西非國家加彭、多哥加入大英國協：前法國殖民地轉向英語世界，象徵「法國不再像過往那般閃耀」
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對於這些前法屬殖民地而言，獨立後國家並沒有顯著的發展，然而加入大英國協的部分會員在經濟發展上卻略有起色，再加上大英國協承諾提供多哥和加彭貿易上的優惠待遇，皆使得2國傾向加入該組織。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
為期7天的「第26屆大英國協政府首長會議」（CHOGM），於2022年6月26日，在盧安達（Rwanda）首都基加利（Kigali）舉行閉幕。
現有54個國家成員、由多數英國前殖民地及自治領組成的大英國協（Commonwealth of Nations），在此次會議中納入法語系西非國家多哥（Togo）和加彭（Gabon）為會員國。
據《法國24電視台》（France 24）報導，這2個官方語言為法語的西非國家，是自2009年盧安達加入大英國協以來，首批參與該組織的新成員。
「我們已經允許多哥和加彭成為新會員，歡迎2國加入大英國協這個大家庭。」盧安達總統卡加米（Paul Kagame）在首長會議的閉幕新聞發布會上說道。
大英國協秘書長史考蘭德（Rt Hon Patricia Scotland）對此項決議亦表示贊同，其稱：「大英國協自1949年的8個成員國，發展到現今擁有56個會員國，我們的成長已超出過往的歷史範疇，這反映大英國協當前的優勢及具備的實力。」
為何多哥和加彭欲加入大英國協？
土耳其國營的《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）認為，多哥和加彭加入大英國協的首要考量與經濟發展、擴大政治、外交互動有關。
多哥外交部長杜西（Robert Dussey）對此便表示，加入大英國協後，能為多哥敞開擁有25億消費者的叫經貿大門，並提供多哥年輕學子新的教育機會，這將在多哥掀起一股「英語熱潮」。
「這能讓多哥這個僅有850萬人口的國家，在英國脫歐後重新形塑與英國的雙邊關係。多哥加入的動機就是希望能擴大對外的政治、經濟及外交網絡，並更接近英語世界。」杜西補充提及。
加彭外交部長阿達莫（Michael Moussa Adamo）亦提出相似的看法，其認為，加入大英國協能促進加彭的經濟多樣性，同時該國也會盡可能的保持與法國的友好關係。
加彭總統阿里・邦戈（Ali Bongo Ondimba）亦表示，成為大英國協的一份子，是實現加彭現代化進程的重要里程碑。
「這絕對是歷史性的一刻！我們從法國獨立62年後能取得如此突破，並為加彭的經濟、外交、文化層面開啟新的篇章。」邦戈在推特上寫道。
法語系國家加入大英國協意味著什麼？
非洲時事分析新聞平台《Le Journal de l'Afrique》強調，無論是多哥還是加彭，這2個國家過往皆沒有跟大英國協產生直接的歷史聯繫，2者皆是法國的前殖民地，並同於1960年從法國獨立。
《Le Journal de l'Afrique》認為，多哥和加彭當局選擇加入大英國協，實際上是在向法國傳遞一條相當明確的觀點，即「法國不再像過往那般閃耀，諸多法語系國家希望走向英語世界。」
多哥政治學家賈巴卡特（Mohamed Madi Djabakate）分析，多哥民間經常將國內困頓的經濟發展歸咎於過往法國的影響，因此加入大英國協的決定相當受多哥民眾歡迎。
「多哥加入大英國協對許多民眾而言，比繼續待在法語文化圈更適合，畢竟在人民眼中，法國的出現並沒有促進多哥的各項發展。」賈巴卡特如此說道。
象牙海岸（Ivory Coast）政治分析師恩格桑（Sylvain Nguessan）強調，對於這些前法屬殖民地而言，獨立後國家並沒有顯著的發展，然而加入大英國協的部分會員在經濟發展上卻略有起色，再加上大英國協承諾提供多哥和加彭貿易上的優惠待遇，皆使得2國傾向加入該組織。
不過恩格桑也提出加入大英國協後，多哥及加彭在經貿、政治發展上仍有待時間檢驗，倘若真的希望能帶來立即性的改變，最快的方法無疑是從文化面著手，例如加彭總統邦戈便希望該國的下一代，能從小學階段就開始學習英文，讓英文成為加彭最通用的語言之一。
所有人都支持這2國成為大英國協的會員嗎？
根據大英國協官方的說法闡明，欲加入大英國協的國家，皆須通過該組織的成員標準審核規定，申請國應擁有良好的民主制度及治理能力，並對國內民主進程的努力做出承諾。
上述規定包含申請國「須有公平、自由的選舉制度」、「秉持司法獨立原則」、「中央及地方機關須財政透明」、「公務人員應接受良好的訓練」，並在國內進行「善治」（Good governance），以此確保公民人權、言論自由及機會平等皆能到位。
然而，多哥及加彭的加入，卻引發外界對大英國協所提倡的核心價值提出質疑，尤其2國長年的內政治理，似乎與大英國協憲章中所闡述的民主作為、言論自由等民主價值大相逕庭。
《法國24電視台》便揭露，全國人口約200萬的加彭，已被邦戈父子統治長達55年。前總統邦戈（Omar Bongo）逝世後，由其子阿里・邦戈於2016年接任總統。
事實上，在2016年的大選中，邦戈僅以高出主要競爭對手約1％的得票率贏得總統大位。邦戈同時被指控有詐欺、作票之嫌，並且因這場充滿爭議的選舉結果，引發國內大規模的騷亂及暴力衝突。
加彭政府過往亦發生迫害人權事件，英國《衛報》（The Guardian）指出，加彭民主維權人士金加（Hervé Mombo Kinga），僅因批評總統邦戈是獨裁者、政府官員素質極差，以及抨擊政府帶頭鎮壓加彭平民，金加最終竟在2017年8月，遭政府拘捕並關押約17個月，罪名是「污辱國家元首」和「擾亂公共秩序」。
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
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以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
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