香港回歸25週年：我一直認為香港人若要抗議中共，唯一該舉的旗幟是青天白日滿地紅國旗

今年7月1日是香港回歸25周年，其實筆者與香港還挺有淵源，因為我的父親就是香港居民，小時候幾乎每隔半年就要到香港與父親相會。無論是回歸前還是回歸後，這塊土地上都有許多筆者永生難忘的美好記憶，比如從金鐘站搭雙層巴士到海洋公園看海豚跟殺人鯨表演，搭地鐵到尖沙咀逛玩具反斗城，還有銅鑼灣松阪屋裡的環球模型店等。

前陣子在南海沉沒的珍寶海鮮舫，小時候父母也帶我上去吃過飯，體會什麼是香港風味的中華美食。回歸前的香港，雖然是英國殖民地卻又傳承了道地的中華文化，扮演著連結台灣與西方世界的橋樑。當年的香港人沒有選舉權，卻有充足的自由接觸一切來自英美、日本還有大陸的訊息，對戒嚴時代的台灣人而言更是吸收新思想的精神來源。

香港人曾經有強烈的中華情懷，無論是革命、北伐、抗戰還是後來的六四事件都有大量的港人聲援。港人絕對不是今天中共或者台灣親共人士宣傳的那般甘願當英國買辦。省港大罷工時代的港人，是走在中國大陸人民的前面反抗英國殖民統治的，甚至到太平洋戰爭爆發之際，還有不少港人與入侵香港的日軍合作，目的就是要建立一個沒有西方干預的亞洲。

那麼香港人是否媚日？事實上保釣運動的先鋒同樣是香港人，當年同樣有不少香港青年因為厭惡中華民國政府對美日妥協，轉而成為擁護中華人民共和國的極左派。曾經有相當長的一段時間，勇於衝撞體制的香港人被北京中央視為愛國者的典範。可如今當這股力量，轉而將矛頭對準中共之後，他們一夕之間又淪為「境外反華勢力」，一切是多麼的諷刺？

經過2019年的時代革命之後，港人的抗爭伴隨著特區政府的鎮壓還有疫情的爆發又沉寂了下來。可筆者卻比過去還要更加肯定一件事情，就是那個我所認識的香港是永遠回不來了。尤其是珍寶海鮮舫的沉沒，更讓我肯定回憶終究只是回憶，不要渴望那個曾經讓我聞到過自由空氣，讓我對不同思想產生腦力激盪的香港能夠再度回來成為現實。

Photo Credit: AP / 達志影像 珍寶海鮮舫

曾對回歸懷抱希望

筆者來自深藍家庭，父親雖然經歷過「大逃港」，卻又是十足的大中華主義者，對1997年香港的回歸充滿期待。受到家人耳濡目染的影響，我也一度對香港的未來充滿希望。事實上，1997年7月1日當天我人就在香港，當時我已經在美國就讀初中，利用暑假時間回到港台探望家人。記得當時跟父母一起從澳門進入香港時，疑似還在港澳碼頭碰到準備出席回歸儀式的許歷農將軍一行人。

香港街道上的服飾店，都在販售有英國米字旗、中共五星紅旗、香港特區紫荊花旗的T-shirt。父親心血來潮，當下就替我買了兩件。那是成龍主演的電影《尖峰時刻》（Rush Hour）在歐美還相當走紅的時代，雖然六四事件已經發生，但中華人民共和國在西方的形象還非常良好。能得到這樣特別的新T-shirt，我不只很高興，還穿回了美國。