佛法看人工流產：在「生命權 vs. 身體自主權」之外，重要的是如何療癒這個傷口與遺憾？
我們想讓你知道的是
我們身為佛弟子，應該做的是想想怎麼提供藥物、來療癒這個傷口與遺憾。
罪過是傷口不是污點，它需要癒合和治療。—《教宗的承繼》
人工流產是一個惡業嗎？是。佛法認為，受精的當下、受精卵本身就有生命，所以人工流產是一個「殺生」的惡業。
然而，「惡業」一詞，並非指「錯誤」、「道德瑕疵」或「污點」：「惡」的佛法定義是「創造痛苦」（《俱舍論》：「果非愛故、立『惡行』名。」）、「業」的意思是行動；用現代語境來理解，我會更傾向於用「自我傷害」一詞。
人工流產是自我傷害嗎？是。佛法定義一個自我傷害的行動，主要是來自那樣的行動會在我們自心上留下多深的「傷口」：當各種條件都具備時、這個行動就會成為「重傷」（專業術語就是「業道」）。而一般來說，人工流產會具備其中的兩、三個條件、屬於「中傷」。
這裡簡單科普幾個佛學觀念：
- 胎兒是生命嗎？
是，佛法認為受精的當下就是生命了、是人（如果是人的胎兒啦）。
- 人工流產後胎兒會變成靈體嗎？
他／她會在最久49天內投胎轉世，轉世為其他的生命體、有一些機率會讓他轉世為飢渴的靈體（鬼）。
- 如果流產後的胎兒變成鬼、他會追殺媽媽嗎？
一般來說是不會「只」追殺單一對象（只有媽媽不找爸爸），另外如果真的變成鬼，那他的需求是祭祀而不是追殺。
- 佛法認同「嬰靈」嗎？
何謂嬰靈？如果我們說的是：人工流產後、因為「怨氣」立刻變成鬼來追著媽媽不放；則這樣的「嬰靈」不但不曾出現在佛經上、也不是佛法所認同的。
佛法認為，任何的生命都會感受著不同層次的苦痛與傷害，人工流產必然也會造成多向的創傷：母親、父親、孩子、甚至是醫生等等。當然，將人工流產視為污點、視為罪是一種極端與道德綁架。那佛法支持另一端，也就是強調「身體自主權」陣營的觀點嗎？
佛法認同身體自主權嗎？認同。
一個典型的證明就是，佛陀要求佛弟子不可以邪淫，其標準主要是不可以侵犯他人的配偶或未成年子女，因為這些對象的身體權受婚姻或父母所約束；但對於「嫖妓」這件事情、佛陀並不剛性禁止（但軟性勸誡不要啦）。
另一個更可以凸顯這一點的，是佛陀禁止掌握權勢者在婚姻中「婚內強姦」（非道行婬），這也是佛陀對「勿侵犯他人之身體權」的重視。因此，佛法當然、也應然是「重視個人身體自主權」的，也不支持侵占或侵奪他人身體自主權的任何價值觀與行動。
綜合上述的幾個重點，作為一個佛法工作者，當我在實務經驗上被人問到類似的問題時，我會給的建議是：
佛陀不鼓勵殺生、也不會鼓勵人工流產，因為這是一種「自我傷害」，對你與對你的胎兒都是；然而，這完全是你自己的選擇，你想清楚了，就為其負責吧。
我認為，佛陀一再告訴我們：「佛法是藥」而藥就是用來療癒各種傷口的。如同我一開始所引用的台詞一般：「罪過是傷口不是污點，它需要癒合和治療。」
人工流產是一道傷口，而不是、也不該是一個污點。
我們身為佛弟子，應該做的是想想怎麼提供藥物、來療癒這個傷口與遺憾。
最後，我要強調的是，本文是站在「佛陀本人」所宣說的佛經，也就是「原始佛教」一脈相承的經典為核心的本位主義，而非後代部分學者所著作的論典。畢竟後者大多會帶有學者本人（大多作為高塔菁英僧侶）的價值觀。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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