【關鍵眼中盯】陳時中與陳建仁靠「誠懇做事」贏來的好感，遲早被「選舉」消磨殆盡
我們想讓你知道的是
從陳時中、陳建仁到林智堅，這些曾經靠「做事」迎來台灣人愛戴的人，今天要他們摸著良心回答為何而選，他們說的出來嗎？參與選戰的意義，又真的只有「不然你要投國民黨」嗎？
2022年地方選舉將至，各黨各路人馬陸陸續續宣布或布局參選，裡面有些名單讓人發笑、有些讓人驚訝，也有些登台號召的理所當然，仔細想想卻又讓人皺眉。
看見那些天天出現在新聞裡面的名字，經歷了那麼多場選舉的台灣，大家還記得選舉的意義是什麼嗎？
對阿中部長來說，想成為阿中市長的驅力是什麼？
我一直記得幾年前台灣還在疫情初期時，有個朋友說過一句話：台灣人喜歡陳時中的原因，是他和其他官不一樣——別人只是想搞政治，他是想把事情做好。
確實，疫情初襲台灣之前，陳時中在民進黨是個爹不疼娘不愛的扁系遺老，至今也林全內閣時代唯一一個不曾下台的部長。在他周遭的人都逐漸被替換成其他平衡派系的人選時，當時的陳時中幾乎是抱著本該退休的心，奮力擋下了前幾波疫情。
從那時以後，有很長一段時間疫情記者會幾乎要變成全世界收視率最高的節目，紅到行政院和許多部會都想如法炮製，但那些抱著想紅的心所開的節目，對比當時誠懇的陳時中，最後也一個一個收掉。
再到今天，對比當時一片真摯，對想選台北市長的陳時中來說，指揮官這位子的光環，也逐漸變成緊箍咒。
不想（或不能）退休的陳時中為了下一步登高，開始找理由要淡出這個位子——像是因為染疫請假後，突然改成「有重大消息宣布」才會出席記者會，但對比之前每天出席記者會的狀況，今天台灣疫情難道有比加零時更平穩嗎？還是陳時中確診之後，台灣防疫有了什麼本質上的變化？最後，就連發言人莊人祥都要開始講一些奇怪的話緩頰。
就是越去想，越覺得奇怪，也因此有越來越多人覺得今天的陳時中和之前不太一樣了。
若要讓阿中部長自己來說，參選台北市長的驅力會是什麼？是為了改變台北市？是為了在正國會林佳龍積極表態之下，讓姑且屬於英派的他為後蔡英文時代延續香火？還是像之前所分析，為了讓黃珊珊不要贏的戰略部屬？
這時候又會想到很早就積極表態的林佳龍，他參選的目標又是什麼？是覺得他在台北市看到什麼前人沒看見的東西？是在引蛇出洞？還是在新潮流越做越大的時候，要讓正國會還有一席話語權？真正的答案只有他們自己知道。
陳建仁入黨後的輿論套路，看起來令人難過的熟悉
類似的形象扭轉，也發生在陳建仁身上。
過去包含大部分的藍營人士在內，幾乎沒有人會討厭陳建仁副總統，而他也如聖騎士的鎧甲般不斷擔任正義之聲的角色。結合流行病學背景和親切形象，疫情期間幾次比較大的爭議事件在陳建仁發言定調後，幾乎就沒人敢再置喙。
有這種影響力的人，近年在台灣少之又少。
但過去幾週，陳建仁突然「被拉進」民進黨，對外先講總統蔡英文不知情還調侃他，又說賴清德馬上打電話關切，但實際的行動，卻像過去綠營幾次選舉固定的套路一樣，上了一家家電視台專訪，掛起合照看板。
這一陣子再看陳建仁的笑，好像也和之前有些不一樣了。
如果陳建仁入黨是為了選舉——畢竟接手指揮中心不需要黨職——那參選的原因是什麼？是對哪個城市的再造有見解？是在2022當活棋？還是讓賴清德在2024不那麼稱心如意，使蔡英文在之後的兩年有更多槓桿和籌碼？
從陳時中到陳建仁，曾經台灣人覺得他們不一樣，因為他們把做事看得更重過選舉（或所謂的「政治」），但沾上選戰之後，他們行為舉止漸漸改變，說的話聽起來不再那麼誠懇，若再多想一點，甚至不合邏輯。
看看曾經人見人愛的林智堅，最初喊出要竹竹併、奉獻大新竹都還能得到大部分人的擁簇，但在空降參選桃園之後，連部分黨內支持者都出聲撻伐。林智堅的狀況又何嘗不像陳時中與陳建仁？又如何能摸著良心講出來為何而選？
