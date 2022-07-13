SOGO案未拿錢被判7年4月，前立委徐永明首公開說明：從未講過「錢呢？」這句話

前太流公司董事長李恆隆涉嫌行賄跨黨派立委，台北地院日前判處前時代力量黨主席、立委徐永明7年4月徒刑，徐永明在宣判後表示遺憾會上訴，並開始公開發言、活動，今（13）日召開記者會，強調他不是要喊冤而是澄清事實，他從來沒有講過「錢呢」這句話；經歷了這些，他認為不能再像過去相信「法律歸法律，政治歸政治」，希望能出來跟說明清楚。

徐永明：從來沒有跟李恆隆要過錢

徐永明昨晚在臉書發文表示，過去兩年「錢呢」一詞彷彿成為了整起案件的代名詞，各種「錢呢」嘲諷留言充斥了網路社群，相關哏圖對他以及時代力量進行毀滅式的攻擊。但其實「錢呢」一詞，從頭到尾都是媒體人虛構出來的；最早出於2020年八月，媒體人黃創夏的一篇臉書。

他想澄清相關案內證卷並沒有對他的監聽譯文，他也從來沒有說過這句話。一句他沒說過的話，就這樣如幽靈般糾纏了兩年。而他沒做過的事，也以期約之名錮之以刑。徐永明今天也強調，自己沒有直接參與這案子，尤其法官在法庭上、檢察官在偵訊也從來沒提到「錢呢」這兩字，「錢呢」根本不是法庭上的攻防重點，可是卻變成社會輿論談論這個事情的重點，「常常覺得這就是失焦」。

徐永明也強調，自己從來沒有跟李恆隆要過錢，他在2019年擔任立委期間，借用立法院的會議室，由東吳大學舉辦《公司法》修法的公聽會，但他自己只出席了5分鐘，發言的內容則是《礦業法》修法；當天在公聽會結束之後，李恆隆有派秘書聯絡辦公室、想要見他的主任，「我當時就說不行，沒有這個需要」，因為自己很怕會發生什麼事，看李恆隆其他的案例就知道。

徐永明表示，李恆隆很清楚他沒有要錢，當時李恆隆還聲稱，他非常喜歡前時代力量立委黃國昌，「很多企業界的朋友都是昌粉」，所以很關心時代力量在下階段的發展、可以認識這些朋友；徐永明認為，從法官和檢察官的角度來看，他有很多有利的事實，「我很清楚地拒絕李恆隆送錢來」。

徐永明強調，李恆隆後來有向他表達冤屈，自己也表達因為立委任期要滿了，不可能去關心這件事情，結果這場幾分鐘的見面，就被檢察官、法官就認定是契約的達成，「這個是誤會、誤解、溝通不良」。

不過《鏡傳媒》報導，吳世昌曾向李恆隆表示，時代力量是小黨，馬上要選舉了，希望他能夠支持。然而讓李恆隆氣的是，他要求徐永明至少在場一小時，但徐永明卻僅發言5分鐘，且未針對太流增資登記爭議指責經濟部即離場，形同「坐5分鐘就要200萬」，為此他向郭克銘砍價，要求降為100萬元且遲未付款。

李恆隆事後和統領百貨老董翁俊治在電話中抱怨，並稱徐永明「突然抽手」；合議庭根據相關對話，認為徐永明期約索賄事證明確，與中間人吳世昌犯後無悔意，飾詞狡辯，即便分文未到手，仍予以重判。

徐永明：會尋求法律途徑上訴

徐永明坦言，他對於宣判過程非常遺憾，他的兩位律師更震撼，因為他們本來以為將會是無罪宣告，他們從有利事證的專業角度出發，「我有時對他們覺得很抱歉，因為他們從專業角度出發，他們是相當有信心」。

徐永明說，本來想保持距離，好好打官司，也重新回去教書，從事學術研究；畢竟他在立法院待了4年，對於立法研究、行為，他也有有很多看法及研究構想；但很多事情不斷把他拉回來，讓他認為必須要出來跟大家報告，不能像過去那樣認為「政治歸政治，法律歸法律」，他也坦言，這跟他之前的期待有很大的距離。

徐永明說明，作為這個案件的當事人之一，看到這些起訴跟判決，常常有蠻大的懷疑，跟他原本的期待不同；但不管怎樣，他會繼續依循法律途徑尋求上訴，也希望未來的二審法官能夠把事實面向考量進去。

至於開始對外公開發言，是否有打算要重新在政壇「復出」？徐永明未正面回答，僅表示，他是政治學者，對選舉及台灣發展有自己的看法，對現在的選舉他也認為一直在很多低層次的事情上打轉，沒有認真思考台灣下一階段要怎麼改變，人民要過什麼樣的生活。

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核稿編輯：翁世航