「念念不忘，必有迴響。有燈，就有人」——記《一代宗師》裡的三種譬喻

文：過期映像 Expired Imagine

《一代宗師》宮家大宅的廳堂裡，宮老爺對著叛國的徒弟馬三談自己畢生的絕活——老猿掛印。

宮寶森話音幽長地說道：「老猿掛印回首望，關隘不在掛印，而在回頭。」眾人心知肚明，宮老爺這番話，除了以武功術式比擬做人原則，更是藉喻力勸走上歧途的馬三回頭是岸。

詩意的言語總能讓人心領說話者的話中有話，譬喻（metaphor）的使用除了能為文學作品增潤，也經常散落在我們的日常對話裡，協助理解話語背後的抽象意涵。

譬喻的依據往往來自事物背後所隱含的概念（concept）。世界萬物更迭變化，不斷刺激我們的感官。為求理解，人們將針對特定事物所產生的特定想法，加以統整、歸類，經過一定時間的累積與使用後，形成可以代替這個特定事物的「概念」及其背後的「定義」。

而一個概念通常能被一個單字代表，好比說我們會用「課本」來指稱可以用來記錄、分析、總結、組織、討論及解釋知識，加深對概念理解，從而達到教育目的的書（覺得這句話／台詞似曾相似嗎？事實上正是出自《三個傻瓜》裡藍丘完美反駁崇尚背誦學習的教授啦）。

往後當我們遇上符合此定義的新事物時，便可以將其歸類，以便人們能將相似的概念組織起來，而由此建立出包含更多細節特徵的概念層級。

然而，有些概念相當抽象、複雜且難以言喻，像是該怎麼對一個五歲大的孩子說明「人生」是什麼概念呢？與其說明人生就是一個人類所活著的時長，中間包含生老病死，我們其實更傾向說「人生是趟旅程」（Life is a Journey）。

這麼一來，我們對「人生」的詮釋則可以更有想像與意會。認知語言學家認為，譬喻是人們用來理解抽象概念及表現抽象理由的主要機制。事實上，人們相當享受譬喻所帶來的好處。

譬喻句裡，概念之間的互相對應，指的就是「來源域」與「目標域」的映射關係。

《一代宗師》以精工雕琢的台詞，奠定出複雜人物之間的關係，同時也為紛亂時代的武林加上詩意的工筆。

以「人生如棋，落子無悔。」為例，「棋子」就是比較具體的來源域，「下棋」動作與「棋盤」的具象對於多數人而言，較能直接召喚出視覺圖像；而「人生」則是這句話裡，說話者所想要解釋的目標對象、談話當下所想要扣合著的主題。因此譬喻正是透過來源域的基模，來針對目標域所涵蓋的相似特性做出指涉。

細思我們所接觸過的譬喻，會發現譬喻的來源，經常是日常的經驗與知識。人們用來作為來源域的「喻體」，往往取自於我們親身可見、熟悉的物件，從周遭的事物來開啟一連串譬喻的推理，無論是對說者或是聽者而言，都能夠奠基於「經驗」而能更清楚說明／理解所想要表達的抽象概念。

《一代宗師》電影劇照｜Photo Credit: 澤東電影

那麼，作為譬喻修辭的重度使用者，人類是怎麼找出概念之間相互牽連的特質呢？而譬喻是否又有使用上的分類呢？根據書籍《Metaphors we live by》（Lakoff, G., & Johnson, M., 2008），大致可以將譬喻分成三種。

首先，方位譬喻（Orientational metaphor）表示，以說話者為中心，指出「上－下」、「左－右」等空間概念，可以投射於情緒、身體等感受上。

例如，葉問幽幽地談起功夫：

「功夫，兩個字。一橫一豎。錯了，躺下唄！」

此時，「躺下」除了比擬「功夫」筆畫中的橫豎，同時也用來表示功夫比武中，一方被擊敗時的倒地姿態，順勢帶出輸家屈於下位的狀態。

第二種則是實體譬喻（ontological metaphor），我們有時會將抽象的思緒、情感、心理狀態當作有形的實體看待。

例如，丁連山對宮寶森說道：

「做羹要講究火候，火候不到，難以下咽，火候過了事情就焦。」

言語裡雖可見習武之人的說教意味，卻能透過台詞裡的譬喻運用，而得人物態度顯得深沉而隱晦。王家衛在《一代宗師》裡經常將不同人物的「處世觀」置於角色台詞的譬喻關係裡，以具象化該人物的態度。

一如丁連山在全片中乍似不慍不火的性格，且歷經武林風霜，成了他自己口中的「裏子」。於此，由他說出「處世如同火侯拿捏」的台詞再適切不過。

上述這兩種譬喻法，最常與親身經驗相連，也因而實踐了「喻體」根植於日常的起點。

最後，結構譬喻（structural metaphor）則相較於上述兩者來得有建構性，更像是將兩組概念系統拿來互相對應，讓使用者可以藉著一種概念的各個層面來談論另一種概念。

例如，葉問的回憶倒敘在《一代宗師》前半段佔據了大部分的時長。四十歲那年的戰爭使他的生命產生了斷裂。他對這段歲月所下的註解為：

「如果人生有四季的話，我四十歲之前都是春天。」

「人生」和「春天」或「四季」皆為不具形體的抽象概念，葉問藉由「春天」比擬戰爭叨擾之前的平靜、順遂生活，無非是借用了「春天」概念所包含的溫暖、生機等特質來映射其人生的向陽面。

譬喻對於人們日常溝通影響甚鉅，透過不同概念相互的類比與指涉，我們才更能意會到他人話語背後的意涵。

而《一代宗師》恰好藉著滿溢意象的台詞，表現譬喻在話語裡的種種形式，連結和相互映照出各宗派英雄之於武林的情懷與念想，正如他們所約信著：

拚一口氣，點一盞燈。要知道念念不忘，必有迴響。有燈，就有人。

在此之中的燈與人，也許就如概念的語意網絡裡，相互牽連的節點（nods）那樣，思緒相通，有緣一段。

參考文獻