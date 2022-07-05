從史蒂芬金《岩堡城》，看美國的「恐怖」（下）：當現實已經夠恐怖了，何須再讀恐怖小說？

文：李康莉（國立清華大學中文系兼任講師。曾就讀美國威斯康辛州立大學麥迪遜分校英美文學研究所。長期進行英美文學、文化觀察。著有：詩集《瑪格莉回憶錄》《閱讀的力量》等書。曾擔任《遠見30》雜誌主編、《天下文化》特約撰述。目前從事英美文學與寫作教學）

距歷史上的土爾沙大屠殺24小時

1921年5月31日至6月1日，在汽車與爵士樂流行的美國黃金年代（The Golden 20s），以3K黨（白人至上主義者）為首腦的美國白人，攻擊了奧克拉荷馬州土爾沙「格林伍德」（Greenwood）社區。格林伍德當地社區，住著醫生、律師、記者、企業主等社會菁英的非裔美國人。在當地政府的「默許」下，白人暴民以地面和空中攻擊將素有「黑人華爾街」美譽的社區，一夕之間移為平地。

這被視為美國歷史上最為嚴重的種族暴力事件，摧毀了當時美國最富有的非裔美國人社區，不但奪走了非裔移民歷經幾世紀的艱辛才達成的美國夢，更奪走了他們身而為人的尊嚴，與子嗣原本應該繼承的財富。

這段出於「白人的嫉妒」而引發的大屠殺，長期隱沒在荒煙蔓草間，學校不教，政治人物絕口不提，受難者不願訴說，卻是非裔民眾心中說不出口的痛。日前喬治佛洛伊德因警方執法過當致死後，所爆發的「Black Lives Matter」運動中，曾有抗議的民眾說「我們已經忍受夠久了」、「忘了在土爾沙發生的事嗎？」（Have you forgotten what happened in Tulsa？） ，才喚起這段刻意遺忘的土爾沙種族衝突的失聲的記憶。

對照BLM遊行中偶而發生的縱火、劫掠，與當年的白人暴徒的行為如出一轍，「只不過是角色對調而已」。

這段被噤聲的歷史，直到在一位移居到當地的黑人牧師羅伯・透納博士（The Rev. Dr. Robert Turner）的積極促動下，在2018年，由一位在土爾沙土生土長——其祖父、曾曾祖父，歷代家族都在土爾沙擔任市長的共和黨白人市長拜南（Mr. G.T. Bynum）以「這是人類基本該有的行為」（a matter of basic human decency）為由，堅持將隱埋在村落土地下近百年的屍體開挖，才浮出歷史的舞台。

拜登則是第一位承認土爾沙種族屠殺並前往悼念的美國總統。

拜登曾於2021年造訪當地，會晤見證事件的生還者，並在2022年6月，大屠殺101週年紀念時發表演說：「這不是暴動，而是大屠殺。多達300名美國黑人被殺，近1萬人陷入貧困。房屋、企業和教堂被燒毀。黑人累積一代的財富就此消除。在隨後的幾年裡，即使格林伍德努力重建，歧視也系統性地嵌入我們的法律和政策中，使黑人居民失去了機會，而對黑人家庭的攻擊持續了好幾代......。」

「美國聯邦政府在這起事件中扮演了不光彩的角色：事件發生後，當地通過法令實施新的建築標準，建房成本之高令多數黑人家庭無法重建家園；事件發生後，聯邦政府把格林伍德社區列為『危險』區域，令黑人房主無法以同等條件獲得住房貸款；其後幾十年，聯邦政府的投資，包括穿過格林伍德的聯邦高速公路建設，使格林伍德社區遭到拆除和切斷……。 」

「仇恨一直沒有消失，現在美國仍然存在對非裔美國人和亞裔美國人的仇恨與歧視……。」為了彌補川普執政時期所造成的對立與撕裂，為了癒合傷口，拜登發表了以上公開的談話。軍情單位並鎖定不是穆斯林的非裔移民，也不是黑人民權份子，而是「白人至上的極端主義」為「美國境內最大的恐怖威脅」。

Photo Credit: AP / 達志影像 拜登在土爾沙大屠殺101周年時發表演說

閱讀小說，有助於看見「他者」

影片除了真實呈現種族與宗教之間的衝突與暴力，也提供了現實中的解決之道。比如全國教育協會（National Education Association）「閱讀橫跨美國」（Read Across America）在抑制極端主義的擴展，二十多年來扮演的關鍵角色。透過「推廣閱讀」，展開「看見差異」「產生理解」的對話，讓不同族裔與移民文化兼容並蓄的努力。

其中，尤其致力讓有「情緒障礙」與「社會進入障礙」的個體，試著透過共讀，與人產生連結並融入社會，不至於發展出暴力攻擊、或極端主義的思想。

低識字率所產生的低度自信，與犯罪率關係密切，不同族裔宗教背景皆然。

《岩堡城》恐怖影集中有情緒疾患，無法閱讀、識字的姊姊，在學校遭受歧視，因人際問題與暴力傾向，被學校與同學排拒。於是劇中安排一位宛如家中天使的家教，進入這個封閉的底層家庭，陪伴她從頭開始學習。結果姊姊在家教耐心溫柔的陪伴下，慢慢學會認字，閱讀兒童故事，過程中她重新找到內在力量，獲得自信，不但情緒上也比較放鬆，也願意走出一個失能的家庭，開始重新與人產生連結，最後還如願進入社區大學。

這段人與人之間產生真實連結，一起閱讀小木偶，一起哭笑的插曲，是片中少數灑落陽光的片段，讓人宛如置身於美好動人的伊甸園。主角不但透過學習識字，得到內在自信，也因為兒童文學情節到共感，產生進入、理解「他人世界」的能力。也因此，快發展出暴力人格，即將掃射校園的魔女嘉莉就這樣被治癒、救贖了！

這情節並非童話故事，而在現實生活中上演。這裡可以看間美國社會的天真與理想性。比如美國國會在1991年通過的《國家識字草案》，「一般教育發展」（General Educational Development，簡稱GED）並隨之在各地成立，在技術學院開課，甚至圖書館也有GED專櫃，並對不論什麼原因離開學校或從來沒上過學的人，提供免費家教指導。這讓無法進入公共學校體系的人，比如老年人、監獄中的服刑者、文化多元者、情緒疾患者、不會英語的移民等都受益。

培養同理心，進入他人的世界