別說這些都是民進黨的人名，難道我們真的要和國民黨比爛嗎？對以上問題的答案真的只有「不然你要投國民黨」嗎？
回到最一開始的提問，選舉目標（在大部分時候）當然是選上，但選舉的意義應該是要在不同陣營的交鋒中辯論政策，讓選民在投票日決定初最大公約數的發展方向。
但大家好像都忘了選舉真正的意義，這應該就是為什麼越來越多人不再關心政治的原因，而還關心的那些人，大多也只想著選上而已。
延伸閱讀
- 解析民進黨派系：黨內山頭「圈地共治」背後的秘密
- 陳時中若選台北市長，就算不贏也能解決民進黨的兩個大問題
- 媒體爆陳建仁去年低調加入民進黨，將成綠營布局台北市長選戰的「活棋」
- 選桃園市不如選新竹縣？林智堅空降桃園，恐怕留下後遺症
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
新創盛會線上回歸，技術、經驗、創投全都包！7月15日AWS Startup Day現正報名中
我們想讓你知道的是
AWS Startup Day 即將於 7 月 15 日重磅回歸，此次不只聚焦新創趨勢與數位應用，更聯合 AWS 創投新創媒合會，提供參與者豐富的資源，所有與新創生態系相關的夥伴都不容錯過。
隨著Web3.0去中心化的趨勢開展與現在進行式的產業數位轉型浪潮，雲端技術早已成為許多早期新創發展產品或服務的關鍵金鑰，甚至為其奠定高速發展的穩健根基。而台灣雲端服務供應龍頭 AWS（亞馬遜網路服務公司）更自Web2.0時代開始就從未缺席，始終在技術新知、應用實務等方方面面致力支持新創，其中最具代表性的免費論壇活動──AWS Startup Day也將於今年7月15日重磅回歸，在線上和參與者相會！
今年度AWS Startup Day持續聚焦新創趨勢與數位應用，精心規劃八場新創專題演說，非常適合長期關注新創生態系統的相關人士，或是正要起步、成長的新創夥伴報名參加。
五大特色議程安排，給你滿滿新創觀點與技術乾貨
「新創如何運用雲端科技打出一手好牌，投注資源延續未來業務？」這是今年AWS Startup Day欲探討的核心議題之一。為解答雲端科技之於新創企業的珍貴價值，AWS以「國際市場」、「創投趨勢」、「多元創業」、「雲端技術」、「焦點產業」等五大特色精心規劃講座內容，完整收錄新創趨勢脈動、雲端技術實務、佈局策略觀點與創投媒合等新創事業歷程的重要節點。為此，AWS不只力邀Web3.0、電商、串流、B2B解決方案等不同領域的新創合作夥伴，分享選擇AWS開展新創事業的策略考量，更毫不藏私地解析雲端技術如何快速又穩定的開拓事業。
無論新創還是育成，想要洞見機會就不能錯過AWS Startup Day
任何產業或技術的發展，不單要前人的引領，也需要後繼者無窮盡的創新思維與打破框架的勇氣，缺乏其中一個環節，生態系都無法平衡永續。所以無論是天使創投、孵化器，還是剛起步或處於早期新創的企業，只要你身為新創生態系統中的一份子，渴望尋求創意突破或開展新興業務，AWS Startup Day都是你絕對不能錯過的最佳活動。
尋找下一個新創獨角獸──同場加映AWS年度創投新創媒合會
本次AWS Startup Day除新創及創投相關講座外，AWS更直接邀請多家國際及台灣知名創投公司，與AWS Startup Day同場舉辦今年度唯一的線上「新創創投媒合會」，欲透過串聯本地深具潛力的新創與創投，幫助台灣新創企業獲得更豐富的資源，孕育下一個獨角獸。
根據AWS釋出的消息，媒合會將以早期天使輪或Pre-A輪融資為主，重點關注AI/ML工具和平台、智能零售、MarTech、Web3.0、媒體和娛樂等產業，並以快速輪流的形式替新創獲得最大的曝光。