本土增4萬2112例：幼兒莫德納疫苗將開打，若出現氣喘等六大症狀應儘快就醫

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增4萬2204例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬2112例本土個案及92例境外移入；另確診個案中新增85例死亡。

指揮中心指出，今日新增85例本土病例死亡個案，為46例男性、39例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、81例具慢性病史、53例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月24日至6月26日，死亡日期介於5月27日至6月26日。

指揮官陳時中說明，今增85死中，有2名較年輕病例，都有癌症等慢性病史，皆未打過疫苗，染疫後因肺炎、癌症共病過世。其中一位6月14日發病、確診，有咳嗽、流鼻水等症狀，6月26日死亡，死因為肺炎併呼吸衰竭、癌症轉移。另一位是6月25日住院期間採檢確診，隔天死亡，死因為癌症與新冠確診。

7月1日起維持防疫措施、機組員等4大類工作人員擴大實施接種第4劑疫苗

陳時中宣布，考量全台已進入大規模流行階段，且境外移入BA.4及BA.5病例數持續增加，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，經綜合評估疫情情勢，7月1日起維持現行戴口罩等防疫措施。

另外從7月1日起，擴大實施「機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統」相關工作人員為第2次追加劑接種對象。機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員，可評估自身染疫風險與意願後，接種第2次追加劑。前述對象經評估自身風險後有意願接種，建議與第一次追加劑間隔5個月以上接種。

50.4萬劑Novavax疫苗將於明（30）日上午抵台，預計7月8日提供接種。有關Novavax的COVID-19疫苗之運用，依6月27日衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議決議，後續將提供18歲以上民眾第1、2劑基礎劑、基礎加強劑，及第1次第2次追加劑接種，每劑須接種0.5 ml。

幼兒莫德納將開打，兒童出現氣喘等六大症狀快就醫

指揮中心也公布地方政府成立幼兒疫苗接種站場地規劃，設立原則包含考量上班家長時間，彈性於夜間或假日開設，地點應著重舒適性，選擇通風、防曬、防雨。若疫苗量能足夠，可以安排直接到幼兒園或托嬰中心施打。

6個月到5歲嬰幼兒疫苗即將開打，台大小兒感染科主治醫師李秉穎說明有關幼兒施打mRNA疫苗的風險。據流行病學家評估，幼兒得到新冠肺炎機會高於其他疾病和流感，而新冠對於幼兒危害高於流感，所以還是建議幼兒施打疫苗。目前是採將莫德納減量接種在未滿5歲兒童，為成人四分之一的劑量，兩劑應間隔4到8週以上。接種部位建議2歲以下打大腿前外側，2歲以上可以打在手臂上。

李秉穎提醒，幼兒若感染新冠，3個月內抗體高，建議間隔3個月再接種疫苗。接種後可透過接種單位提供的QR Code加入Taiwan V-watch系統，協助家長關注子女接種後狀況。接種後超過48小時若出現呼吸困難、氣喘、眩暈、全身紅疹、心跳加速等不適症狀，要盡速就醫釐清病因。

另外李秉穎表示，接種mRNA疫苗常見不良反應中，較擔心的嚴重不良反應是心肌炎。家長要注意打了之後幼童有沒有發生心肌炎等表現，如果接種疫苗後28天內出現胸痛、胸口壓迫感、心悸、心跳不規則、跳拍或顫動、運動耐受不良，如走步路就很喘、沒有力氣爬樓梯、暈厥、呼吸急促等症狀，應立即就醫。

變異株不確定性大，維持目前防疫措施

有記者詢問未來疫情走向。李秉穎表示，現在屬於第一波大流行，世界各國資料也不一樣，日本持續3個月、韓國持續4、5個月。澳洲半年還沒消下去。李秉穎說明，因為Omicron變異株不確定性高，必須持續維持防疫。雖然幾個月以後一定會下降到比較低的水準，但可能未來還是會面臨第二波第三波，因為變異病毒會不斷出現，有些人也沒有被感染，完全不會大流行可能要好幾年以後。

陳時中則表示，更重要的是心理上的準備。政府會就客觀層面，如疫苗施打是否足夠、藥物整備是否夠，給藥對象速度，確診者接觸者自主管理，邊境開放、輕重分流等方式控制疫情，會盡量在傷害最小情況下和病毒共存。

陳時中補充，昨日疫苗共施打8萬3632人次，目前第1劑涵蓋率為91.28％，第2劑為83.31％，第3劑為70.1％。可以打追加劑來施打的比例占了94.13％。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