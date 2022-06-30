睽違二十年回歸族語創作！王宏恩改編古調詩歌傳達對父親的思念

暌違二十年，金曲歌手王宏恩終於回歸族語創作，推出最新專輯《Muskun Kata一起我們》。專輯以布農族古調詩歌為底，加以新創、改編，外型也仿製古調詩歌本呈現出老舊年代感，並融合布農族圖騰與母親製作的服飾圖案，希望能透過專輯分享布農族的文化意義，達到傳承、收藏的價值。

許多人提及王宏恩，就會想到〈月光〉這首歌。其2000年發行的專輯《獵人》，更是許多歌迷心目中無法取代的經典。王宏恩坦言，二十年來一直有想過要做族語專輯，但自身對族語歌詞的使用和咬字特別講究，不想為做而做，才會持續擱置。然而三年前父親的離世，竟成了催生這張專輯的動力：「直到他過世，突然發現我有好多好多想說的話。」率先發表的MV〈被你擁抱著〉，從思念父親出發，搭配王宏恩回家必經的路途畫面，引起網友一片熱淚。「每次進到部落的那條小路上，就感覺到起風了，陽光穿過樹葉灑落在路面上、遠山好像有雨要飄來，就像是父親在說：他一直都在。」錄製這首歌時，王宏恩在錄音室幾度錄到聲嘶力竭，最後決定保留這樣的音色，「雖不太完美，但更真實地展現對父親的情感和思念」。

《Muskun Kata一起我們》專輯收錄、採樣了布農族的古調詩歌。這些「古調詩歌」是由第一代部落的基督教牧者與長老們所採集，以古調旋律加上基督教敬拜讚美的詩詞，共同演唱並流傳下來，現在逐漸被新的教會音樂所取代，也在老人家一個個離開後，慢慢被人遺忘，但這些都是王宏恩童年時光相當重要的音樂養份。王宏恩特地邀請崁頂教會的部落長老們加入，重現布農古調詩歌的風華。透過當代不同音樂語彙的改編再創作，這些古調詩歌有了新的生命，王宏恩也希望能透過這張專輯，向部落長輩致敬。專輯裝禎由洋蔥設計操刀，其中暗藏許多巧思。豐富的照片、詩歌頁面旁邊的註解，真實呈現出部落內的風景，歌本外皮塗上仿舊漆料，讓專輯更具久遠年代感。

王宏恩分享，以前在部落裡生活時，大家總是一起工作、一起吃飯、一起唱歌，彼此的關係是很緊密的，最常聽到大家說的話就是「Muskun Kata」。從專輯同名單曲〈Muskun Kata一起我們〉眾人的和聲中，可以感受到王宏恩幼時被族人、被愛環繞支持的情景，是特別溫暖、有力量的一首歌。「真正的音樂、真正的母語復振、真正的文化傳承，全部都要回歸到『生活』本身。」有志為部落的母語和文化傳承盡一份心力，王宏恩也在今年五月，回到部落舉辦布農原森音樂祭、開設族語音樂傳承工作坊，迴響熱烈。

這張全新族語創作專輯，對王宏恩來說，不僅是另外一個階段的開始，也是這二十多年來，他對族群文化的反思和對部落老人家們的懷念。王宏恩更將製作專輯的過程，拍攝剪製成專輯紀錄片，將於7月9日在三創Clapper Theater舉行免費的紀錄片放映會。報名詳情請至「風潮音樂」或「王宏恩Biung」的粉絲專頁查詢。

王宏恩〈Taulibaunik masu 被你擁抱著〉

Photo Credit：風潮音樂 金曲歌手王宏恩以布農族古調詩歌為底，改編再創作成新專輯《Muskun Kata一起我們》。

Photo Credit：風潮音樂 仿古調詩歌本製作的專輯《一起我們》。

Photo Credit：風潮音樂 這是王宏恩第一次在專輯封面上燙印自己的全名。

Photo Credit：風潮音樂 累積二十多年的經驗與養分，王宏恩希望能用自己的方式和力量，讓布農族的文化和語言得以持續傳承。

關於王宏恩

Photo Credit：風潮音樂

2000年，王宏恩發行了大學的畢業製作《獵人》專輯，成為首位發行族語創作專輯的原住民歌手，也是第一位以原住民語創作拿下「金曲獎最佳方言男演唱人」的金曲歌王。二十多年來，王宏恩發行了六張專輯及一張單曲，其中《走風的人》從原住民文學汲取靈感，深刻的族群內涵和創新的編曲，讓此張專輯入圍金曲獎多項大獎，最後以〈親愛的寶貝〉奪下2005年金曲獎流行音樂最佳作曲人獎。從族語創作出發，再跨界到華語流行音樂，不論是母語或是華語，民謠或是搖滾，不變的是王宏恩那真誠的歌聲、對自己文化的堅持，還有那份對音樂的初衷與熱情。