「重縫」婆羅洲邊緣：沙巴曾是馬印衝突前線，如今印尼遷都或改變沙加邊境的命運

文：吳佳翰、吳浚生

本文接續自《「重縫」婆羅洲邊緣：沙巴與加里曼丹邊界，會因印尼遷都而有改變的機遇嗎？》

兩國交界之處，是充滿著衝突與合作之地。在東南亞，文化和歷史血脈相連的印尼和馬來西亞亦不例外。西里伯斯海（Celebes sea）西邊的馬印交界處，這鮮為人關注的邊陲，正正是突出了邊界議題複雜性的絕佳例子。這裡是馬來西亞沙巴洲（Sabah）第三大城斗湖（Tawau）和印尼北加里曼丹省（North Kalimantan，簡稱「北加省」）第二大城奴奴干（Nunukan）的交匯之處。

在19世紀末英人抵達之前，依海而建的斗湖是多個沿海勢力的交錯地區，曾受到汶萊王朝（Brunei Sultanate）、蘇祿王朝（Sulu Sultanate）和布隆岸王朝（Bulungan Sultanate）的影響。這些沿海伊斯蘭王朝都有著一個共同點，即是靠著印度、中國和阿拉伯商人的貿易起家。

馬印邊界的「布隆岸地帶」

其中，布隆岸王朝（1731–1964）的政治中心位於當今北加省的布隆岸縣，座落在奴奴干鎮以南。巔峰時期，布隆岸王朝統治著斗湖縣和絕大部分的北加沿岸。

Photo Credit：吳佳翰基於谷歌地圖繪製

據英國人在1888年所繪製的地圖，當時殖民沙巴的英屬北婆羅洲特許公司（British North Borneo Chartered Company）把整個石巴迪島（Sebatik island）和奴奴干島（Nunukan island）納入自身的管轄範圍。

Photo Credit：吳佳翰提供 英國人在1888年所繪製的地圖

換而言之，從斗湖縣（馬國）往南到奴奴干島（印尼）是政治邊界的灰色地帶——暫時稱之為「布隆岸地帶」。三百年来，他們時而屬於北方政權，時而效忠南方勢力。這，再次印證了布隆岸地帶「剪不斷、理還亂」的歷史淵源。