盤點面試十大問題：回答之前，先了解為什麼面試官要這樣問

文：Light house

相信很多人在面試的時候會突然在腦海浮現，面試官問這個問題是希望我回答什麼？或是腦袋會會開始快速運轉，怎麼回答才能回答到他想要的答案？

在很多文章上時常能看到面試常見問題來教導求職者「如何」回答面試問題，其實面試官的問題，並沒有真正的正確答案，在以往經驗中我所面試過的求職者，很多後面臨同一個問題都會是一個「制式化的答案」，但其實就我而言，當這個問題拋給求職者時，聽到的若是制式化的答案，那這問題本身就毫無意義了。

因此我整理過去我最常詢問的一些問題，希望能帶給大家能夠在面試時，面對問題能夠快速表達重點，希望能幫助到正在求職的求職者。

你不需要記住你的答案，但你應該想想你要說什麼，這樣你就不會變當場不知道該說什麼。

十大面試問題

再次強調，這些問題並不是教你如何回答「標準」答案，而是告訴你問什麼這些問題會在眾多面試官前出現的如此頻繁，並且快速讓面試官對你感興趣。

1. 説說你自己/介紹一下你自己

這可能是最普遍出現第一個問題。準備好推銷你自己，首先面試前先準備好如何介紹你自己，在出發前先瞭解清楚你所應徵的這個職缺，需要具備哪些條件或技能。

在此強調一點，自我介紹的內容建議是在自傳中所無法見得的。聽起來很饒口，例如：自傳中寫到在大學期間獲得專題競賽獲得第一名，那你在自我介紹的同時，請把你當初在大學時期，為什麼要做這份專題的動機說出來，聽起來好像很簡單，但實際上沒有這麼容易，但這是最快了解一個人的性質。

能不能勝任，看的是技能，但能不能做的長久，有沒有領導能力，這些就是要看人的特質，例如：有企圖心、有想法、有創造性......等等，軟實力並不是看看履歷就能展現出來的，因此當有自我介紹的環節時，請好好把握給面試官強烈的記憶點。

嘗試先對你的好朋友做自我介紹，並請他給你一些建議，不要提供太多或太少的個人信息。你可以先分享一些與工作沒有直接關係的個人興趣和經歷，例如：最喜歡的愛好或簡要說明你在哪里長大、你的教育以及什麼激勵你，在面試前不妨先嘗試問看看自己。

當面試官請你自我介紹時，他在看著你的履歷，請設想看看當你說的東西從履歷上就能看到的話，那自我介紹的優勢就會消失，因此這是一個能夠讓你展現你自己軟實力的機會。

另外，在說話時，適時的在重要的環節放慢說話速度，適時的停頓，能夠讓人更專心你的下一句話。

2. 你覺得公司為什麼要錄用你？

我相信這是一個在眾多面試問題中讓人最令畏懼的問題，各位先建立好心態，這問題本身並非在刁難或是抱持懷疑能力的心態在做發問。

首先，聽到這問題，先冷靜並且有自信的表達，你過去的你過去的專業經驗，工作技能活用程度，為什麼符合這個職缺，這問題在我眼中，面試官想看到的是你的態度，畢竟很多內容都在履歷上了，也可以說是這是一個展現你的職場軟實力的好機會。

讓你的回答充滿自信、簡潔、重點突出，以及你應該得到這份工作的原因。這是審查職位列表中的資格和要求的好時機，因此你可以製定與面試官正在尋找的內容一致的回復。

回答時切記說話保持自信，也可以把這問題當成是個抗壓測試，畢竟這問題在許多人面試前不曾想過會出現，因此有不知所措而導致會有我能加班、很認真，不夠具體化了解你的能力對此職缺有何貢獻的答案。

3. 你為什麼想要這份工作？

這問題很簡單但問題同時也是最難回答的問題，首先如果你對這間公司服務或是理念及這個職缺的工作內容不請楚的話，基本上很難回答到面試官想知道的事情，這問題的關鍵在於，你對這個職缺或這間公司了解多少？

首先你需要先瞭解清楚這個職缺該做的事情有什麼，對你來說這些工作內容是有何種感受，有挑戰性？有成就感？

事先花點時間了解這間公司它的產品、服務、理念或使命，在想看看撇開任何的經濟及薪酬條件下，這個職位讓你應徵的動機是什麼？

問題解讀成，這個職位撇開薪酬待遇的話吸引我的是什麼？

別再只會回答我想學習更多的答案了。

4. 你的經歷如何讓你為這個角色做好準備？

這個問題是用來了解過去的工作經驗和教育背景如何適合這份工作。

為了準備回應，請先在紙上列出你擁有的最相關的資格，並將其與職位描述中列出的要求相匹配，重要的是要說明如果你被錄用，你的經驗將如何幫助雇主。可以準備範例與面試官分享。

同時，花點時間想看看，職缺上沒有具備的條件，我能夠用什麼條件來進行彌補？

你不需要記住你的答案，但要準備好分享你在以前的角色中所取得的成就。

5. 你為什麼要離開（或已經離開）你的工作？

這問題很尖銳，但是在面試時出現的機率幾乎100%，你需要給出一個誠實的答案，並反映你的具體情況，但要保持積極態度。即使你在充滿委屈的情況下辭職，現在也不是與面試官分享可能被解釋為過多信息的情況。

馬雲說過一句話：員工離職的原因林林總總，但只有兩點最真實：錢，沒給到位；心，委屈了。

我會請你先在紙上條列式的寫下過去導致讓你離職的原因，對比你要去應徵的公司，然後仔細思考差異性在哪裡（我明白有些事情都是進去才知道），也正是這個原因，才會需要面試，整理出差異性之後，你可以從企業文化來切入，談公司吸引我的地方，如果過去工作上與同事不愉快，可以說過去公司企業文化與我喜歡團隊合作的工作模式的個性不符，闡述問題的同時也要表明自己的優勢。