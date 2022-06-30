【關鍵眼中盯】陳時中與陳建仁靠「誠懇做事」贏來的好感，遲早被「選舉」消磨殆盡

2022年地方選舉將至，各黨各路人馬陸陸續續宣布或布局參選，裡面有些名單讓人發笑、有些讓人驚訝，也有些登台號召的理所當然，仔細想想卻又讓人皺眉。

看見那些天天出現在新聞裡面的名字，經歷了那麼多場選舉的台灣，大家還記得選舉的意義是什麼嗎？

對阿中部長來說，想成為阿中市長的驅力是什麼？

我一直記得幾年前台灣還在疫情初期時，有個朋友說過一句話：台灣人喜歡陳時中的原因，是他和其他官不一樣——別人只是想搞政治，他是想把事情做好。

確實，疫情初襲台灣之前，陳時中在民進黨是個爹不疼娘不愛的扁系遺老，至今也林全內閣時代唯一一個不曾下台的部長。在他周遭的人都逐漸被替換成其他平衡派系的人選時，當時的陳時中幾乎是抱著本該退休的心，奮力擋下了前幾波疫情。

從那時以後，有很長一段時間疫情記者會幾乎要變成全世界收視率最高的節目，紅到行政院和許多部會都想如法炮製，但那些抱著想紅的心所開的節目，對比當時誠懇的陳時中，最後也一個一個收掉。

再到今天，對比當時一片真摯，對想選台北市長的陳時中來說，指揮官這位子的光環，也逐漸變成緊箍咒。

不想（或不能）退休的陳時中為了下一步登高，開始找理由要淡出這個位子——像是因為染疫請假後，突然改成「有重大消息宣布」才會出席記者會，但對比之前每天出席記者會的狀況，今天台灣疫情難道有比加零時更平穩嗎？還是陳時中確診之後，台灣防疫有了什麼本質上的變化？最後，就連發言人莊人祥都要開始講一些奇怪的話緩頰。

就是越去想，越覺得奇怪，也因此有越來越多人覺得今天的陳時中和之前不太一樣了。

Photo Credit: 中央社

若要讓阿中部長自己來說，參選台北市長的驅力會是什麼？是為了改變台北市？是為了在正國會林佳龍積極表態之下，讓姑且屬於英派的他為後蔡英文時代延續香火？還是像之前所分析，為了讓黃珊珊不要贏的戰略部屬？

這時候又會想到很早就積極表態的林佳龍，他參選的目標又是什麼？是覺得他在台北市看到什麼前人沒看見的東西？是在引蛇出洞？還是在新潮流越做越大的時候，要讓正國會還有一席話語權？真正的答案只有他們自己知道。

陳建仁入黨後的輿論套路，看起來令人難過的熟悉

類似的形象扭轉，也發生在陳建仁身上。

過去包含大部分的藍營人士在內，幾乎沒有人會討厭陳建仁副總統，而他也如聖騎士的鎧甲般不斷擔任正義之聲的角色。結合流行病學背景和親切形象，疫情期間幾次比較大的爭議事件在陳建仁發言定調後，幾乎就沒人敢再置喙。

有這種影響力的人，近年在台灣少之又少。

但過去幾週，陳建仁突然「被拉進」民進黨，對外先講總統蔡英文不知情還調侃他，又說賴清德馬上打電話關切，但實際的行動，卻像過去綠營幾次選舉固定的套路一樣，上了一家家電視台專訪，掛起合照看板。

這一陣子再看陳建仁的笑，好像也和之前有些不一樣了。

如果陳建仁入黨是為了選舉——畢竟接手指揮中心不需要黨職——那參選的原因是什麼？是對哪個城市的再造有見解？是在2022當活棋？還是讓賴清德在2024不那麼稱心如意，使蔡英文在之後的兩年有更多槓桿和籌碼？

Photo Credit: 中央社

從陳時中到陳建仁，曾經台灣人覺得他們不一樣，因為他們把做事看得更重過選舉（或所謂的「政治」），但沾上選戰之後，他們行為舉止漸漸改變，說的話聽起來不再那麼誠懇，若再多想一點，甚至不合邏輯。

看看曾經人見人愛的林智堅，最初喊出要竹竹併、奉獻大新竹都還能得到大部分人的擁簇，但在空降參選桃園之後，連部分黨內支持者都出聲撻伐。林智堅的狀況又何嘗不像陳時中與陳建仁？又如何能摸著良心講出來為何而選？

別說這些都是民進黨的人名，難道我們真的要和國民黨比爛嗎？對以上問題的答案真的只有「不然你要投國民黨」嗎？

回到最一開始的提問，選舉目標（在大部分時候）當然是選上，但選舉的意義應該是要在不同陣營的交鋒中辯論政策，讓選民在投票日決定初最大公約數的發展方向。

但大家好像都忘了選舉真正的意義，這應該就是為什麼越來越多人不再關心政治的原因，而還關心的那些人，大多也只想著選上而已。

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核稿編輯：翁世航