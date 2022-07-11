《經驗陷阱》：「經驗是良師」的說法根本是空穴來風，我們應該從經驗中學習——然後努力忘卻經驗
我們想讓你知道的是
我們的經驗，是根據自己所處的時空與脈絡所累積而來，因此決策時會產生利基失準的問題，往往讓結果產生偏差，甚至引發災難。想想看歷來的天災、戰爭、金融風暴、乃至橫掃全球多年的疫情。為什麼過度仰賴經驗，會導引我們走向失敗？
文：埃姆雷．索耶爾（Emre Soyer）、羅賓．霍格思（Robin M. Hogarth）
詭譎的學習環境：我們遺漏了哪些重點？哪些事情毫不相干？
由於經驗關乎個人、不假思索、快如閃電、鼓舞人心且歷久彌新，我們很難忽視它。經驗在我們的直覺中植入的觀念讓人覺得可靠。不幸的是，它也帶給我們錯誤的指引。
我們都先入為主地認為，經驗可清楚且全面地反映眼前面臨的情況。不論我們經由觀察或參與的過程中學到了什麼，貌似都是真實的。心理學家與諾貝爾獎得主丹尼爾．康納曼（Daniel Kahneman）將這種症狀稱為「所見即為全貌」（WYSIATI）。
這項假設普遍適用於騎單車與打網球等活動。這些運動牽涉良善的學習環境，決策者接受大量、即時且精確的行動反饋，而且遊戲規則基本上維持不變。在這種受到控制和有所局限的情況下，經驗帶來的教訓通常是可靠的。
然而，現代生活不能與騎單車或打網球相提並論。我們看到的，不見得就是全貌。
心理學家湯瑪斯．吉洛維奇（Thomas Gilovich）在《康乃爾最經典的思考邏輯課》（How We Know What Isn’t So）一書中警告我們：「這個世界不按牌理出牌。它不提供清晰的資訊讓我們『知道』得更透徹，而是帶來隨機、不完整、非典型、模棱兩可、前後矛盾、令人難以接受或間接的雜亂資料。」
舉例而言，我們未必一直都有機會觀察自身決定造成的後果，或只能在事過境遷後觀察。現實生活的規則瞬息萬變且出人意料，導致得來不易的經驗陳舊過時。我們通常沒有教練或微晶片可協助仔細分析與矯正個人對於事態的解讀。
在大部分情況下，我們面臨的是詭譎的學習環境，累積的經驗不斷遭受各式各樣的滲透與扭曲。如柏拉圖著名的洞穴隱喻，人們看到的，只不過是許多相關背景下，實際情況的一些模糊表徵。雖然經驗仍能讓我們學到東西，但那些教訓未必正確反映了現實狀況。
實際上，社會學家與組織行為學者詹姆斯．馬區（James March）在《經驗的疆界》（The Ambiguities of Experience）中主張，當經驗缺少證據又包含了不相關的細節時，人們經常無法學到正確的教訓。我們也相當容易受主觀的解讀所動搖，並根據有限的資訊快速歸納事情。因此，豐富的經驗有可能加深錯誤的信念，同時讓人誤以為自己變得更明智。
因此，我們必須勇於質疑，然後及時調整經驗帶來的教訓，尤其是在我們真心希望做出明智決定的複雜情況下。面臨詭譎的學習環境時，思考兩個關鍵問題可以學到極其寶貴的一課：
- 如果我希望充分了解眼前的情況，需要從自己的經驗中找出哪些之前遺漏的重點？
- 我需要忽略經驗中哪些不相關的細節，才能專注於眼前的情況？
以下舉一個簡單的例子，以凸顯遺漏的細節如何導致我們受到經驗的誤導。
在電視特輯《系統》（The System）中，插畫家德倫．布朗（Derren Brown）連續擲硬幣十次，每次的結果都是正面。他使用的硬幣如假包換，畫面也未經特效處理。整個過程不到一分鐘。
這看來十分不可思議。布朗一副自信滿滿、掌握自如的模樣。擲了六次後，他甚至預示接下來的發展：「再擲四次……就結束。」彷彿他找到了方法，可以騙過上天，用意志控制那枚硬幣。
的確如此。但是，他的方法不是操縱硬幣，而是向觀眾隱藏了部分事實。之後他在節目中揭露真相，其實大家看到的十次過程，只是一整段錄影的最後一分鐘。布朗的攝影團隊得花數小時拍攝他擲硬幣的過程，並在他每次擲出反面後重來一次。然而經過多次嘗試後，他終於連續擲出了十次正面，也就是觀眾看到的唯一一段過程。隨著時間過去，起初看似不可能的事情成了必然的結果。布朗的驚人之舉不是超能力，而只是擲硬幣的一種機率。
在此情況下，雖然令人印象深刻的結果輕易可見，但其中大半的複雜過程從觀者的經驗中消失了，因此結果看起來比實際上還離奇。
若換成數千人同時擲硬幣，也可創造類似的效果。其中總有一些人會連續擲出十次正面。不過同樣地，這不是因為他們技能出眾，而是運氣的關係。如果某個人沒看過別人連續擲出十次正面，那麼他的經驗裡便遺漏了特定的結果（有人能連續擲出十次正面）。這麼一來，那些少數成功連續擲出正面的例子，就會顯得比實際上來得不可思議。
遺憾的是，多數人的生活經驗都以這種選擇性的資訊為取樣基礎。例如，人們通常沒有機會觀察如果做了另一個選擇，到底會發生什麼事。此外，史無前例的災難與顛覆性的創新——顧名思義——並不存在於我們的經驗中。這導致人們非常容易輕視或忽略特定的相關細節，因此無法妥善做出重要的決定。於是，「眼不見」就輕易變成了「心不念」。
反之亦然。眼前所見塑造了經驗，我們從中汲取結論，即使它們與現實情況毫不相干。
我們兩位作者其中之一是霍格思，他在蘇格蘭長大的。他們一家最愛到一處名為「反重力山坡」（Electric Brae）的地方郊遊。這座地勢奇特的山坡鄰近杜紐爾村（Dunure）。如果你在地上放一顆球或潑一些水，會看到球或水往上坡處移動。難道，地球引力在蘇格蘭這個地方不適用？
斜坡附近有顆巨石，上頭刻著說明文字：
這座山坡從俯瞰西邊的克羅伊鐵路高架橋（Croy Railway Viaduct，平均海拔約八十七公尺）的轉彎處零點二五公里為始，一路延伸至東邊林木繁茂的克萊根克羅伊峽谷（Craigencroy Glen，平均海拔約九十二公尺）。雖然從轉彎處到峽谷的坡度為八十六比一，但道路兩旁的地勢造成視線錯覺，使山坡貌似往相反方向傾斜。因此，一台靜止的車子如果沒有拉起手煞車，看起來會像是緩緩開上坡。「反重力」一詞的由來，是過去人們誤以為這個現象是地底下的電極或磁力所致。
周圍鄉村的地貌干擾了我們對於斜坡的判斷。雖然這座山坡看起來彷彿有反重力，但事實絕非如此。
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
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大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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