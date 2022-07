「快樂蜂」成家鄉的味道：菲律賓國民速食龍頭，是菲裔美國人尋找認同的所在

「我們也有間餐廳,可以讓別人品嚐到菲律賓的味道!」(摘自 約書亞(Joshua David), 《炸雞和甜義大利麵的崇拜:藉菲律賓速食表達僑居的菲裔美國人身份》(A Cult of Fried Chicken and Sweet Spaghetti: Expressions of Diasporic Filipino-American Identity Through Filipino Fast Food)。

上個月底,菲律賓速食龍頭快樂蜂(Jollibee)在亞歷山卓(Alexandria)開了美國維吉尼亞州第二間店面,原本我們一家計畫前去享用晚餐,殊不知竟要排隊才能入內,在場許多人都用他加祿語交談,一位幫我跟快樂蜂吉祥物照相的菲律賓小哥,自在地跟提著外帶餐點的友人招呼,那日,快樂蜂可是不折不扣的菲律賓主場。

被稱為「菲律賓的麥當勞 」 ,已故美食家波登(Anthony Bourdain) 稱其為「地球上最古怪、最歡樂的地方 」,快樂蜂創辦人陳覺中(Tony Tan Caktiong)出身菲律賓華人貧寒家庭,家中有7個兄弟姐妹,從小就在家族餐廳中當幫手。從聖托馬斯大學 (UST)取得化學工程學士學位後,1975年陳覺中先以兩間冰淇淋店起家,並在1978年正式創立了速食連鎖品牌快樂蜂。

Photo Credit:吳象元 位於維吉尼亞州亞歷山卓的快樂蜂於6月26日開幕,筆者拜訪時見到排隊人潮。

在〈相比中餐泰國菜等亞洲料理,為何菲律賓菜在美國就是無法普及?〉一文中,我探討了為何菲律賓菜始終難打入美國飲食的背景,但有趣的是,來自菲律賓最具代表的速食連鎖店快樂蜂(Jollibee),在美國已展店到63家,是快樂蜂在亞洲以外最多分店所在,這又是什麼原因呢?

Photo Credit:吳象元 快樂蜂吉祥物是一隻頭戴廚師帽的可愛大蜜蜂

快樂蜂成菲裔美國人的心之所向

在美國有400萬人的菲律賓裔,是僅次於華人的第二大亞裔社群,而快樂蜂在美國分店的位置與數量,也標誌著菲律賓裔的據點,包括加州29間,夏威夷州6間、德州5間,紐澤西州4間、佛羅里達州4間,伊利諾州3間、內華達州3間、紐約州3間、維吉尼亞州2間,還有賓州、華盛頓州和亞利桑那州各有一間。

而只要有快樂蜂現身,就是美國菲律賓家庭的聚集地。

22歲的第二代菲裔美國人約書亞(Joshua David),其加州大學洛杉磯分校( UCLA)人類學系學士畢業論文,是一部以快樂蜂為題的紀錄片:《炸雞和甜義大利麵的崇拜:藉菲律賓速食表達僑居的菲裔美國人身份》(A Cult of Fried Chicken and Sweet Spaghetti: Expressions of Diasporic Filipino-American Identity Through Filipino Fast Food)。

約書亞在這部迷你紀錄片中,主要是探討美國的「快樂蜂現象」。他表示:「快樂蜂不僅是家人和朋友間美好交流的空間,也是許多菲裔美國人親密聯繫的空間」,而在訪談的菲律賓移民一、二代中,有人分享週日全家人會在彌撒後到快樂蜂用餐,通常一消磨就是一兩小時,也有人表示與親朋好友聚餐,都會帶上快樂蜂餐點與眾人分享,而這正是和菲律賓文化中「緊密的家庭與社區」不謀而合。

