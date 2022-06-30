有毒的男子氣概引發戰爭？英相強森：如果普亭是女人，就不會入侵烏克蘭

俄羅斯入侵烏克蘭的罪魁禍首是什麼？英國首相強森（Boris Johnson）週二（28日）表示，如 果俄羅斯總統普亭（ Vladimir Putin ）是一名女性，他就不會在烏克蘭發動戰爭，強森並稱俄羅斯入侵他國正是「有毒的男子氣概」最好的例子。

強森週二接受德國媒體ZDF訪問時，強調需要 讓更多女性擔任要職，接著他話鋒一轉，談起了俄羅斯在烏克蘭發動戰爭： 「如果普亭是一個女人，他顯然不是，但如果他是，我真的不認為他會像他那樣開始一場瘋狂的、男子氣概的入侵和暴力戰爭。」

強森補充說，「如果你想要一個有毒男子氣概（toxic ma sculinity） 的完美例子，那就是他在烏克蘭所做的事情。」

"If Putin was a woman he would not have invaded Ukraine": British Prime Minister Boris Johnson called the Russian invasion of Ukraine "a perfect example of toxic masculinity." pic.twitter.com/x8z858FL1n — CBS News (@CBSNews) June 29, 2022

有毒的男子氣概是指當今社會中對於男性在社交、心理上的一些傳統觀念，包括追求支配權、無端暴力、貶低女性、恐同、抑制感情等幾個主要特徵。不過心理學家表示，提出「有毒的男子氣概」這個概念不是為了妖魔化男性，而是為了指出男性受從眾心理支配做出的某些行為，所造成的傷害。

強森的說法很快地在社群媒體上發酵，外界對此有不同的回應。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）痛批，強森此番發言懷有「讓人汗顏的幻想」，她反問「這些男人在G7會議上都在做什麼？」

這週一（27日）舉行的七大工業國組織（G7）上，一段外流的影片顯示，當媒體要求拍團體合照時，強森對 其他國家領袖開玩笑地說，他們應該脫掉衣服以表明「我們比普亭更強悍」，「我們應該向他展示我們的胸肌！」

If Boris Johnson gets topless on a horse back, Putin will definitely win. #G7 pic.twitter.com/gFAqJPA9hg — Saidy (@alsa3idy) June 27, 2022

普亭一些私人照片上不避諱 展現體格，最為人熟知的是他打 赤膊騎馬的照片。

Photo Credit: AP / 達志影像 俄羅斯總統普亭2009年騎馬照片。

而最近與強森在獨立公投議題上針鋒相對、蘇格蘭首席大臣斯特金（Nicola Sturgeon）則表示，她「不尋常地同意」強森對於女性從政的評論，她稱普亭是「罪犯」，並說如果有更多女性擔任領導人，世界將會更美好。斯特金強調，「和男性一樣，女性也會犯錯，但我認為女性往往會帶來更多常識、情商和理性的方法。」

不過英國前脫歐黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）表示，強森每分鐘都變得更加荒謬和菁英本位：「強森說我們需要更多的女性掌權，我猜他的意思是更多像安格拉．梅克爾這樣的災難。」德國前總理梅克爾在位期間反對烏克蘭加入北約，而今日的烏克蘭戰事對她過往政績蒙上陰影。

在社群網路上，其他人認為「有毒的男子氣概」並不是普亭最糟的特質。行為心理學家海明斯（Jo Hemmings）在推特上寫道：「無情、變態、兇殘和專橫——有毒的男子氣概是普亭令人不安的性格特徵中最不重要的。」

另外強森過往帶有性別歧視、紀錄不佳的發言，也被人認為是在「五十步笑百步」。

Boris Johnson accusing Putin of toxic masculinity pic.twitter.com/WRR54HG1Da — Toby Earle 🇺🇦 (@TobyonTV) June 29, 2022

唐寧街表示，公開貶低普亭並不是有意安排。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則表示，「老佛洛依德（奧地利心理學與精神分析學家Sigmund Freud）生前應該會很想要有這樣的研究對象。」

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元