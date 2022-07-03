【專訪】「豪華朗機工」策展人林昆穎：這世界就像阿凡達，從思維到身體都是連結一體

文：詹致中

在晨光尚未浮現於海平線之前，一群高中生騎著摩托奔馳到七星潭，衝進灰白石礫層疊交錯的海灘，不約而同從黑色箱子拿出金黃色樂器。在海潮的迴聲背景，七個人朝向無際的太平洋，開始吹奏練習多回曲調，以音符迎接東台灣的第一道日光。

「那是我人生中感受到最美好的時刻。」18歲的林昆穎吹著法國號，徜徉在島嶼天光的樂音流動裡，即便聲部未齊，卻彷彿整個人與世界融合為一。日後他從音樂跨域科技藝術與策展，仍不停想重現美好共創的時刻。

水瓶遇上獅子的和諧四重奏

12年前林昆穎與陳乂、張耿豪、張耿華共同創立的豪華朗機工，現在已是台灣人耳熟能詳的藝術天團。2010年成立之初，團隊默默無名，當時年近而立之年，月收入卻只有8千元。

林昆穎回憶，看似拮据的生活卻無一絲苦澀，反而更心無旁騖嚐到集體創造的美好。當兩個水瓶碰到兩隻獅子，演繹出水火既濟的和諧，堅信彼此才華能協奏出悠揚的四重奏。

豪華朗機工最初的代表作，如《天氣好不好我們都要飛》融合三萬多張小學生塗鴉畫作的製成飛鳥動畫，或是《日光域》蒐集三百盞廢棄燈具集合成聲光裝置，表面運用不同的媒材與概念，其實肌理下都蘊藏「匯聚記憶」與「共識創造」的DNA。

作品《日光域Solar》在北美館展出讓林昆穎至今難忘，四個人橫躺在帶著涼意的地板上，望向變換投射的溫暖光影，彷彿牽引出每盞燈具背後陪人們夜讀、寫情書、考大學的生活記憶。

藝術的魔力，在於能用物件召喚對情感的遙想──無論是一盞燈具、一棵樹或一個公車站，從被創造出來就蘊含記憶，當藝術家解壓縮物件潛藏的資料庫，竟能召喚來自遠方的感動。《日光域Solar》從人生資料庫引出了情感，也讓豪華朗機工第一次見證團隊融合的奇蹟時刻。

Photo Credit: 豪華朗機工提供 2010年於台北市立美術館展出作品《日光域Solar》

「先有共識，再來創造」是豪華朗機工於日常有機互動中，逐漸揉捏成形的理念。林昆穎不諱言，與夥伴一同建構願景的過程就是一種美，「而且我很喜歡看著合作對象和自己，一起都發光的狀態。」他形容那是會讓人著迷上癮的氛圍，就像是每次跨年去101看煙火，大家跟你共同匯聚在同一個狀態。

自然匯聚的狀態，猶如哲學家懷德海論述的「機體哲學」，似乎也存在台灣文化的骨子裡，無論是廟會出巡，或是原住民豐年祭，甚至家族間緊密的依存，林昆穎觀察這片土地隨處可見，由無數小機體編織成碩大的畫面，「即便像我家鄉花蓮，也有很多的機車或鐵皮屋聚集，那種感覺可能不美，但聚集起來會成為獨特的混種風格。」

從花博攀上高峰，在小花回憶逝去與迎向新生

2018年是豪華朗機工的重要分水嶺。前一年團隊藉由「2017台北世大運」聖火裝置，躍入世人眼前，當時身兼世大運開幕節目導演的林昆穎形容，「這是團隊登大人的過程！」高密集工作一年的成果，全部集結於一個晚上發生。

Photo Credit: 豪華朗機工提供 2017世大運聖火台採用傳統六角編織竹編工藝，整合台灣自行車產業與自動化加工製造商，總體共使用了17300個零件，耗費一年完成。

