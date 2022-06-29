夏天就是戴熊貓最速配，錶壇「計時三熊」特色大直擊 ！

隨著氣溫逐漸飆高，意謂著艷陽夏季的即將到來，在疫情干擾生活的兩年之間，「走向戶外」＋「享受陽光」相信是每一位消費者內心企盼已久的渴望，仰賴於夏天穩定的日光特性，許多重機騎士與單車文青，紛紛將封塵已久的愛車，進行一番整理調教，準備享受等待已久的郊外放逸遊。

對應場合、運動、興趣，選擇適合的腕錶，在現今穿搭至上的潮流趨勢影響之下，許多消費者最少都擁有兩只以上的機械腕錶，藉此滿足「型動」之間的完美搭配。這幾年錶壇掀起計時復古風潮，這種水平並置的雙環計時設計，源於1960年代開始的賽車風格，亦就是深受鐘錶愛好者喜愛的”Panda Dial”熊貓面計時碼錶。賽車是一項勝負，往往決定於千分之一秒的競速賽事，為了給予駕駛、計時、賽務人員，能夠更清楚的判讀時間，特別使用黑、白分明的高對比色，導入計時碼錶面盤，由於這種白中有黑的組合讓人聯想起熊貓此一象徵和平團結的動物，使得「熊貓面」暱稱不脛而走，直到現在都還是計時碼錶作品中被認為經典不敗的設計。

目前最為消費者青睞的熊貓腕錶，分別是大日曆機芯派的寶齊萊、潛水錶改裝派的帝舵與家族年輕第四代新接手的瑞士TITONI，佔據消費者心中購買理想排名的前段班，三款錶之中，各有擅長與優勢，一直被消費者強烈關注與討論，其中有傾集團能量打造的帝舵與寶齊萊，也有大膽跳脫集團化的TITONI熊貓計時系列，展現家族製錶風格與展現超越同級價格帶的豐富細節，令人感到大感折服，接下來讓您一次深刻暸解三款經典熊貓錶幾個迷人的賞鑒亮點。

看點一、從面盤設計窺見品牌文化堂奧

三款熊貓計時腕錶，面盤佈局上以瑞士TITONI熊貓計時系列，從初代表款設計靈感改良，比起寶齊萊的大日曆風格與帝舵潛水錶底蘊思考，瑞士TITONI熊貓計時系列，更忠實流露出幾番復古的往日情懷；瑞士TITONI熊貓計時系列，在長軸程的幫浦式計時按把設計的呼應之下，吐露運動本格的奔放基因，同時瑞士TITONI順應錶業的簡化潮流，將現代較不實用的測速計和測距儀刻度移除，簡易好讀的新美學面盤完美呼應立體切割時標的視覺豐富性，映現錶款令人一看再看的耐看工藝美學。

看點二、多變材質錶帶讓你戴出自我風格

近幾年消費者對於錶帶挑選的方式與眼光，進入了選品牌概念鮮明的全新世代，主打Cafe Racers的職人情懷的瑞士TITONI熊貓計時系列，備有磨砂面焦糖色真皮錶帶、復古多鏈節式不鏽鋼錶帶，同時今年更是推出以100%海廢製成，環保永續為考量的賽車風格帆布錶帶，對於消費者在挑選上，可說是原廠選擇多重；而標榜復古賽車情懷的寶齊萊，則是推出真皮與尼龍錶帶的選項變化；帝舵熊貓計時，為了綁定年輕世代消費者，不僅推出運動風格的不銹鋼鍊帶與饒富飛行風格的復古錶帶，上述各家精心打造的專屬錶帶，都是值得消費者仔細賞鑑的優質選項。

看點三、自製＆通用機芯之間的超級比一比！

三個品牌近幾年，都推出頗受市場迴響的自製機芯，在挑戰機芯工藝里程碑上，寶齊萊擁有偏心大日曆、環形上鍊機芯、三問陀飛輪，可說是頂級機芯工藝行家，而瑞士TITONI與帝舵，因為價格成本考量，目前著重於大三針與計時機芯的研發領域，自製機芯發展之路極為漫長，近年行情看俏的瑞士，為了讓更多消費者能夠輕鬆購入熊貓計時系列，特別為錶款搭載Sellita自動上鍊碼錶機芯，藉此兼顧精準與性價比；瑞士TITONI為了感謝消費者對於品牌的信賴與惠顧，瑞士傳承系列，不僅擁有瑞士原廠提供的2年保固期，台灣總代理特別加碼提供錶主享有上網註冊再延長3年，等於總共5年的長效保固期福利。

其實預算型玩家不仿考慮TITONI熊貓計時系列，價位漂亮也不需擔心沒貨等問題，再加上附加福利也都好料滿滿，如果等不到也買不起他牌熊貓錶的話的話，先入手一只TITONI熊貓錶確實也是很好的選擇。