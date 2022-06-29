七一前夕多名記者遭拒，香港記協表示遺憾
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中國國家主席習近平將於7月1日出席香港回歸25週年活動，港警已就此加強保安措施。但就在活動前夕，傳出有多家獲邀採訪的傳媒機構，被港府新聞處以「保安」為由要求撤換記者。對於當局突然作出的安排，記協表示極度遺憾。
文：德國之聲中文網
中國國家主席習近平確定出席香港回歸25週年大會暨第六屆特區政府就職典禮，成為各家媒體關注焦點。但香港記者協會（記協）卻在週二（6月28日）指出，多家原本獲邀的媒體機構，因「保安為由」遭港府新聞處要求撤換人選。對此，記協深表遺憾。
為了確保活動正常，港府要求出席七一活動的官員、立法會議員、及媒體每天都必須進行核酸檢測，並在活動前入住隔離飯店。但多家媒體在28日陸續收到通知，全部或部分已預先登記的記者，因「保安理由」被拒出席採訪，且未進一步交待原因。
根據記協瞭解，受影響的傳媒機構包括《明報》、《香港01》、《南華早報》、《now新聞台》及《法新社》等至少七間本地及海外大型傳媒機構。雖然新聞處稱可以申請換人，但記協稱，「大部分傳媒機構已無法安排符合要求的人手，將不可能派員到場採訪。」
香港記協指出，早前新聞處提供每間獲邀傳媒機構，最多20名出席的記者及攝影記者或攝影師報名。幾天後突然收緊安排，只容許採訪就職典禮及升旗典禮的記者各一名，並要求採訪記者自6月26日開始，每日進行核酸檢測，只有結果呈現陰性者始可進行採訪，而採訪就職典禮的記者，則須自6月29日就開始入住隔離飯店。
今年7月1日除了是香港回歸中國25週年紀念之外，也是新任特首李家超的就職典禮。
對於當局作出的採訪安排，記協透過聲明表示「極度遺憾」。
記協補充，未能讓傳媒機構到現場報導香港歷史時刻，不只阻止新聞工作者履行天職，更是對這全球矚目的盛事「蒙上污點」。
港府新聞處回應指出，不會評論個別機構和人士的認證狀況，港府在制定有關慶祝香港特別行政區成立25週年的採訪安排時，已儘量平衡傳媒工作的需要和保安要求。
《路透社》報導指出，包含《路透社》在內，目前已經有超過7家傳媒機構遭拒絕。
《路透社》發言人證實，該通訊社的2名記者已被禁止報導新任特首李家超的交接儀式和就職典禮。至於其他媒體均未回應《路透社》的置評請求。
香港《明報》報導稱，早前部分駐港外媒機構未獲准報名採訪七一活動，包括日本的日本經濟新聞（日經）、朝日新聞、台灣中央社、加拿大《環球郵報》、大型圖片通訊社Getty等，亦包括在「新聞處發佈系統」有登記的「香港自由新聞」、「獨立媒體」等網媒。
今年七一將不會有示威
香港社會民主連線（社民連）過去每年在回歸週年當天，均會發起遊行等示威活動。不過社民連主席陳寶瑩週二（6月28 日）在社交媒體上宣佈，由於社民連部分義工及友人今日（6月29日）被國安警察約談，因此「我們經評估形勢後，在七一當日不會有任何示威活動。形勢艱難，祈請見諒。」
在這篇貼文底下，不少網友表示對此支持，認為「平安最重要」，也有人稱「原來回歸是如此見不得人的事，不能報導，也不能見光」。
港警於週二（6月28日）下午舉行記者會，介紹中國國家主席習近平將赴港出席回歸25週年活動，警方將採取的保安措施。警務處助理處長呂錦豪表示，港警沒有收到今年「七一」的示威申請。
今年5月特首選舉投票日期間，社民連曾於灣仔舉行小型的3人遊行，抗議剝奪市民投票權。主席陳寶瑩帶領著2名成員，沿路高喊「立即實行雙普選」、拉著著布條，走到中環廣場。警方在遊行開始前盤查3人，過程中也一路緊隨，但並未釀成衝突。
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責任編輯：羅元祺
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