「念念不忘，必有迴響。有燈，就有人」——記《一代宗師》裡的三種譬喻
我們想讓你知道的是
王家衛在《一代宗師》裡經常將不同人物的「處世觀」置於角色台詞的譬喻關係裡，以具象化該人物的態度。一如丁連山在全片中乍似不慍不火的性格，且歷經武林風霜，成了他自己口中的「裏子」。於此，由他說出「處世如同火侯拿捏」的台詞再適切不過。
文：過期映像 Expired Imagine
《一代宗師》宮家大宅的廳堂裡，宮老爺對著叛國的徒弟馬三談自己畢生的絕活——老猿掛印。
宮寶森話音幽長地說道：「老猿掛印回首望，關隘不在掛印，而在回頭。」眾人心知肚明，宮老爺這番話，除了以武功術式比擬做人原則，更是藉喻力勸走上歧途的馬三回頭是岸。
詩意的言語總能讓人心領說話者的話中有話，譬喻（metaphor）的使用除了能為文學作品增潤，也經常散落在我們的日常對話裡，協助理解話語背後的抽象意涵。
譬喻的依據往往來自事物背後所隱含的概念（concept）。世界萬物更迭變化，不斷刺激我們的感官。為求理解，人們將針對特定事物所產生的特定想法，加以統整、歸類，經過一定時間的累積與使用後，形成可以代替這個特定事物的「概念」及其背後的「定義」。
而一個概念通常能被一個單字代表，好比說我們會用「課本」來指稱可以用來記錄、分析、總結、組織、討論及解釋知識，加深對概念理解，從而達到教育目的的書（覺得這句話／台詞似曾相似嗎？事實上正是出自《三個傻瓜》裡藍丘完美反駁崇尚背誦學習的教授啦）。
往後當我們遇上符合此定義的新事物時，便可以將其歸類，以便人們能將相似的概念組織起來，而由此建立出包含更多細節特徵的概念層級。
然而，有些概念相當抽象、複雜且難以言喻，像是該怎麼對一個五歲大的孩子說明「人生」是什麼概念呢？與其說明人生就是一個人類所活著的時長，中間包含生老病死，我們其實更傾向說「人生是趟旅程」（Life is a Journey）。
這麼一來，我們對「人生」的詮釋則可以更有想像與意會。認知語言學家認為，譬喻是人們用來理解抽象概念及表現抽象理由的主要機制。事實上，人們相當享受譬喻所帶來的好處。
譬喻句裡，概念之間的互相對應，指的就是「來源域」與「目標域」的映射關係。
《一代宗師》以精工雕琢的台詞，奠定出複雜人物之間的關係，同時也為紛亂時代的武林加上詩意的工筆。
以「人生如棋，落子無悔。」為例，「棋子」就是比較具體的來源域，「下棋」動作與「棋盤」的具象對於多數人而言，較能直接召喚出視覺圖像；而「人生」則是這句話裡，說話者所想要解釋的目標對象、談話當下所想要扣合著的主題。因此譬喻正是透過來源域的基模，來針對目標域所涵蓋的相似特性做出指涉。
細思我們所接觸過的譬喻，會發現譬喻的來源，經常是日常的經驗與知識。人們用來作為來源域的「喻體」，往往取自於我們親身可見、熟悉的物件，從周遭的事物來開啟一連串譬喻的推理，無論是對說者或是聽者而言，都能夠奠基於「經驗」而能更清楚說明／理解所想要表達的抽象概念。
那麼，作為譬喻修辭的重度使用者，人類是怎麼找出概念之間相互牽連的特質呢？而譬喻是否又有使用上的分類呢？根據書籍《Metaphors we live by》（Lakoff, G., & Johnson, M., 2008），大致可以將譬喻分成三種。
首先，方位譬喻（Orientational metaphor）表示，以說話者為中心，指出「上－下」、「左－右」等空間概念，可以投射於情緒、身體等感受上。
例如，葉問幽幽地談起功夫：
「功夫，兩個字。一橫一豎。錯了，躺下唄！」
此時，「躺下」除了比擬「功夫」筆畫中的橫豎，同時也用來表示功夫比武中，一方被擊敗時的倒地姿態，順勢帶出輸家屈於下位的狀態。
第二種則是實體譬喻（ontological metaphor），我們有時會將抽象的思緒、情感、心理狀態當作有形的實體看待。
例如，丁連山對宮寶森說道：
「做羹要講究火候，火候不到，難以下咽，火候過了事情就焦。」
言語裡雖可見習武之人的說教意味，卻能透過台詞裡的譬喻運用，而得人物態度顯得深沉而隱晦。王家衛在《一代宗師》裡經常將不同人物的「處世觀」置於角色台詞的譬喻關係裡，以具象化該人物的態度。
一如丁連山在全片中乍似不慍不火的性格，且歷經武林風霜，成了他自己口中的「裏子」。於此，由他說出「處世如同火侯拿捏」的台詞再適切不過。
上述這兩種譬喻法，最常與親身經驗相連，也因而實踐了「喻體」根植於日常的起點。
最後，結構譬喻（structural metaphor）則相較於上述兩者來得有建構性，更像是將兩組概念系統拿來互相對應，讓使用者可以藉著一種概念的各個層面來談論另一種概念。
例如，葉問的回憶倒敘在《一代宗師》前半段佔據了大部分的時長。四十歲那年的戰爭使他的生命產生了斷裂。他對這段歲月所下的註解為：
「如果人生有四季的話，我四十歲之前都是春天。」
「人生」和「春天」或「四季」皆為不具形體的抽象概念，葉問藉由「春天」比擬戰爭叨擾之前的平靜、順遂生活，無非是借用了「春天」概念所包含的溫暖、生機等特質來映射其人生的向陽面。
譬喻對於人們日常溝通影響甚鉅，透過不同概念相互的類比與指涉，我們才更能意會到他人話語背後的意涵。
而《一代宗師》恰好藉著滿溢意象的台詞，表現譬喻在話語裡的種種形式，連結和相互映照出各宗派英雄之於武林的情懷與念想，正如他們所約信著：
拚一口氣，點一盞燈。要知道念念不忘，必有迴響。有燈，就有人。
在此之中的燈與人，也許就如概念的語意網絡裡，相互牽連的節點（nods）那樣，思緒相通，有緣一段。
參考文獻
- Beaty, R. E., & Silvia, P. J. (2013). Metaphorically speaking: Cognitive abilities and the production of figurative language. Memory & cognition, 41(2), 255–267.
- Camp, E. (2006). Metaphor in the Mind: The Cognition of Metaphor 1. Philosophy Compass, 1(2), 154–170.
- Li, Y., Kenett, Y. N., Hu, W., & Beaty, R. E. (2021). Flexible semantic network structure supports the production of creative metaphor. Creativity Research Journal, 1–15.
- Tendahl, M., & Gibbs Jr, R. W. (2008). Complementary perspectives on metaphor: Cognitive linguistics and relevance theory. Journal of pragmatics, 40(11), 1823–1864.
- Lakoff, G., & Johnson, M. (2008). Metaphors we live by. University of Chicago press.
Tags：
36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。