盤點面試十大問題：回答之前，先了解為什麼面試官要這樣問
我們想讓你知道的是
了解「十大面試問題」，並不是教你如何回答「標準」答案，而是告訴你問什麼這些問題會在眾多面試官前出現的如此頻繁，並且快速讓面試官對你感興趣。你不需要記住你的答案，但你應該想想你要說什麼。
相信很多人在面試的時候會突然在腦海浮現，面試官問這個問題是希望我回答什麼？或是腦袋會會開始快速運轉，怎麼回答才能回答到他想要的答案？
在很多文章上時常能看到面試常見問題來教導求職者「如何」回答面試問題，其實面試官的問題，並沒有真正的正確答案，在以往經驗中我所面試過的求職者，很多後面臨同一個問題都會是一個「制式化的答案」，但其實就我而言，當這個問題拋給求職者時，聽到的若是制式化的答案，那這問題本身就毫無意義了。
因此我整理過去我最常詢問的一些問題，希望能帶給大家能夠在面試時，面對問題能夠快速表達重點，希望能幫助到正在求職的求職者。
你不需要記住你的答案，但你應該想想你要說什麼，這樣你就不會變當場不知道該說什麼。
十大面試問題
再次強調，這些問題並不是教你如何回答「標準」答案，而是告訴你問什麼這些問題會在眾多面試官前出現的如此頻繁，並且快速讓面試官對你感興趣。
1. 説說你自己/介紹一下你自己
這可能是最普遍出現第一個問題。準備好推銷你自己，首先面試前先準備好如何介紹你自己，在出發前先瞭解清楚你所應徵的這個職缺，需要具備哪些條件或技能。
在此強調一點，自我介紹的內容建議是在自傳中所無法見得的。聽起來很饒口，例如：自傳中寫到在大學期間獲得專題競賽獲得第一名，那你在自我介紹的同時，請把你當初在大學時期，為什麼要做這份專題的動機說出來，聽起來好像很簡單，但實際上沒有這麼容易，但這是最快了解一個人的性質。
能不能勝任，看的是技能，但能不能做的長久，有沒有領導能力，這些就是要看人的特質，例如：有企圖心、有想法、有創造性......等等，軟實力並不是看看履歷就能展現出來的，因此當有自我介紹的環節時，請好好把握給面試官強烈的記憶點。
嘗試先對你的好朋友做自我介紹，並請他給你一些建議，不要提供太多或太少的個人信息。你可以先分享一些與工作沒有直接關係的個人興趣和經歷，例如：最喜歡的愛好或簡要說明你在哪里長大、你的教育以及什麼激勵你，在面試前不妨先嘗試問看看自己。
當面試官請你自我介紹時，他在看著你的履歷，請設想看看當你說的東西從履歷上就能看到的話，那自我介紹的優勢就會消失，因此這是一個能夠讓你展現你自己軟實力的機會。
另外，在說話時，適時的在重要的環節放慢說話速度，適時的停頓，能夠讓人更專心你的下一句話。
2. 你覺得公司為什麼要錄用你？
我相信這是一個在眾多面試問題中讓人最令畏懼的問題，各位先建立好心態，這問題本身並非在刁難或是抱持懷疑能力的心態在做發問。
首先，聽到這問題，先冷靜並且有自信的表達，你過去的你過去的專業經驗，工作技能活用程度，為什麼符合這個職缺，這問題在我眼中，面試官想看到的是你的態度，畢竟很多內容都在履歷上了，也可以說是這是一個展現你的職場軟實力的好機會。
讓你的回答充滿自信、簡潔、重點突出，以及你應該得到這份工作的原因。這是審查職位列表中的資格和要求的好時機，因此你可以製定與面試官正在尋找的內容一致的回復。
回答時切記說話保持自信，也可以把這問題當成是個抗壓測試，畢竟這問題在許多人面試前不曾想過會出現，因此有不知所措而導致會有我能加班、很認真，不夠具體化了解你的能力對此職缺有何貢獻的答案。
3. 你為什麼想要這份工作？
這問題很簡單但問題同時也是最難回答的問題，首先如果你對這間公司服務或是理念及這個職缺的工作內容不請楚的話，基本上很難回答到面試官想知道的事情，這問題的關鍵在於，你對這個職缺或這間公司了解多少？
首先你需要先瞭解清楚這個職缺該做的事情有什麼，對你來說這些工作內容是有何種感受，有挑戰性？有成就感？
事先花點時間了解這間公司它的產品、服務、理念或使命，在想看看撇開任何的經濟及薪酬條件下，這個職位讓你應徵的動機是什麼？
問題解讀成，這個職位撇開薪酬待遇的話吸引我的是什麼？
別再只會回答我想學習更多的答案了。
4. 你的經歷如何讓你為這個角色做好準備？
這個問題是用來了解過去的工作經驗和教育背景如何適合這份工作。
為了準備回應，請先在紙上列出你擁有的最相關的資格，並將其與職位描述中列出的要求相匹配，重要的是要說明如果你被錄用，你的經驗將如何幫助雇主。可以準備範例與面試官分享。
同時，花點時間想看看，職缺上沒有具備的條件，我能夠用什麼條件來進行彌補？
你不需要記住你的答案，但要準備好分享你在以前的角色中所取得的成就。
5. 你為什麼要離開（或已經離開）你的工作？
這問題很尖銳，但是在面試時出現的機率幾乎100%，你需要給出一個誠實的答案，並反映你的具體情況，但要保持積極態度。即使你在充滿委屈的情況下辭職，現在也不是與面試官分享可能被解釋為過多信息的情況。
馬雲說過一句話：員工離職的原因林林總總，但只有兩點最真實：錢，沒給到位；心，委屈了。
我會請你先在紙上條列式的寫下過去導致讓你離職的原因，對比你要去應徵的公司，然後仔細思考差異性在哪裡（我明白有些事情都是進去才知道），也正是這個原因，才會需要面試，整理出差異性之後，你可以從企業文化來切入，談公司吸引我的地方，如果過去工作上與同事不愉快，可以說過去公司企業文化與我喜歡團隊合作的工作模式的個性不符，闡述問題的同時也要表明自己的優勢。
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
我們想讓你知道的是
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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