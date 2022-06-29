台灣沒受邀參加菲律賓總統就職典禮，菲外交部抗議我國太平島軍演
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菲律賓將在6月30日舉行新任總統小馬可仕的就職典禮，而台灣未獲邀請。另一方面，菲律賓外交部在28日抗議台灣於6月28 日至29日在太平島附近進行「非法實彈演習」。
（中央社）菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）就職典禮明天舉行，外交部今天表示，經駐菲律賓代表處近來持續向菲方確認，菲方此次仍未致邀台灣官方代表出席就職典禮。
外交部副發言人崔靜麟向中央社表示，為了對菲國政府及人民成功舉行民主選舉表達祝賀之意，駐菲律賓代表處除已經將總統蔡英文賀電轉致小馬可仕，台灣也將另尋適當時機向小馬可仕申賀。
外交部強調，菲律賓是台灣「新南向政策」重點目標國家，兩國地理毗鄰，雙方在經貿、觀光及人員的交流都相當密切。台菲去年貿易總額達90.7億美元，今年1至4月台菲貿易額更成長20.6%。目前在台灣的菲國籍移工人數約14萬人，對台灣經濟發展貢獻良多。
外交部表示，期盼持續與菲國新政府共同合作，積極推動各項交流，增進兩國人民福祉。
台灣前次受邀派遣代表團參加菲律賓就職典禮是在2010年，由前衛生署長葉金川以學者身分，率團出席當時菲國總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）就任典禮，葉金川並代表轉交一封中華民國總統賀函給菲國總統。
外交部未說明菲律賓此次不邀台灣參與就職典禮是否與中國打壓相關，但中國此次派出極高層級官員出席菲國總統就職典禮。中國外交部昨天宣布，將派出中國國家副主席王岐山，擔任中國國家主席習近平特別代表，率團赴菲律賓出席30日在馬尼拉舉行的小馬可仕就職儀式。
王岐山5月10日也曾以習近平特別代表的身分，赴首爾出席韓國新任總統尹錫悅就職儀式，當時是2020年初疫情發生以來，中國正國級國家領導人首次走出國門。韓國總統尹錫悅就職典禮也未邀請台灣派代表團參加。
菲外交部抗議台灣太平島例行操演
（中央社）菲律賓外交部抗議台灣在太平島周邊海域實施實彈射擊，外交部回應指出，南海諸島及太平島屬於中華民國領土，台灣對於南海諸島及其相關海域享有國際法及聯合國海洋法公約上的相關權利，不容置疑。
外交部副發言人崔靜麟向中央社表示，台灣有權在太平島及相關海域進行例行性操演，為保障海上交通及鄰近海域作業的漁船安全，台灣每次實彈射擊演練前都事先通知相關區域國家。
外交部重申總統蔡英文於2016年提出之「四點原則」及「五項做法」，台灣秉持「擱置爭議、共同開發」的基本原則，願在平等協商的基礎上，參與南海相關協商機制，並與相關國家共同維護及促進南海區域的和平與穩定。
菲律賓外交部昨天聲明，菲律賓強烈反對台灣於6月28日至29日在利高島（Ligaw Island，台灣稱太平島）附近進行非法實彈演習。菲律賓外交部指出，利高島是菲律賓擁有主權的卡拉延島群（Kalayaan Island Group）的一個組成部分。這種非法活動將引發緊張並使南海局勢複雜化。
菲國外交部在聲明中，並將台灣後面加註括弧中國，以「Taiwan（China）」稱呼台灣。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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