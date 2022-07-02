因為山在那裡：挑戰「眾神的山巔」不幸殞命的傳奇登山家喬治．馬洛里

文：私の部屋：世界、歷史、人生的万華鏡

因為「祂」在那裡。

「與眾神搏鬥的男人」，喬治．馬洛里（George Herbert Leigh Mallory，1886－1924）。

疾風如雙子，在星河上瀟灑的雲步，來到了6月18日，馬洛里，全球山友界的神話，也是「傳說」中首位成功攀上「聖母峰」（珠穆朗瑪峰，Mount Everest）的冒險家；他出生在英格蘭柴郡（Cheshire），父親Herbert是牧師。

馬洛里本身擁有著人人稱羨的劍橋大學歷史系學位（莫德林學院／Magdalen College）外，還與日後著名的經濟學家凱因斯（John Maynard Keynes）結為至交，更順利取得了名門公學教師的正式晉用資格……可說是年少得志的「人生勝利組」不二人選。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 1915年的馬洛里

然而，西元1910年，一次因高山症放棄攻頂的功敗垂成，竟激發了馬洛里對征服地表各大山嶽之巔的無窮野心跟渴望。雙子座的無上執念與果決，很快地，從隔年完成了白朗峰的攀登路線後，他就不斷嘗試功克鄰近的山峰，挑戰一條條艱困的路線……尤其更立志要以征服前人未達的珠穆朗瑪峰來作為此生必達的使命。

全年平均溫度為零下29°C，被視為南、北兩極之外的「世界第三極」，珠穆朗瑪峰，巨型的金字塔山形，古印度語的「Sagarmāthā」（天空的額頭），據信在前寒武紀（Precambrian）時期就已經佇立於地表之上，更是一場長達45億年的沉默與靜候…… 因為「祂」（它）在那裡。（Because it's there）

西元1923年3月，在接連兩次遠征珠峰的探險行程均告失敗後，面對美國《紐約時報》記者所拋出的提問，馬洛里毫不猶疑的回答著。誠如「To be or not to be, that is the question」的艱深命題「為何要挑戰珠穆朗瑪峰？」對馬洛里來說，可能只有一個答案，不，只能有一個答案：

因為「祂」（它）在那裡。

早在西元1922年5月，未竟全功的第二次攻頂計畫期間，未佩戴氧氣瓶的馬洛里登山團隊，其實已成功攀上海拔8225公尺，締造了當年已知人類所企及的地表最高點紀錄。但隨著突如其來的大雪崩，瞬息之間，7名在地雪巴人（Sherpa）嚮導絕命風雪，大家只能被迫向下撤退……可平安返國之後，馬洛里等人也著實引來了不少批評他們罔顧生命，只顧登峰（追求世界紀錄）的自私非議。

「因為『祂』（它）在那裡。」西元1924年3月，12名英國探險菁英與多達60位的搬運工，組織了第三次珠峰遠征隊。並在避開了5月的暴風雪和接受藏傳佛教喇嘛們誠摯的祝禱後，從6月初開始，一行人正式踏上了珠峰北坡大雪溝（今稱為Norton Couloir）的攀山路程……。

6月6日上午8時，馬洛里與夥伴厄文（Andrew Irvin）從駐紮營地啟程，攜帶著改良過的氧氣瓶和定量口糧，嘗試能否在一、兩日內攻上珠穆朗瑪峰的峰頂。到了當天下午5時，伴隨大山的落日西沉，一張皺巴巴的紙條被搬運工攜回營地，字裡行間，馬洛里無法掩飾著自己的興奮與渴望。

這裡沒有風，看起來很有希望（攻頂）。

營地裡的隨行同伴奧德爾（Noel Odell），約莫是在6月8日的正午時分，站在海拔8077公尺處，抬頭瞧見了位於珠峰峰頂前的山牆間，有著一前一後、緩步移動的黑點。雖然不能夠加以確認，但肯定就是即將踏上地極之巔的馬洛里和厄文兩人。

「祂」（它）在那裡，他們也在那裡。

只不過，下午兩點過後，珠峰峰頂颳起一陣狂風暴雪，奧德爾始終等不到隊友報捷的凱旋歸來。即便眾人在峻嶺間大力吹起口哨、吟唱昔日禮拜聚會中熟悉的歌曲，但空谷裡的回聲，黑點宛如在彼岸樂園尋得超脫救贖般，悄然忘記了返程。

兩人從此消失了身影，再也沒有返回營隊。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像 遠眺聖母峰的山景

傳言馬洛里跟厄文可能已在6月8日（或9日）命喪攻頂過程的不幸消息，很快在英國引起了眾人的關注，大家以禱告、集氣，祈求勇士們順利歸來。

4個月後，10月17日，倫敦的聖保羅大教堂，身為民族英雄，但當下已屍骨無存的馬洛里，不列顛官方為其舉行了一場仿照國葬規格的身後追悼會，英國皇室各成員亦紛紛到場致哀。昔日的「人生勝利組」，馬洛里為求登上眾神之巔，肉體選擇在37歲時永遠定格。

直到第二次世界大戰爆發之前，英國政府總計派出了4次的珠峰遠征隊，一方面是想一圓馬洛里未完成的登峰野心，但另一方面，山友們也是想親手找到他和同伴的大體。西元1933年5月，遠征隊在海拔8460公尺（或8451公尺）處發現了疑似是厄文使用過的冰斧，但並未看見兩人的大體。

西元1953年5月29日，在紐西蘭籍登山家希拉里爵士（Sir Edmund Percival Hillary，1919－2008）的英勇競逐下，海拔8848公尺（或稱8850公尺）的珠穆朗瑪峰，終於被人類登上峰頂。希拉里爵士成為了有歷史記錄以來，第一位真正留下登頂紀錄的探險家。

但，冒險英雄的故事，到此尚未劃下句點。

就在馬洛里跟厄文失蹤足足超過了75年之後，西元1999年時，由英國《BBC電視台》等單位特別贊助，以西蒙森（Eric Simonson）為首的美國探險登山隊，在掌握當年馬、厄兩人攻頂的相關資料，並經過新世代的電腦判讀下，準備進行一場紀錄片的拍攝工作……。但萬萬沒想到，在珠峰北坡，位於海拔8190公尺之處，登山隊居然發現了一具冰封許久的登山者大體。

因為「祂」（它）在那裡。所以「我」在這裡。

仔細檢查身上殘存的隨身物品之後，馬洛里在這裡，在山的這頭，如同靜默不語的山峰，佇立白雪藍天之間，等候著有緣者的到來。