因為山在那裡：挑戰「眾神的山巔」不幸殞命的傳奇登山家喬治．馬洛里

文:私の部屋:世界、歷史、人生的万華鏡

因為「祂」在那裡。

「與眾神搏鬥的男人」,喬治.馬洛里(George Herbert Leigh Mallory,1886-1924)。

疾風如雙子,在星河上瀟灑的雲步,來到了6月18日,馬洛里,全球山友界的神話,也是「傳說」中首位成功攀上「聖母峰」(珠穆朗瑪峰,Mount Everest)的冒險家;他出生在英格蘭柴郡(Cheshire),父親Herbert是牧師。

馬洛里本身擁有著人人稱羨的劍橋大學歷史系學位(莫德林學院/Magdalen College)外,還與日後著名的經濟學家凱因斯(John Maynard Keynes)結為至交,更順利取得了名門公學教師的正式晉用資格……可說是年少得志的「人生勝利組」不二人選。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 1915年的馬洛里

然而,西元1910年,一次因高山症放棄攻頂的功敗垂成,竟激發了馬洛里對征服地表各大山嶽之巔的無窮野心跟渴望。雙子座的無上執念與果決,很快地,從隔年完成了白朗峰的攀登路線後,他就不斷嘗試功克鄰近的山峰,挑戰一條條艱困的路線……尤其更立志要以征服前人未達的珠穆朗瑪峰來作為此生必達的使命。

全年平均溫度為零下29°C,被視為南、北兩極之外的「世界第三極」,珠穆朗瑪峰,巨型的金字塔山形,古印度語的「Sagarmāthā」(天空的額頭),據信在前寒武紀(Precambrian)時期就已經佇立於地表之上,更是一場長達45億年的沉默與靜候…… 因為「祂」(它)在那裡。(Because it's there)

西元1923年3月,在接連兩次遠征珠峰的探險行程均告失敗後,面對美國《紐約時報》記者所拋出的提問,馬洛里毫不猶疑的回答著。誠如「To be or not to be, that is the question」的艱深命題「為何要挑戰珠穆朗瑪峰?」對馬洛里來說,可能只有一個答案,不,只能有一個答案:

因為「祂」(它)在那裡。

早在西元1922年5月,未竟全功的第二次攻頂計畫期間,未佩戴氧氣瓶的馬洛里登山團隊,其實已成功攀上海拔8225公尺,締造了當年已知人類所企及的地表最高點紀錄。但隨著突如其來的大雪崩,瞬息之間,7名在地雪巴人(Sherpa)嚮導絕命風雪,大家只能被迫向下撤退……可平安返國之後,馬洛里等人也著實引來了不少批評他們罔顧生命,只顧登峰(追求世界紀錄)的自私非議。

「因為『祂』(它)在那裡。」西元1924年3月,12名英國探險菁英與多達60位的搬運工,組織了第三次珠峰遠征隊。並在避開了5月的暴風雪和接受藏傳佛教喇嘛們誠摯的祝禱後,從6月初開始,一行人正式踏上了珠峰北坡大雪溝(今稱為Norton Couloir)的攀山路程……。

6月6日上午8時,馬洛里與夥伴厄文(Andrew Irvin)從駐紮營地啟程,攜帶著改良過的氧氣瓶和定量口糧,嘗試能否在一、兩日內攻上珠穆朗瑪峰的峰頂。到了當天下午5時,伴隨大山的落日西沉,一張皺巴巴的紙條被搬運工攜回營地,字裡行間,馬洛里無法掩飾著自己的興奮與渴望。

這裡沒有風,看起來很有希望(攻頂)。

營地裡的隨行同伴奧德爾(Noel Odell),約莫是在6月8日的正午時分,站在海拔8077公尺處,抬頭瞧見了位於珠峰峰頂前的山牆間,有著一前一後、緩步移動的黑點。雖然不能夠加以確認,但肯定就是即將踏上地極之巔的馬洛里和厄文兩人。

「祂」(它)在那裡,他們也在那裡。

只不過,下午兩點過後,珠峰峰頂颳起一陣狂風暴雪,奧德爾始終等不到隊友報捷的凱旋歸來。即便眾人在峻嶺間大力吹起口哨、吟唱昔日禮拜聚會中熟悉的歌曲,但空谷裡的回聲,黑點宛如在彼岸樂園尋得超脫救贖般,悄然忘記了返程。

兩人從此消失了身影,再也沒有返回營隊。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像 遠眺聖母峰的山景

傳言馬洛里跟厄文可能已在6月8日(或9日)命喪攻頂過程的不幸消息,很快在英國引起了眾人的關注,大家以禱告、集氣,祈求勇士們順利歸來。

4個月後,10月17日,倫敦的聖保羅大教堂,身為民族英雄,但當下已屍骨無存的馬洛里,不列顛官方為其舉行了一場仿照國葬規格的身後追悼會,英國皇室各成員亦紛紛到場致哀。昔日的「人生勝利組」,馬洛里為求登上眾神之巔,肉體選擇在37歲時永遠定格。

直到第二次世界大戰爆發之前,英國政府總計派出了4次的珠峰遠征隊,一方面是想一圓馬洛里未完成的登峰野心,但另一方面,山友們也是想親手找到他和同伴的大體。西元1933年5月,遠征隊在海拔8460公尺(或8451公尺)處發現了疑似是厄文使用過的冰斧,但並未看見兩人的大體。

西元1953年5月29日,在紐西蘭籍登山家希拉里爵士(Sir Edmund Percival Hillary,1919-2008)的英勇競逐下,海拔8848公尺(或稱8850公尺)的珠穆朗瑪峰,終於被人類登上峰頂。希拉里爵士成為了有歷史記錄以來,第一位真正留下登頂紀錄的探險家。

但,冒險英雄的故事,到此尚未劃下句點。

就在馬洛里跟厄文失蹤足足超過了75年之後,西元1999年時,由英國《BBC電視台》等單位特別贊助,以西蒙森(Eric Simonson)為首的美國探險登山隊,在掌握當年馬、厄兩人攻頂的相關資料,並經過新世代的電腦判讀下,準備進行一場紀錄片的拍攝工作……。但萬萬沒想到,在珠峰北坡,位於海拔8190公尺之處,登山隊居然發現了一具冰封許久的登山者大體。

因為「祂」(它)在那裡。所以「我」在這裡。

仔細檢查身上殘存的隨身物品之後,馬洛里在這裡,在山的這頭,如同靜默不語的山峰,佇立白雪藍天之間,等候著有緣者的到來。