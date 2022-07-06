「快樂蜂」成家鄉的味道：菲律賓國民速食龍頭，是菲裔美國人尋找認同的所在

「我們也有間餐廳，可以讓別人品嚐到菲律賓的味道！」（摘自 約書亞（Joshua David）， 《炸雞和甜義大利麵的崇拜：藉菲律賓速食表達僑居的菲裔美國人身份》（A Cult of Fried Chicken and Sweet Spaghetti: Expressions of Diasporic Filipino-American Identity Through Filipino Fast Food）。

上個月底，菲律賓速食龍頭快樂蜂（Jollibee）在亞歷山卓（Alexandria）開了美國維吉尼亞州第二間店面，原本我們一家計畫前去享用晚餐，殊不知竟要排隊才能入內，在場許多人都用他加祿語交談，一位幫我跟快樂蜂吉祥物照相的菲律賓小哥，自在地跟提著外帶餐點的友人招呼，那日，快樂蜂可是不折不扣的菲律賓主場。

被稱為「菲律賓的麥當勞 」 ，已故美食家波登（Anthony Bourdain） 稱其為「地球上最古怪、最歡樂的地方 」，快樂蜂創辦人陳覺中（Tony Tan Caktiong）出身菲律賓華人貧寒家庭，家中有7個兄弟姐妹，從小就在家族餐廳中當幫手。從聖托馬斯大學 （UST）取得化學工程學士學位後，1975年陳覺中先以兩間冰淇淋店起家，並在1978年正式創立了速食連鎖品牌快樂蜂。

Photo Credit：吳象元 位於維吉尼亞州亞歷山卓的快樂蜂於6月26日開幕，筆者拜訪時見到排隊人潮。

在〈相比中餐泰國菜等亞洲料理，為何菲律賓菜在美國就是無法普及？〉一文中，我探討了為何菲律賓菜始終難打入美國飲食的背景，但有趣的是，來自菲律賓最具代表的速食連鎖店快樂蜂（Jollibee），在美國已展店到63家，是快樂蜂在亞洲以外最多分店所在，這又是什麼原因呢？

Photo Credit：吳象元 快樂蜂吉祥物是一隻頭戴廚師帽的可愛大蜜蜂

快樂蜂成菲裔美國人的心之所向

在美國有400萬人的菲律賓裔，是僅次於華人的第二大亞裔社群，而快樂蜂在美國分店的位置與數量，也標誌著菲律賓裔的據點，包括加州29間，夏威夷州6間、德州5間，紐澤西州4間、佛羅里達州4間，伊利諾州3間、內華達州3間、紐約州3間、維吉尼亞州2間，還有賓州、華盛頓州和亞利桑那州各有一間。

而只要有快樂蜂現身，就是美國菲律賓家庭的聚集地。

22歲的第二代菲裔美國人約書亞（Joshua David），其加州大學洛杉磯分校（ UCLA）人類學系學士畢業論文，是一部以快樂蜂為題的紀錄片：《炸雞和甜義大利麵的崇拜：藉菲律賓速食表達僑居的菲裔美國人身份》（A Cult of Fried Chicken and Sweet Spaghetti: Expressions of Diasporic Filipino-American Identity Through Filipino Fast Food）。

約書亞在這部迷你紀錄片中，主要是探討美國的「快樂蜂現象」。他表示：「快樂蜂不僅是家人和朋友間美好交流的空間，也是許多菲裔美國人親密聯繫的空間」，而在訪談的菲律賓移民一、二代中，有人分享週日全家人會在彌撒後到快樂蜂用餐，通常一消磨就是一兩小時，也有人表示與親朋好友聚餐，都會帶上快樂蜂餐點與眾人分享，而這正是和菲律賓文化中「緊密的家庭與社區」不謀而合。

