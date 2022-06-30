仍有約50名維吾爾人被關押在泰國，人權團體敦促當局莫讓「2015年遣返事件」重演
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2015年7月，泰國把173名維吾爾人驅逐到土耳其，其中大多數是婦女和兒童。一周後，泰國又把109名維吾爾人，其中主要是男子，驅逐到中國。這種做法立即在泰國內外引起一波譴責浪潮。在土耳其，憤怒的當地人衝進泰國領事館，砸毀了窗子，撕下了泰國國旗。
文：佐姆伯爾·彼得
人權團體敦促泰國當局不要像2015年那樣，把被關押在泰國達八年之久的大約50名維吾爾人遣返回中國。2015年，有100多名維族人被曼谷當局強行遣返中國。
外界認為，泰國移民局在各地的拘留中心目前還扣押著50多名維吾爾人。他們中大多數至少從2014年以來就一直被關押在泰國。
美國和其他國家指責北京對居住在中國西北部新疆地區的以穆斯林為主的少數民族進行種族滅絕，並敦促維吾爾人為安全而逃往的國家不要強迫他們返回。
北京否認對維族人進行迫害
在泰國，以「賦予人民權力基金」為主的十幾個人權團體在6月15日向泰國議會下院遞交了請願書，要求議會採取措施，避免將這些在押的維吾爾人遣返回中國。
該基金主任查麗達（Chalida Tajaroensuk）上星期對《美國之音》說，「首先是要保證他們在泰國的安全。一定不能把他們遣返回中國。這是我們向議會發出的最重要的信息。」
查麗達女士說，這些人權團體之所以採取行動是因為去年年底他們從泰國政府內部秘密同情維吾爾人的官員那裡得知，北京可能正在加大力度爭取引渡這些維吾爾人。
中國外交部和中國駐曼谷使館都沒有回覆《美國之音》就此事提出的問題。
總部設在紐約的「人權觀察」的高級泰國研究員蘇奈·帕蘇克（Sunai Phasuk）說，「人權觀察多年來蒐集了大量的證據，顯示中國當局對維吾爾人實施嚴重侵犯人權的行為。」
蘇奈說，實際上，「中國當局把新疆變成了一個大拘押營」。
「沒有明確的保證」
像查麗達女士一樣，蘇奈也擔心2015年發生的事情重演，尤其是在中國放寬疫情防控措施，降低入境限制的時候。
他說：「目前他們還沒有提供明確的保證說不會重複以前的做法。所以，留在泰國的維吾爾人目前依然面臨著急迫的危險。」
查麗達表示，大多數被關押在泰國的維吾爾人，大多是2014年因非法入境而被捕的。當時被捕的人有數百人，他們逃離中國，希望在其他地方找到安全。許多維吾爾人想去土耳其，他們聲稱與土耳其占多數的突厥人、與其它穆斯林為主的國家或者西方有血緣關係。
2015年7月，泰國把173名維吾爾人驅逐到土耳其，其中大多數是婦女和兒童。一周後，泰國又把109名維吾爾人，其中主要是男子，驅逐到中國。這種做法立即在泰國內外引起一波譴責浪潮。在土耳其，憤怒的當地人衝進泰國領事館，砸毀了窗子，撕下了泰國國旗。
當時泰國當局表示，還有50名維族人留在泰國，等候泰國政府部門對他們的國籍進行甄別。從那以後，沒有人再看到有關維族人被驅逐的報導。
泰國外交部和隸屬泰國警方的移民局都沒有告訴《美國之音》相關拘押中心究竟扣押有多少維族人。泰國各地的維吾爾人拘押營都由泰國移民局管轄。
查麗達表示，她在政府和拘押中心的消息來源說，被扣押的維吾爾人大約為56人。
泰國反對黨議員蘭西曼·羅米（Rangsiman Rome）代表議會下院外事委員會接受了人權團體7月15日遞交的請願書。他也證實了這個數字。他對《美國之音》說，他是從一名政府官員那裡了解到這些情況的。這名官員幾個月前在議會下院法律、司法和人權委員會介紹了有關情況。蘭西曼議員也是這個委員會的成員。
他說，他將利用自己在這個委員會和議會議員的身份向政府施加壓力，要求他們制定救助維吾爾人的計劃，確保永遠不會把他們遣返到中國。
蘭西曼說，「我強烈認為，如果泰國政府把他們遣送至中國，就跟我們把他們送死沒有什麼區別。」
不人道
泰國移民局發言人阿查雍（Achayon Kraithong）說，泰國政府目前並沒有把這些維族人遣送到任何地方的計劃。這類決定要由其它政府部門作出，主要是國家安全委員會和外交部。泰國國家安全委員會也沒有回覆美國要求其對此事發表評論的要求。
泰國外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）表示，「泰國將繼續關照這些維吾爾人直到為他們找到了切實可行的解決方案。」
本文經美國之音授權刊登，原文請見：人權團體敦促曼谷不要把維族人遣返回中國
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情
我們想讓你知道的是
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