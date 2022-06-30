近半新北市民眾對侯友宜處理恩恩事件不滿意，藍營內部超穩定結構似乎已開始鬆動

今年4月14日新北市一名2歲男童恩恩因COVID-19確診發燒，恩恩母親致電新北市政府消防局求救，而救護車在81分鐘後才抵達。6天後恩恩病逝，為國內首例兒童染疫引發腦炎重症致死個案。

恩恩事件爆發至今已快70天，恩恩爸在6月上旬要求公布錄音檔，媒體的批判與質疑揚揚沸沸，對此，台灣新政協會發布了恩恩事件的民調，數據顯示，年滿20歲的新北市民，超過六成四認為恩恩事件有延誤送醫，不滿意侯友宜處理此事的態度佔44.1%。此次民調主要反應新北市民對侯友宜和新北市府的處置態度、政治效應與政黨支持度的變化。

有別於其他民調樣本來自全國各地，這種加總、稀釋性的抽樣其實有其信度與效度的限制，其所做出「侯友誼毫髮無傷」的結果必然出現偏誤，此份民調只針對年滿20歲的新北市民進行抽樣，就是期待測量出在地最新的民意趨勢。

44.1%新北市民眾，對侯友宜的恩恩事件處理不滿意

從民調初步結果觀察，就恩恩從通報後經過約1.5小時才入院治療，64.4%受訪者認為恩恩事件可能延誤就醫，當中32.4%更認為恩恩一定有延誤就醫，僅有15%受訪者覺得恩恩沒有延誤就醫。若以年齡角度進一步分析，30至39歲與40至49歲認同恩恩延誤就醫的比例最高，各為71.3%。

就侯友宜應對恩恩事件的處理態度，有三成（31.4%）新北市民感到滿意，44.1%則感到不滿意。若將40歲作為年齡分界，40歲以上者有近五成（46.8%）不滿意侯友宜對恩恩事件的處理方式。此外，本題的藍綠白陣營分歧依舊明顯，但仍有20.9%國民黨人、31.4%民眾黨人不滿意侯友宜的作法。

從民調結果觀察，多數新北市民顯然認為新北市府的確有延誤送醫的疏失，這個比例在青年與中生代尤為明顯，顯見此議題在此一族群已開始發酵。另一方面，四成四的民眾不滿意侯友宜迄今的處理方式，雖然高於三成的滿意者，顯示民意在此議題的認知已出現「兩極化」的現象。

若從政治光譜進行交叉分析，兩極化的趨勢更為明顯。這可從20.9%國民黨、31.4%民眾黨、75.2%民進黨不滿侯友宜的比例中得到解釋，這個結果或許與當下侯友宜團隊所操作的「藍綠對決」或「綠營政治操作」的策略有關，只要透過「相關證移交司法」採取拖延戰術，就可以將議題的陣線拉長，最後出現各說各話的效應就可在政治上立於不敗之地。

藍營對侯友宜的支持，漸漸轉向消極、中立化