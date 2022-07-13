SOGO案未拿錢被判7年4月，前立委徐永明首公開說明：從未講過「錢呢？」這句話
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徐永明強調，李恆隆後來有向他表達冤屈，自己也表達因為立委任期要滿了，不可能去關心這件事情，結果這場幾分鐘的見面，就被檢察官、法官就認定是契約的達成。
前太流公司董事長李恆隆涉嫌行賄跨黨派立委，台北地院日前判處前時代力量黨主席、立委徐永明7年4月徒刑，徐永明在宣判後表示遺憾會上訴，並開始公開發言、活動，今（13）日召開記者會，強調他不是要喊冤而是澄清事實，他從來沒有講過「錢呢」這句話；經歷了這些，他認為不能再像過去相信「法律歸法律，政治歸政治」，希望能出來跟說明清楚。
徐永明：從來沒有跟李恆隆要過錢
徐永明昨晚在臉書發文表示，過去兩年「錢呢」一詞彷彿成為了整起案件的代名詞，各種「錢呢」嘲諷留言充斥了網路社群，相關哏圖對他以及時代力量進行毀滅式的攻擊。但其實「錢呢」一詞，從頭到尾都是媒體人虛構出來的；最早出於2020年八月，媒體人黃創夏的一篇臉書。
他想澄清相關案內證卷並沒有對他的監聽譯文，他也從來沒有說過這句話。一句他沒說過的話，就這樣如幽靈般糾纏了兩年。而他沒做過的事，也以期約之名錮之以刑。徐永明今天也強調，自己沒有直接參與這案子，尤其法官在法庭上、檢察官在偵訊也從來沒提到「錢呢」這兩字，「錢呢」根本不是法庭上的攻防重點，可是卻變成社會輿論談論這個事情的重點，「常常覺得這就是失焦」。
徐永明也強調，自己從來沒有跟李恆隆要過錢，他在2019年擔任立委期間，借用立法院的會議室，由東吳大學舉辦《公司法》修法的公聽會，但他自己只出席了5分鐘，發言的內容則是《礦業法》修法；當天在公聽會結束之後，李恆隆有派秘書聯絡辦公室、想要見他的主任，「我當時就說不行，沒有這個需要」，因為自己很怕會發生什麼事，看李恆隆其他的案例就知道。
徐永明表示，李恆隆很清楚他沒有要錢，當時李恆隆還聲稱，他非常喜歡前時代力量立委黃國昌，「很多企業界的朋友都是昌粉」，所以很關心時代力量在下階段的發展、可以認識這些朋友；徐永明認為，從法官和檢察官的角度來看，他有很多有利的事實，「我很清楚地拒絕李恆隆送錢來」。
徐永明強調，李恆隆後來有向他表達冤屈，自己也表達因為立委任期要滿了，不可能去關心這件事情，結果這場幾分鐘的見面，就被檢察官、法官就認定是契約的達成，「這個是誤會、誤解、溝通不良」。
不過《鏡傳媒》報導，吳世昌曾向李恆隆表示，時代力量是小黨，馬上要選舉了，希望他能夠支持。然而讓李恆隆氣的是，他要求徐永明至少在場一小時，但徐永明卻僅發言5分鐘，且未針對太流增資登記爭議指責經濟部即離場，形同「坐5分鐘就要200萬」，為此他向郭克銘砍價，要求降為100萬元且遲未付款。
李恆隆事後和統領百貨老董翁俊治在電話中抱怨，並稱徐永明「突然抽手」；合議庭根據相關對話，認為徐永明期約索賄事證明確，與中間人吳世昌犯後無悔意，飾詞狡辯，即便分文未到手，仍予以重判。
徐永明：會尋求法律途徑上訴
徐永明坦言，他對於宣判過程非常遺憾，他的兩位律師更震撼，因為他們本來以為將會是無罪宣告，他們從有利事證的專業角度出發，「我有時對他們覺得很抱歉，因為他們從專業角度出發，他們是相當有信心」。
徐永明說，本來想保持距離，好好打官司，也重新回去教書，從事學術研究；畢竟他在立法院待了4年，對於立法研究、行為，他也有有很多看法及研究構想；但很多事情不斷把他拉回來，讓他認為必須要出來跟大家報告，不能像過去那樣認為「政治歸政治，法律歸法律」，他也坦言，這跟他之前的期待有很大的距離。
徐永明說明，作為這個案件的當事人之一，看到這些起訴跟判決，常常有蠻大的懷疑，跟他原本的期待不同；但不管怎樣，他會繼續依循法律途徑尋求上訴，也希望未來的二審法官能夠把事實面向考量進去。
至於開始對外公開發言，是否有打算要重新在政壇「復出」？徐永明未正面回答，僅表示，他是政治學者，對選舉及台灣發展有自己的看法，對現在的選舉他也認為一直在很多低層次的事情上打轉，沒有認真思考台灣下一階段要怎麼改變，人民要過什麼樣的生活。
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核稿編輯：翁世航
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城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
我們想讓你知道的是
後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
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