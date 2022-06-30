NCC通過《數位中介服務法》草案，臉書、YouTube等平台將納管，業界盼避免政府干涉網路言論自由
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NCC昨天通過《數位中介服務法》草案，規劃規管5大類平台，其中如Meta（臉書）、YouTube等有效使用者230萬以上的平台，可能被納入指定線上平台服務提供者；若違反單一義務，最高可開罰新台幣1000萬元。
NCC通過《數位中介服務法》草案，臉書、YouTube將納管
（中央社）NCC昨（29）日通過《數位中介服務法》草案，規劃規管5大類平台，其中如臉書、YouTube等有效使用者230萬以上的平台，可能被納入指定線上平台服務提供者；若違反單一義務，最高可開罰新台幣1000萬元。
國家通訊傳播委員會（NCC）昨天舉行例行記者會，歷經逾一年討論，終於提出《數位中介服務法》草案。
NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，《數位中介服務法》的前身就是《數位通訊傳播服務法》，委員們討論後，參考歐盟數位服務法（DSA）和國際管理趨勢，決定變更法令名稱，更為貼切管理中介服務內容。
翁柏宗表示，《數位中介服務法》草案共計11章，包含總則、維護資訊流通的基本原則、數位中介服務提供者的責任及免責事由、數位中介服務提供者的一般義務、資訊儲存服務提供者的特別義務、線上平台服務提供者的特別義務、指定線上平台服務提供者的特別義務、公私協力合作、專責機構、罰則及附則。
NCC官員說明，《數位中介服務法》規範對象主要分成5大類：
第1類、第2類是連線服務者、快速存取服務者，對應業者如光世代、凱擘大寬頻等；第3類資訊儲存服務者，像是VMware。
第4類是線上平台服務提供者，像是Dcard、奇摩拍賣、YouTube、臉書等，要負擔義務包括內部及外部的異議機制、認證舉報者、賣方資訊揭露、加重透明度報告、線上廣告揭露廣告標示、決定廣告投放參數等義務，違反義務可開罰50萬元到500萬元。
第5類是「指定線上平台服務提供者」，將會被要求負擔最多義務，由於對社會影響力最大，初步規劃是針對有效使用者230萬以上的平台，「標準是參考歐盟用人口1成做計算，數字是否適合或是要看其他條件還可以再討論」，後續會認定公告，預期臉書、YouTube應該都屬於此類。
指定線上平台服務提供者負擔4大義務：第1是風險管理，第2是每年風險評估，第3是獨立稽核，NCC可要求辦理稽核作業，第4是要在服務使用條款記載推薦系統採用的主要參數等；如果違反單一義務，可開罰100萬元到1000萬元。
至於針對網路上違法內容，NCC官員解釋，如果有人向臉書檢舉疫情相關違法貼文，臉書透過自律機制檢視，或是不實訊息違反某部會規定，部會可以向法院申請資訊限制令，臉書若最後有移除資訊，要告知檢舉人和被檢舉人處理狀態及原因，移除資訊也要公告在共同資料庫，以強化透明度。
NCC官員指出，《數位中介服務法》草案也規劃籌設財團法人作為專責機構，作為網路議題研商溝通的協調平台，概念上就是目前iWIN機制的擴大版。
翁柏宗強調，草案主要精神是建立自由、安全及可信賴的數位環境，引入多方利害關係人共同維護網路環境。NCC不會認定哪些是違法內容，內容是否違法仍要回到實體主管部會做認定，像是疫情資訊可能是衛福部所管。
翁柏宗指出，《數位中介服務法》草案條文預計在6月底前在NCC網站公告，對外預告60天，規劃在7月、8月辦理3場公開說明會及1場公聽會，若有需要也可能加開。
NCC指出，所有規管平台都必須負擔8大基本義務，包括資訊揭露、指定代理人、公告服務使用條款、透明度報告等，違反義務可開罰5萬元到50萬元。不過主要管的是營利機構，批踢踢屬於非營利組織，還要再研議是否納管。
業界肯定內容判定回歸各部會，能避免「政府權力大過於法院」
（中央社）NCC昨天通過《數位中介服務法》草案，業界人士表示，除了可確保網路服務不被濫用，肯定「內容是否違法仍要回到實體主管部會做認定」的機制，盼避免政府權力大過法院，免除干涉網路言論自由疑慮。
NCC昨天通過《數位中介服務法》草案，規劃規管5大類平台，其中如Meta（臉書）、YouTube等有效使用者230萬以上的平台，可能被納入指定線上平台服務提供者；若違反單一義務，最高可開罰新台幣1000萬元。
對此，臉書、YouTube暫時沒有正式回應。
業界人士指出，網路成為現今主要的傳播媒介和社會溝通方式，身為重要性平台的「中介者」，在內容匯聚、散布及獲取上扮演的關鍵角色，是近來世界各國法制研議規管的焦點，台灣目前也跟進，算是應時代所趨的必要作為。
《數位中介服務法》規範對象主要分成5大類，其中較受矚目的是第4類與第5類。
第4類是線上平台服務提供者，像是Dcard、奇摩拍賣、YouTube、臉書等，第5類是「指定線上平台服務提供者」，將會被要求負擔最多義務，由於對社會影響力最大，初步規劃是針對有效使用者230萬以上的平台，預期臉書、YouTube應該都屬於此類。
業界人士說明，草案規定的方向包括，負擔義務有內部及外部的異議機制、認證舉報者、賣方資訊揭露、加重透明度報告、線上廣告揭露廣告標示、決定廣告投放參數等，以及風險評估與獨立稽核等，可以確保網路服務不被濫用。
先前令人擔憂限制網路言論自由的部分，NCC這次透過「回歸各部會，並交由法院判定」的機制，能避免「政府權力大過於法院」的情形，也就是透過司法的獨立性來打擊假訊息，避免政府管理網路平台出現濫權行為。
如同NCC強調，草案主要精神是建立自由、安全及可信賴的數位環境，引入多方利害關係人共同維護網路環境。NCC不會認定哪些是違法內容，內容是否違法仍要回到實體主管部會做認定，像是疫情資訊可能是衛福部所管。
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
我們想讓你知道的是
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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