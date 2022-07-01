真正的問題應該是：假如中共犯台，中國的海空軍能撐得過100天嗎？

文：黃澎孝

日前，台灣民意基金會發表民調顯示：超過一半的台灣民眾不相信，假如中國武力進犯，台灣有能力抵禦100天以上。

坦白說，這題民調問卷的設計者，顯然是個「軍盲」。因為稍有軍事常識的人都知道，中國武力犯台成敗關鍵在於其海空軍實力：

是否能夠掌握台海週邊區域的空優與海優？

是否足以在短時間內，投送足夠的犯台部隊？

以目前中國海空軍運輸載具，一次頂多只能投送大約八個旅的兵力。但是，有過外島部隊移防經歷的人都知道，一個步兵師的移防，在平時狀態，順風順水之下，沒有十天半個月的時間準備，那是完全不可能的事。

當然，如果使用「機降」的方式，速度會加快很多。但是，相對能夠投送的兵力則會減少很多，而且還無法同時攜帶重裝備。俄羅斯最精銳的第76近衛空降師（76th Guards Air Assault Division）在基輔的慘敗，應該會讓解放軍充份意識到「機降」的風險。

事實上，中國犯台一旦戰端開啟後，如果無法在72小時之內速戰速決，接下來的「變數」就完全不是中國所能掌控的了。以我軍在古寧頭戰役的經驗，我們在捱過「第一擊」之後，一定會把共軍登陸作戰用的海上載具，當作最主要的反擊摧毀目標。

事實上，國防部去年底編列的2400億特別預算中，規畫在民國111至115年期程內，發展反艦飛彈部分的預算為1521億7千萬元，佔比高達特別預算的64%，就是為反制中國海軍所做的軍事準備。

Photo Credit: 中央社 三軍聯合火力打擊實彈射擊操演15日登場，空軍防空部射擊天弓一型防空飛彈。 （國防部提供） 中央社記者游凱翔傳真 109年7月15日

但是，解放軍更悲催的是，美國也早就鎖定中國海軍，當作最主要的打擊摧毀目標。根據美國海軍部長戴托羅（Carlos Del Toro）去年10月5日在美國海軍學院演說中提到，美國海軍最新的戰略指導文件，重點就在「阻止中國入侵台灣」。

多次訪台的美國前國防部政策次長佛洛諾伊（Michèle Flournoy）更主張美軍應建立能在72小時內擊沉南海艦隊所有艦艇的能力，讓中國「下餃子」般建立的海軍整鍋端掉。

簡而言之，未來台海萬一開戰，台灣是「防守方」，不但擁有易守難攻的海峽天險可恃，我軍更已日益增加了遠程攻擊和源頭打擊的能力。共軍想要登島入台，不但得面臨被「擊於半渡」的高度風險，而且在我軍以逸待勞的反擊下，想要速戰速決的兵臨城下絕非易事。

更何況，不管美國以什麼樣的方式介入台海戰爭，以美中海空實力之懸殊，中國的海軍恐怕只能躲得遠遠的，但是既無空優，又缺乏有效的反潛戰力，怎能撐得了100天呢？

因此，我們何須憑空想像一些武俠小說般的情節，來自己嚇唬自己呢？

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航