團隊接著又緊鑼密鼓，扛下「2018台中世界花卉博覽會」的挑戰，成功整合台中精密機械產業，實現藝術家與企業共創的新形態合作模式。讓原本預計耗時兩、三年才能完成的專案，不到八個月內就打造出地表最大的機械動力花球，並湧進數百萬遊客一睹芳容。

Photo Credit: 豪華朗機工提供 2018台中花博裝置作品《聆聽花開的聲音》每一朵花以75種零件構成，並從台灣花朵顏色集合採樣出「花博紅」色彩。

大型藝術裝置《聆聽花開聲音》由697朵機械花堆疊匯聚而成，透過開闔從0.5秒到500秒的時間差讓花朵賦予了生命力，作品還能夠與人和環境產生互動。擔任這件作品聲光機編導的林昆穎表示，這是他生涯最感動的作品，也是團隊聲音、燈光、影像、機械動力集大成之作。

豪華朗機工在生涯高峰之際，扮演團隊熱情太陽的張耿豪，等不到花博開幕就因病殞落。重要成員的人生謝幕，讓團隊從四弦樂變成三重奏，林昆穎坦言生命結構因此改變，三人必須重新調整合作頻率。

隔年「查無此人－小花計畫展」中，三人與魏如萱、鳳小岳、陳建騏攜手創作《很難很難》動力裝置，隨著音樂脈絡，讓象徵生命盛衰的光球，在懷舊建築模型周圍移動，忽明忽暗的光影中回憶逝去與迎向新生。「我們從花博尺度極大的作品，轉換到極小的人機共生體驗空間，去傳達對生命很深層的意念。」

Photo Credit: 豪華朗機工提供 動力裝置《很難很難HardHard》以「光」作為詞意連結氛圍營造，亦追憶離世的團員張耿豪，以及感懷城市變奏中消逝的人、事、物，試圖帶入生命流動的意象。

疫情下的藝術總監，相信共識的力量

近年林昆穎從團隊共創，更延展至產業政府共創，走入公眾視野擔任多檔大型策展的藝術總監與策展人，如2020與2021「台北白晝之夜」藝術總監、2021「台灣文博會」總策展人、2021「花蓮城市空間藝術節」藝術總監。適逢新冠疫情，打翻了既有策展模式與觀展行為，如2021白晝之夜就首次以線上展覽呈現，林昆穎在危機中接手任務，並被稱為「疫情下的藝術總監」。

「我感覺這是生命中的大任務，所有人都要一起合作克服難關，因為這世界如阿凡達，從思維到身體都是連結一體。」面臨突如其來的天災人禍，人類在感知相同震動下，進而凝聚成了集體感，而這股力量能覆舟、亦能載舟。

Photo Credit: 豪華朗機工提供 2021白晝之夜首度轉型為線上企劃，將線下展演搬至線上，僅12小時體驗時間，共有超過42萬人次參與。

林昆穎在2021「台灣文博會」以「匯聚相信的力量」主題貫穿全場。他策畫的主題館「相信律」，描述台灣是一座由微小「相信」所匯聚的島，每個「相信」會以行動來表現。

他觀察，看似意見紛雜的台灣，疫情之下竟能共同戴上口罩防疫，形成集體共識。或許在盛世難以相信「相信」的力量，但人類匯聚共識攜手合作刻不容緩。

Photo Credit: 豪華朗機工提供，徐逸恩攝影 2021台灣文博會主題館「相信律」，4大展廳之一的「共創神殿」廳，中央擺放77張來自不同人家中、從新生到年老曾經坐過的椅子，象徵每一天及一輩子，周而復始。

以協作融合的宇宙，回應原生家族的自轉星球

隨著疫情常態化，林昆穎冥冥中感受當前的創作任務將告一段落，「因為我也不像二、三十歲還想再闖、想再去證明自己。」年過四十歲的他打算前往虛擬世界開啟感官維度，找到共生合作新的可能性。亦或重拾自我再出發，探尋豪華朗機工的源頭，甚至回溯童年的根源。