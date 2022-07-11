《京都的誕生》：武士的名字為何都叫做「○○衛門」、「○○兵衛」？

文：桃崎有一郎

承攬「追討」任務的源義家

源賴義的長子源義家在前九年合戰中驍勇善戰的表現，使他深獲青睞，從此成為奉命追討叛賊的主力。前九年合戰的凱旋遊行結束後七年，也就是延久二年（一○七○），藤原基通在陸奥發起叛變，於是朝廷指派源賴俊（源滿仲的次子，源賴親之孫）擔任陸奥守，命其追討叛賊。當時正好在陸奥南方的下野擔任下野守的源義家，以電光石火般的速度進軍陸奥，源賴俊都還沒抵達，藤原基通便已投降。

然而，儘管朝廷表示追討已完成，應就此打住，但陸奥守源賴俊卻無視命令，以斬草除根為名堅持繼續追擊（而行屠殺之實）。當時源義家與源賴俊曾聯絡京城，表示將帶著首級與俘虜班師回朝，想必他們打算像前九年合戰時一般，在京城舉行凱旋遊行。不過之後的發展文獻上並無紀錄，因此實際狀況不得而知。

九年後的承曆三年（一○七九）秋天，源義家遠赴美濃，追討一名叫做源重宗的武士；源重宗之所以遭到追討，是因為他襲擊了另一名武士源國房的宅邸，又拒絕向朝廷自首。源重宗先是竄逃，最後放棄與源義家對決，自行前往京城自首，被送入牢獄；而源國房也以「於美濃國擅興軍兵，合戰之過也」的罪名遭到逮捕。源義家當時既不是剛好在美濃附近，而且根本身無官職，朝廷卻仍指派他此任務。換句話說，源義家就像是個以京城為根據地，以個人身分承接朝廷所指派之追討任務的「承攬人」。

最關鍵的重點是「承攬」。倘若未經朝廷認可就任意發起戰爭，即使是源義家，也不會被當成英雄。在「後三年合戰」中，源義家正是因此而跌了一大跤。

因為輕忽法定程序而失敗的源義家

安倍氏在前九年合戰中敗陣後，其勢力範圍便由清原氏繼承；而後三年合戰的起因，便是清原氏的內亂。當時擔任陸奥守鎮守府將軍的源義家也被捲入這場紛爭，難以抽身，只好繼續介入。這場戰亂最後演變成源義家＋藤原清衡（前九年合戰時首級被送至京城示眾的藤原經清之子）與清原家衡（藤原清衡的同母異父弟弟）＋清原武衡（清原家衡的叔父）的衝突，最後由源義家、藤原清衡陣營獲得勝利，清原家衡戰死，清原武衡則當場被逮捕並遭處刑。始於永保三年（一○八三）的這場戰爭，在寬治元年（一○八七）冬天結束，歷時長達四年。

贏得勝利後，源義家的軍隊便隨即斬下清原武衡、清原家衡的主要郎等共四十八人之首級，擺在源義家的面前。於是源義家帶著大量的首級踏上歸途，返回京城。我們可以推測，源義家想必是打算效法在前九年合戰獲勝的父親，在京城的凱旋遊行中展示這些首級吧。然而，源義家一行在返回京城的途中遇到朝廷派出的使者，被告知「此次戰爭與朝廷一概無關」。此時，源義家才發現自己的認知有著根本上的錯誤。一直以來，源義家似乎單純地認為：只要公然與身為陸奥守鎮守府將軍的自己為敵，就是朝廷的敵人；不過朝廷的認知卻並非如此。

在過去，完全否定天皇地位並自稱「新皇」的平將門，以及殺害國司的平忠常，都是毋庸置疑的逆賊；前九年合戰時，安倍氏也確實因為奪走了本應上繳國府的所有稅收，最終被認定為叛亂。然而後三年合戰中，卻沒有如上述般明確的叛變事實。換句話說，不同於上述的三起叛亂，這場戰爭中不但缺少了認定清原武衡與清原家衡與朝廷敵對的程序，也沒有正式的追討命令。

正如源義家自己也在報告書中所承認的：「清原武衡、清原家衡之謀反，比起安倍貞任、安倍宗任有過之而無不及。我僥倖以一己之力平定動亂，盼能儘速獲得追討之官符，以回京獻上首級」，也就是說源義家沒有獲得追討命令，就自作主張地發起戰爭，殘殺對手，又在一切結束後，要求朝廷發出追討命令。

然而，叛亂者的認定必須經過許多流程。平將門之亂時，最初舉發叛亂的是源經基，接著攝政藤原忠平便開始進行審查，透過要求東國的諸國司以文書提出證詞等方式，鉅細靡遺地調查，以確認舉發內容的真偽；甚至為了防止不實舉發，拘押了源經基。叛賊的認定並不如源義家所想的那麼簡單，他輕忽了這一連串繁複的手續。此外，「清原家衡似乎只是源義家個人的仇敵」的傳聞，也早在漫長的戰爭過程中傳入了京城。因此，朝廷判斷此事為私人之間的戰爭，決定不予過問。一個地方行政官，當然不能憑一己之意宣稱自己的仇敵就是國家的仇敵，更不能獨斷地殺害對方。

於是源義家的回朝，被認定為「殺戮集團目無法紀的橫行」，而非「偉大官軍的凱旋」，最後源義家一行只好將首級棄置路旁，落寞地返回京城。

我想請各位讀者注意的是，這件源義家的醜事，發生在寬治元年（一○八七）。那一年是堀河天皇即位後的第二年，更重要的是，亦為堀河天皇的父親――白河上皇開始院政的第二年。換言之，從這個時候開始，政治制度已由攝關政治大幅轉向，進入院政時代；而源義家則陰錯陽差地沒有跟上這個轉向。

這對朝廷而言也是個傷腦筋的問題，因為源義家在後三年合戰中失去朝廷的信賴後，國家就等於喪失了以個人身分承攬追討任務的最佳武士人選。為了守護朝廷、天皇及國土的治安，朝廷的當務之急，就是尋找能夠替補源義家的人才。

武士的名字為何都叫做「○○衛門」、「○○兵衛」？

於是白河院看上了源義家的弟弟――源義綱。源義綱曾與源義家在前九年合戰中並肩作戰，年紀輕輕就因為戰功彪炳而被任命為左衛門尉，名聲顯赫。