利於建構兩岸和平框架之議題，存在「雙面刃效應」爭論。

首先，興建「金廈大橋」，恐配合中國統戰思維模糊化離島民眾國家認同爭論

柯文哲直言「做一條橋，金門的問題就解決一半」，這符合金門地區民眾形成「金廈生活圈」期待，根據當地民意調查結果，絕大多數民眾支持興建「金廈大橋」。這不僅考慮民眾基本生活權益便利性，也觸及建構兩岸和平穩定關係架構；讓金門從冷戰時期「反攻大陸跳板」角色，華麗變身轉換成兩岸互動「和平緩衝區」。

這項符合離島地區民眾需求及權益促進之基礎建設，民進黨當局卻質疑「金廈大橋」，係基於大共當局統戰思維下單方面片面設想，其目的在模糊化「兩門」界線，透過兩岸融合途徑將金門吸納融入廈門，成為大國福建省的一部份。