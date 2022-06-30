美國這次通膨比上世紀兩次石油危機更難處理，但三個局勢發展可能帶來一線曙光

文：趙君朔

在重大國際事件接連對全球化經濟造成強烈衝擊，美國政府紓困政策太過浮濫，以及聯準會判斷失誤等諸多因素影響下，美國5月的消費者物價指數還是有高達8.6%的增幅，這創下了41年來的新高。也促使聯準會在6月的會議中決議一次性的升息3碼（0.75%），這是該會自1994年以來最大的升息幅度，明顯的想和市場傳達打擊通膨的清楚訊號。

聯準會決策雖正確，但來得太晚

雖然這個鷹派意味十足的動作毫無疑問是正確的，然而卻來的太晚，使得全球經濟前景還是面臨很大的不確定性。因為聯準會有可能無法順利從需求面快速壓下通膨但供給面的衝擊持續不退的話，1970年代停滯性通貨膨脹的惡夢便有可能重現。

即使聯準會靠強力手段在接下來的幾次公開市場操作會議後，持續以超過一碼的幅度升息澆熄過熱的經濟，讓物價漲幅開始加速減緩，還是有讓美國和世界經濟硬著陸，也就是出現大幅衰退的風險。

首先值得點出來的是，當下的通膨經常被拿來和1970年代做類比，只是現在的情況還是被認為沒有那麼嚴重，所以雖然聯準會一定要趕快轉向，以強硬的姿態和市場發出訊號。但升息的幅度不至於需要像1980年代的聯準會主席伏克爾一樣將利率拉高到將近20%，換來經濟陷入不景氣才解決了通膨的難題。

但是很不幸的，由美國前財長、知名經濟學家Lawrence Summer和兩位同行最新發表的一篇論文中有一個很重要的發現：在1983年之前，發布消費者物價指數的美國勞動部統計局，計算物價中的房價部分時是計算房屋所有人承擔的房價、房產稅、房貸利率和維修成本。

只是後來政府發現這樣的算法會高估住房的真實成本，於是從1983後勞工部統計局改變了房價的計算方法：只看如果房屋所有人把房子租出去，他會獲得多少收益。Summers和兩位論文合著者根據這個新定義將1946－1983年的通膨數據重新計算發現，原來是通膨高峰的1980年3月的數據14.8﹪需要下修為11.4﹪。扣掉食物、燃料後該年6月所出現的最高核心通膨率要從13.6﹪下修為9.1﹪。

Photo Credit: AP / 達志影像 聯準會主席鮑爾

近來的通膨其實與1970年代差不多，但美國政府的作法有誤

換言之，最近這幾個月在百分之8點多高居不下的（扣除食物和能源的核心通膨率一樣高達6﹪）通膨數據，其實和1970年代因為兩次石油危機引發的惡名昭彰通膨其實相差無幾。但是聯準會在去年大部分時間都還是認為物價上漲是暫時性的，而遲遲不採取動作，直到今年第一季才開始感覺到事態不妙。

而這次引發的通膨的原因和1970年代比其實更難處理，除了共同因為戰爭導致石油供應減少引發價格上漲，還有上海封城讓供應鏈再度斷裂外，這次多了一個來自需求面的衝擊。拜登政府在上台後在經濟活動已經開始復甦下，卻延續川普政府很大方的財政刺激，推出了規模高達1.9兆美元的紓困方案，其中大概5千億美金是以現金的形式發放，其中每人可獲得1400美金，一些低收入家庭獲得的補助更多。

這一方面催出生更多消費需求，另一方面讓一些人在經濟無虞下決定暫時不急者出去找工作，結果造成勞動市場缺工。在雇主搶人之下，不但美國的失業率達到非常低的3.6%，薪資也開始和物價一起上漲，讓通膨雪上加霜。

這些因素其實都是去年就已浮現，所以前面一開始提到、兩度在民主黨政府擔任官職的前哈佛大學校長Lawrence Summers從去年夏天開始便頻頻在各媒體上發出警訊，認為聯準會主席鮑威爾低估了通膨的風險。因此現在拜登政府都將眼下的通膨稱為「普亭通膨」（Putin’s Hike）是說不過去的，畢竟通膨的徵兆和原因早在俄烏戰爭爆發前就已種下，開戰後因為制裁帶來的石油供給減少只是雪上加霜而已。

聯準會決定恐難樂觀

那麼聯準會現在急轉彎還來的及嗎？情況恐怕難以讓人樂觀，因為供給面短缺的問題不是聯準會能解決的。美國的汽油價格一年以來漲了驚人的50﹪，但國內的煉油廠卻因為疫情時需求低迷很多，在財務考量下決定關閉，所以美國煉油廠的總產能現在還比疫情前少掉100萬桶左右，煉油廠總數也比2020年初少掉5家。

至於被期待能解決問題的美國頁岩油廠商，在過去油價低迷時投入太多資金在擴產，以至於財務狀況普遍不理想。加上在通膨危機來前，政府為了加速能源轉型對其態度相當不友善，因此各大頁岩油廠商今年即使看到油價開戰後迅速彈升，也都表示只會按照原定計畫微幅增產（5%左右），並計畫把今年增加的收益還給股東。

另外一個從疫情爆發以來延續至今的供應鏈斷裂問題還沒有得到完全解決，在習近平堅持清零政策之下。萬一疫情又在中共的大城市爆發觸動無預警封城的話，那麼對於還沒有找到替代供應來源的產品就是很大的衝擊。而且不只是最終產品，許多來自於中共的零組件現在仍然有嚴重的缺料問題，因此不管是從中共進口的消費品和中間財供應都尚未恢復穩定，甚至還有再度供應斷裂的可能。

所以現在聯準會能做的只有果斷、持續地升高利率，將流動性從市場上不斷抽走，讓金融市場長期因為量化寬鬆撐起來的泡沫有序破裂，讓某些人因為財富現值縮少而減少消費需求或是個人、公司看到市場借貸成本升高而減少消費和投資。但這個過程如果來的太快，經濟就不幸會進入硬著陸，引發經濟衰退。