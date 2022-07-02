因為山在那裡：挑戰「眾神的山巔」不幸殞命的傳奇登山家喬治．馬洛里
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西元1924年6月8日那天，他是否跟厄文已經攻頂成功？是否早就締造歷史？而馬洛里到底是不是史載第一位攀上珠峰的探險家，也就變成當代探險史上一個永恆的未解之謎了。
因為「祂」在那裡。
「與眾神搏鬥的男人」，喬治．馬洛里（George Herbert Leigh Mallory，1886－1924）。
疾風如雙子，在星河上瀟灑的雲步，來到了6月18日，馬洛里，全球山友界的神話，也是「傳說」中首位成功攀上「聖母峰」（珠穆朗瑪峰，Mount Everest）的冒險家；他出生在英格蘭柴郡（Cheshire），父親Herbert是牧師。
馬洛里本身擁有著人人稱羨的劍橋大學歷史系學位（莫德林學院／Magdalen College）外，還與日後著名的經濟學家凱因斯（John Maynard Keynes）結為至交，更順利取得了名門公學教師的正式晉用資格……可說是年少得志的「人生勝利組」不二人選。
然而，西元1910年，一次因高山症放棄攻頂的功敗垂成，竟激發了馬洛里對征服地表各大山嶽之巔的無窮野心跟渴望。雙子座的無上執念與果決，很快地，從隔年完成了白朗峰的攀登路線後，他就不斷嘗試功克鄰近的山峰，挑戰一條條艱困的路線……尤其更立志要以征服前人未達的珠穆朗瑪峰來作為此生必達的使命。
全年平均溫度為零下29°C，被視為南、北兩極之外的「世界第三極」，珠穆朗瑪峰，巨型的金字塔山形，古印度語的「Sagarmāthā」（天空的額頭），據信在前寒武紀（Precambrian）時期就已經佇立於地表之上，更是一場長達45億年的沉默與靜候……
因為「祂」（它）在那裡。（Because it's there）
西元1923年3月，在接連兩次遠征珠峰的探險行程均告失敗後，面對美國《紐約時報》記者所拋出的提問，馬洛里毫不猶疑的回答著。誠如「To be or not to be, that is the question」的艱深命題「為何要挑戰珠穆朗瑪峰？」對馬洛里來說，可能只有一個答案，不，只能有一個答案：
因為「祂」（它）在那裡。
早在西元1922年5月，未竟全功的第二次攻頂計畫期間，未佩戴氧氣瓶的馬洛里登山團隊，其實已成功攀上海拔8225公尺，締造了當年已知人類所企及的地表最高點紀錄。但隨著突如其來的大雪崩，瞬息之間，7名在地雪巴人（Sherpa）嚮導絕命風雪，大家只能被迫向下撤退……可平安返國之後，馬洛里等人也著實引來了不少批評他們罔顧生命，只顧登峰（追求世界紀錄）的自私非議。
「因為『祂』（它）在那裡。」西元1924年3月，12名英國探險菁英與多達60位的搬運工，組織了第三次珠峰遠征隊。並在避開了5月的暴風雪和接受藏傳佛教喇嘛們誠摯的祝禱後，從6月初開始，一行人正式踏上了珠峰北坡大雪溝（今稱為Norton Couloir）的攀山路程……。
6月6日上午8時，馬洛里與夥伴厄文（Andrew Irvin）從駐紮營地啟程，攜帶著改良過的氧氣瓶和定量口糧，嘗試能否在一、兩日內攻上珠穆朗瑪峰的峰頂。到了當天下午5時，伴隨大山的落日西沉，一張皺巴巴的紙條被搬運工攜回營地，字裡行間，馬洛里無法掩飾著自己的興奮與渴望。
這裡沒有風，看起來很有希望（攻頂）。
營地裡的隨行同伴奧德爾（Noel Odell），約莫是在6月8日的正午時分，站在海拔8077公尺處，抬頭瞧見了位於珠峰峰頂前的山牆間，有著一前一後、緩步移動的黑點。雖然不能夠加以確認，但肯定就是即將踏上地極之巔的馬洛里和厄文兩人。
「祂」（它）在那裡，他們也在那裡。
只不過，下午兩點過後，珠峰峰頂颳起一陣狂風暴雪，奧德爾始終等不到隊友報捷的凱旋歸來。即便眾人在峻嶺間大力吹起口哨、吟唱昔日禮拜聚會中熟悉的歌曲，但空谷裡的回聲，黑點宛如在彼岸樂園尋得超脫救贖般，悄然忘記了返程。
兩人從此消失了身影，再也沒有返回營隊。
傳言馬洛里跟厄文可能已在6月8日（或9日）命喪攻頂過程的不幸消息，很快在英國引起了眾人的關注，大家以禱告、集氣，祈求勇士們順利歸來。
4個月後，10月17日，倫敦的聖保羅大教堂，身為民族英雄，但當下已屍骨無存的馬洛里，不列顛官方為其舉行了一場仿照國葬規格的身後追悼會，英國皇室各成員亦紛紛到場致哀。昔日的「人生勝利組」，馬洛里為求登上眾神之巔，肉體選擇在37歲時永遠定格。
直到第二次世界大戰爆發之前，英國政府總計派出了4次的珠峰遠征隊，一方面是想一圓馬洛里未完成的登峰野心，但另一方面，山友們也是想親手找到他和同伴的大體。西元1933年5月，遠征隊在海拔8460公尺（或8451公尺）處發現了疑似是厄文使用過的冰斧，但並未看見兩人的大體。
西元1953年5月29日，在紐西蘭籍登山家希拉里爵士（Sir Edmund Percival Hillary，1919－2008）的英勇競逐下，海拔8848公尺（或稱8850公尺）的珠穆朗瑪峰，終於被人類登上峰頂。希拉里爵士成為了有歷史記錄以來，第一位真正留下登頂紀錄的探險家。
但，冒險英雄的故事，到此尚未劃下句點。
就在馬洛里跟厄文失蹤足足超過了75年之後，西元1999年時，由英國《BBC電視台》等單位特別贊助，以西蒙森（Eric Simonson）為首的美國探險登山隊，在掌握當年馬、厄兩人攻頂的相關資料，並經過新世代的電腦判讀下，準備進行一場紀錄片的拍攝工作……。但萬萬沒想到，在珠峰北坡，位於海拔8190公尺之處，登山隊居然發現了一具冰封許久的登山者大體。
因為「祂」（它）在那裡。所以「我」在這裡。
仔細檢查身上殘存的隨身物品之後，馬洛里在這裡，在山的這頭，如同靜默不語的山峰，佇立白雪藍天之間，等候著有緣者的到來。
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
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台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。