從史蒂芬金《岩堡城》，看美國的「恐怖」（下）：當現實已經夠恐怖了，何須再讀恐怖小說？
我們想讓你知道的是
如果美國繼續將「他者」排除於建構白人歷史的偉大敘事之外，或以「文化多元主義」的「同化作用」殖民並弭平、消滅「差異」，「恐怖」將持續在這個國家潛伏，並將以回力鏢的效應被引導回到自身家園。
文：李康莉（國立清華大學中文系兼任講師。曾就讀美國威斯康辛州立大學麥迪遜分校英美文學研究所。長期進行英美文學、文化觀察。著有：詩集《瑪格莉回憶錄》《閱讀的力量》等書。曾擔任《遠見30》雜誌主編、《天下文化》特約撰述。目前從事英美文學與寫作教學）
距歷史上的土爾沙大屠殺24小時
1921年5月31日至6月1日，在汽車與爵士樂流行的美國黃金年代（The Golden 20s），以3K黨（白人至上主義者）為首腦的美國白人，攻擊了奧克拉荷馬州土爾沙「格林伍德」（Greenwood）社區。格林伍德當地社區，住著醫生、律師、記者、企業主等社會菁英的非裔美國人。在當地政府的「默許」下，白人暴民以地面和空中攻擊將素有「黑人華爾街」美譽的社區，一夕之間移為平地。
這被視為美國歷史上最為嚴重的種族暴力事件，摧毀了當時美國最富有的非裔美國人社區，不但奪走了非裔移民歷經幾世紀的艱辛才達成的美國夢，更奪走了他們身而為人的尊嚴，與子嗣原本應該繼承的財富。
這段出於「白人的嫉妒」而引發的大屠殺，長期隱沒在荒煙蔓草間，學校不教，政治人物絕口不提，受難者不願訴說，卻是非裔民眾心中說不出口的痛。日前喬治佛洛伊德因警方執法過當致死後，所爆發的「Black Lives Matter」運動中，曾有抗議的民眾說「我們已經忍受夠久了」、「忘了在土爾沙發生的事嗎？」（Have you forgotten what happened in Tulsa？） ，才喚起這段刻意遺忘的土爾沙種族衝突的失聲的記憶。
對照BLM遊行中偶而發生的縱火、劫掠，與當年的白人暴徒的行為如出一轍，「只不過是角色對調而已」。
這段被噤聲的歷史，直到在一位移居到當地的黑人牧師羅伯・透納博士（The Rev. Dr. Robert Turner）的積極促動下，在2018年，由一位在土爾沙土生土長——其祖父、曾曾祖父，歷代家族都在土爾沙擔任市長的共和黨白人市長拜南（Mr. G.T. Bynum）以「這是人類基本該有的行為」（a matter of basic human decency）為由，堅持將隱埋在村落土地下近百年的屍體開挖，才浮出歷史的舞台。
拜登則是第一位承認土爾沙種族屠殺並前往悼念的美國總統。
拜登曾於2021年造訪當地，會晤見證事件的生還者，並在2022年6月，大屠殺101週年紀念時發表演說：「這不是暴動，而是大屠殺。多達300名美國黑人被殺，近1萬人陷入貧困。房屋、企業和教堂被燒毀。黑人累積一代的財富就此消除。在隨後的幾年裡，即使格林伍德努力重建，歧視也系統性地嵌入我們的法律和政策中，使黑人居民失去了機會，而對黑人家庭的攻擊持續了好幾代......。」
「美國聯邦政府在這起事件中扮演了不光彩的角色：事件發生後，當地通過法令實施新的建築標準，建房成本之高令多數黑人家庭無法重建家園；事件發生後，聯邦政府把格林伍德社區列為『危險』區域，令黑人房主無法以同等條件獲得住房貸款；其後幾十年，聯邦政府的投資，包括穿過格林伍德的聯邦高速公路建設，使格林伍德社區遭到拆除和切斷……。 」
「仇恨一直沒有消失，現在美國仍然存在對非裔美國人和亞裔美國人的仇恨與歧視……。」為了彌補川普執政時期所造成的對立與撕裂，為了癒合傷口，拜登發表了以上公開的談話。軍情單位並鎖定不是穆斯林的非裔移民，也不是黑人民權份子，而是「白人至上的極端主義」為「美國境內最大的恐怖威脅」。
閱讀小說，有助於看見「他者」
影片除了真實呈現種族與宗教之間的衝突與暴力，也提供了現實中的解決之道。比如全國教育協會（National Education Association）「閱讀橫跨美國」（Read Across America）在抑制極端主義的擴展，二十多年來扮演的關鍵角色。透過「推廣閱讀」，展開「看見差異」「產生理解」的對話，讓不同族裔與移民文化兼容並蓄的努力。
其中，尤其致力讓有「情緒障礙」與「社會進入障礙」的個體，試著透過共讀，與人產生連結並融入社會，不至於發展出暴力攻擊、或極端主義的思想。
低識字率所產生的低度自信，與犯罪率關係密切，不同族裔宗教背景皆然。
《岩堡城》恐怖影集中有情緒疾患，無法閱讀、識字的姊姊，在學校遭受歧視，因人際問題與暴力傾向，被學校與同學排拒。於是劇中安排一位宛如家中天使的家教，進入這個封閉的底層家庭，陪伴她從頭開始學習。結果姊姊在家教耐心溫柔的陪伴下，慢慢學會認字，閱讀兒童故事，過程中她重新找到內在力量，獲得自信，不但情緒上也比較放鬆，也願意走出一個失能的家庭，開始重新與人產生連結，最後還如願進入社區大學。
這段人與人之間產生真實連結，一起閱讀小木偶，一起哭笑的插曲，是片中少數灑落陽光的片段，讓人宛如置身於美好動人的伊甸園。主角不但透過學習識字，得到內在自信，也因為兒童文學情節到共感，產生進入、理解「他人世界」的能力。也因此，快發展出暴力人格，即將掃射校園的魔女嘉莉就這樣被治癒、救贖了！
這情節並非童話故事，而在現實生活中上演。這裡可以看間美國社會的天真與理想性。比如美國國會在1991年通過的《國家識字草案》，「一般教育發展」（General Educational Development，簡稱GED）並隨之在各地成立，在技術學院開課，甚至圖書館也有GED專櫃，並對不論什麼原因離開學校或從來沒上過學的人，提供免費家教指導。這讓無法進入公共學校體系的人，比如老年人、監獄中的服刑者、文化多元者、情緒疾患者、不會英語的移民等都受益。
培養同理心，進入他人的世界
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
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台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。