約書亞也談到,快樂蜂所營造出的空間,讓許多從未到訪菲律賓的移民,藉由到快樂蜂沈浸在從未體驗的「菲式氛圍」,甚至藉以「彌補」那些錯過與菲律賓傳統的連結;另位訪談者就表示,成長過程深知自己「既非美國,也不菲律賓」,但一當住家附近開了快樂蜂後,他竟在其中找到歸屬,曾一週連續五天放學後都跑去吃炸雞和米飯。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 位於德州休士頓的快樂蜂,和菲律賓超市Manila Minimart、菲律賓烘培店Red Ribbon位於同一個購物廣場

約書亞在紀錄片也最終得出結論,他認為「菲律賓的自豪感」是快樂蜂吸引力的核心,是讓身在西方的菲律賓人能活出菲律賓文化,藉商業化強化了他們的菲律賓認同,並在用餐空間內,不可思議地讓菲律賓人與家鄉產生連結:

「對於任何不在家的人來說,一部分的人會渴望它(快樂蜂)。它(快樂蜂)將他們與家聯繫在一起,無論是真實還是想像。當你走進餐廳,會看到面帶微笑的菲律賓人,他們都在那裡用餐,室內裝飾也很有特色。這是個提醒他們『這就是菲律賓』的空間,對於一些第一代菲律賓裔來說尤其如此,他們在菲律賓生活時可能從沒吃過快樂蜂,他們會在美國吃快樂蜂來品嚐家鄉的味道。」

不僅菲律賓裔,就連美國人也愛快樂蜂的炸雞

不過不只是菲律賓裔,一般美國大眾也對快樂蜂趨之若鶩。快樂蜂2018年在紐約曼哈頓開店時就引起很大轟動,據報導有民眾為了要搶到一年份的免費炸雞資格,竟願意排隊長達20小時,距離時代廣場僅幾步之路的店面外,開幕期間常是大排長龍,而紐約還並非是美國菲裔的主要居住地。

2019年,快樂蜂 北美集團總裁Jose Minana接受 《CNBC Make》訪問時,對於 快樂蜂受歡迎的原因他表示 :

「其中一個受歡迎關鍵因素就是 —— 炸雞、義大利麵、派 —— 它以不同方式呈現, 快樂蜂 的獨特性是非常絕對的。」

正如Jose Minana所說,快樂蜂的最知名餐點「Chickenjoy」炸雞,只提供帶骨雞腿和雞大腿,以秘密醃料和香脆多汁聞名,還可搭配特製肉汁(gravy),許多人不只表示「Chickenjoy」比肯德基炸雞還好吃, 在今年4月一篇〈45間美國最佳炸雞餐廳〉文章中,快樂蜂更直接名列前茅,不過其評論也相當中肯指出:「雖然快樂蜂的帶骨炸雞可能是全美速食店中的最佳,但是其不帶骨的炸雞三明治卻沒達到『 Chickenjoy』 的標準。」

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 菲律賓招牌餐點:「Chickenjoy」 炸雞 、肉醬、桃子芒果派和紫薯派。

另外快樂蜂的義大利麵「Jolly Spaghetti」也讓美國人感到好奇。這道「Jolly Spaghetti」是以帶菲律賓特色的香蕉番茄醬為醬底,混著碎肉、熱狗和起司。值得一提的是,這道餐點還曾獲已故美食評論家波登的好評,不只如此,痛恨速食的波登,當年因節目的造訪可是對快樂蜂說盡好話 。

而在快樂蜂名聲開始在美國打出名號後,YouTube上也開始出現以 快樂蜂為主題的影片 ,例如美國YouTuber「Bloveslife」點評 快樂蜂餐點,在 幾個月內就獲得了近60萬次 觀看,另位YouTuber「 Matt Stonie」 拍攝了「快樂蜂五桶炸雞挑戰賽」,在27分鐘內吃了30塊「Chickenjoy」的影片 瀏覽次數已超過2500萬次,而在社群媒體Instagram上,也有約72萬個快樂蜂社群標籤的相關貼文。

快樂蜂集團積極擴張之下的意外驚喜