約書亞也談到，快樂蜂所營造出的空間，讓許多從未到訪菲律賓的移民，藉由到快樂蜂沈浸在從未體驗的「菲式氛圍」，甚至藉以「彌補」那些錯過與菲律賓傳統的連結；另位訪談者就表示，成長過程深知自己「既非美國，也不菲律賓」，但一當住家附近開了快樂蜂後，他竟在其中找到歸屬，曾一週連續五天放學後都跑去吃炸雞和米飯。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 位於德州休士頓的快樂蜂，和菲律賓超市Manila Minimart、菲律賓烘培店Red Ribbon位於同一個購物廣場

約書亞在紀錄片也最終得出結論，他認為「菲律賓的自豪感」是快樂蜂吸引力的核心，是讓身在西方的菲律賓人能活出菲律賓文化，藉商業化強化了他們的菲律賓認同，並在用餐空間內，不可思議地讓菲律賓人與家鄉產生連結：

「對於任何不在家的人來說，一部分的人會渴望它（快樂蜂）。它（快樂蜂）將他們與家聯繫在一起，無論是真實還是想像。當你走進餐廳，會看到面帶微笑的菲律賓人，他們都在那裡用餐，室內裝飾也很有特色。這是個提醒他們『這就是菲律賓』的空間，對於一些第一代菲律賓裔來說尤其如此，他們在菲律賓生活時可能從沒吃過快樂蜂，他們會在美國吃快樂蜂來品嚐家鄉的味道。」

不僅菲律賓裔，就連美國人也愛快樂蜂的炸雞

不過不只是菲律賓裔，一般美國大眾也對快樂蜂趨之若鶩。快樂蜂2018年在紐約曼哈頓開店時就引起很大轟動，據報導有民眾為了要搶到一年份的免費炸雞資格，竟願意排隊長達20小時，距離時代廣場僅幾步之路的店面外，開幕期間常是大排長龍，而紐約還並非是美國菲裔的主要居住地。

2019年，快樂蜂 北美集團總裁Jose Minana接受 《CNBC Make》訪問時，對於 快樂蜂受歡迎的原因他表示 ：

「其中一個受歡迎關鍵因素就是 —— 炸雞、義大利麵、派 —— 它以不同方式呈現， 快樂蜂 的獨特性是非常絕對的。」

正如Jose Minana所說，快樂蜂的最知名餐點「Chickenjoy」炸雞，只提供帶骨雞腿和雞大腿，以秘密醃料和香脆多汁聞名，還可搭配特製肉汁（gravy），許多人不只表示「Chickenjoy」比肯德基炸雞還好吃， 在今年4月一篇〈45間美國最佳炸雞餐廳〉文章中，快樂蜂更直接名列前茅，不過其評論也相當中肯指出：「雖然快樂蜂的帶骨炸雞可能是全美速食店中的最佳，但是其不帶骨的炸雞三明治卻沒達到『 Chickenjoy』 的標準。」

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 菲律賓招牌餐點：「Chickenjoy」 炸雞 、肉醬、桃子芒果派和紫薯派。

另外快樂蜂的義大利麵「Jolly Spaghetti」也讓美國人感到好奇。這道「Jolly Spaghetti」是以帶菲律賓特色的香蕉番茄醬為醬底，混著碎肉、熱狗和起司。值得一提的是，這道餐點還曾獲已故美食評論家波登的好評，不只如此，痛恨速食的波登，當年因節目的造訪可是對快樂蜂說盡好話 。

而在快樂蜂名聲開始在美國打出名號後，YouTube上也開始出現以 快樂蜂為主題的影片 ，例如美國YouTuber「Bloveslife」點評 快樂蜂餐點，在 幾個月內就獲得了近60萬次 觀看，另位YouTuber「 Matt Stonie」 拍攝了「快樂蜂五桶炸雞挑戰賽」，在27分鐘內吃了30塊「Chickenjoy」的影片 瀏覽次數已超過2500萬次，而在社群媒體Instagram上，也有約72萬個快樂蜂社群標籤的相關貼文。

快樂蜂集團積極擴張之下的意外驚喜