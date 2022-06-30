稱中國正在欺凌鄰國、威脅台灣，北約首次將「來自中國的挑戰」納入戰略文件

週三（29日），北大西洋公約組織（北約）歷史上第一次承認中國日益壯大的野心和高壓的政策，對該聯盟與夥伴的安全造成威脅，表示應該「清楚地認識到它所代表的嚴峻挑戰」，這表明歐洲地緣政治態度迅速轉變的跡象，北約也宣布加強與亞太地區（日本、韓國、澳洲與紐西蘭）夥伴的合作關係。

北約峰會目前正在西班牙馬德里舉行， 雖然俄羅斯對烏克蘭的戰爭仍是本次峰會的主要討論，但 中國也在北約聯盟最擔心的安全問題中佔了一席之地。 北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）週二介紹北約的十年戰略構想時，特別點名中國與其代表的挑戰：

「中國正在大力建設包括核子武器在內的軍事武器，欺凌鄰國、威脅台灣，另外也在北約盟友國家境內大力投資關鍵的基礎設施。 中國並透過先進技術監控和控制自己的公民，並散佈關於俄羅斯的謊言和假消息。 中國不是我們的對手。 但我們必須清楚地認識到它所代表的嚴峻挑戰。 我們必須繼續與我們的合作夥伴站在一起，維護一個講求規則的國際秩序。 全球體系是建立在規範和價值觀之上，而不是蠻橫、暴力之上。」

在北約公布的2022戰略文件中，也首次提及中國：「 中國公開的野心和高壓政策挑戰我們的利益、安全和價值觀。」「 中國和俄羅斯之間不斷深化的戰略夥伴關係……與我們的價值觀和利益背道而馳。」

NATO’s Strategic Concept on China: “The (PRC’s) stated ambitions and coercive policies challenge our interests, security, and values.”



“The deepening strategic partnership between the (PRC) and the Russian Federation … run counter to our values and interests.” pic.twitter.com/nqP2FfBJwH — Jack Detsch (@JackDetsch) June 29, 2022

《美聯社》指出，雖然這份文件 最嚴厲的措辭仍是指向俄羅斯，但僅僅提到中國就很重要。 2010年所公布的戰略文件裡並沒有對中國的討論。報導指出， 西方領導人擔心俄羅斯對烏克蘭的侵略，可能會讓中國在台灣問題上更加自信。

《印度斯坦時報》則指出， 長期以來，北約一直被認為是冷戰的遺物，近年來因美國和歐洲之間的分歧而產生嫌隙。不過在美國總統拜登就任以來，北約在支持烏克蘭和建立反抗俄羅斯侵略的統一戰線上發揮了核心作用。於此同時，由於中國一再被指控支持俄羅斯，美國與歐洲在中國問題上的分歧也越來越近。

不過北約將俄羅斯定為「最重大和最直接的威脅」，對中國仍定調為「挑戰」，戰略文件中也強調，「我們對與中國進行建設性的接觸保持開放，包括建立透明互惠的關係，以維護聯盟的安全利益。」

“...the #China ‘challenge’ is expected to feature in NATO's "Strategic Concept," slated for release at the bloc's summit in Madrid this week. The document lays out the security challenges facing the alliance while outlining a course of action. https://t.co/MLWI9kVHqC — William Yang (@WilliamYang120) June 29, 2022

日本等四國首次受邀參與北約峰會

在提及中國與俄羅斯的挑戰威脅後，北約秘書長 史托騰柏格表示， 北約將加強與印太夥伴的合作，包括網路、新技術、海上安全、氣候變遷和打擊假消息，他稱「這些全球性的挑戰需要全球性的解決方案。」

日本、韓國、澳洲和紐西蘭的領袖也首次受邀出席北約峰會，這四個國家並非北約的成員國，他們的參與體現了亞太地區日益重要的地位。

Photo Credit: AP / 達志影像 澳洲總理艾班尼斯（左一）、日本首相岸田文雄（左二）、北約秘書長史托騰柏格（中）、紐西蘭總理阿爾登（右二）與韓國總統尹錫悅（右一）共同出席北約峰會。

美國總統拜登也與日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅舉行三邊會談，討論如何共同對抗北韓導彈威脅、並且阻止北韓的核開發。這是繼2017年9月以來，時隔約5年再次舉行三國首腦會談。

Photo Credit: AP / 達志影像 美國總統拜登（中）與日本首相岸田文雄（右）、韓國總統尹錫悅（左）於北約峰會上舉行三方會談。

日本首相 岸田文雄強調，中國在東海和南海繼續單方面試圖以武力改變現狀，並補充說，他有嚴重的危機感，類似烏克蘭的衝突會在東亞爆發，「為讓這種嘗試永遠不會成功，我們必須表現出團結。」

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在峰會上的演說也提到，中國很明顯的正在變得更有侵略性，需要做出回應，當被問及為什麼特別提到中國時，阿爾登說她「看到了中國在我們地區的（影響力）升級」。

英國外交部長特拉斯（Liz Truss）則在與澳洲及比利時總理共同出席的小組會議上表示，「我真的認為，隨著中國透過經濟脅迫與建立一支有能力軍隊來擴大自身影響力，他們確實有可能會產生錯誤的想法，進而導致災難性的誤判，例如入侵台灣。」她呼籲英國與其他國家應重新考慮跟使用經濟脅迫手段國家的貿易關係。

而在發表上述言論的前一天，特拉斯也向英國下議院呼籲，應提供台灣防禦性武器以防中國入侵，稱這是俄羅斯入侵烏克蘭的「重要教訓」。

“China would be making ‘a catastrophic miscalculation’ if it invaded Taiwan, Liz Truss has said, telling the Nato summit that the UK and other countries should reconsider trading relationships with countries that used economic power in ‘coercive’ ways.” https://t.co/KlATKbhau4 — Andreas Fulda (@AMFChina) June 29, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元