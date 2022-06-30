美墨邊境偷渡慘案釀50死：盤點世界四條最危險的非法移民路線
我們想讓你知道的是
聯合國機構國際移民組織（IOM）估計，自2014年以來，近五萬名移民在試圖偷渡到美國或歐盟等目的地時喪生或下落不明。這個機構認為，死亡和失蹤的實際數字可能更高。世界上最危險的非法移民路線有哪幾條？為什麼這些路線如此危險呢？
過去短短幾天內，先後發生了兩起震驚世界的偷渡移民喪生慘案。6月24日，一大群人試圖從摩洛哥越過邊境圍欄進入西班牙在北非的飛地梅利利亞時，至少23人死亡。6月27日，美國德州聖安東尼奧市的警察在一輛被拋棄的貨櫃車內發現了50具屍體。
最近兩年，全球非法移民人數受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響有所下降。但是，隨著疫情逐步解除，走上偷渡移民危險路途的人數有上升趨勢，導致許多國家實行嚴格的入境限制。
有專家警告說，嚴格入境限制可能會導致非法移民死亡人數增加。
聯合國機構國際移民組織（IOM）估計，自2014年以來，近五萬名移民在試圖偷渡到美國或歐盟等目的地時喪生或下落不明。這個機構認為，死亡和失蹤的實際數字可能更高。
世界上最危險的非法移民路線有哪幾條？為什麼這些路線如此危險呢？
地中海中部
根據國際移民組織的說法，沿地中海中部抵達歐洲是世界上造成死亡人數最多的偷渡路線。據估計，自2014年以來，有超過1萬9500人在試圖穿越地中海從北非到歐洲時死亡。
偷渡者往往擠在設備簡陋的船上，有時甚至乘搭橡膠小艇穿越地中海。乘搭這樣毫無安全保障而且超載的偷渡船，行程非常危險，隨時有喪生的可能。
這些船隻往往由犯罪團伙和人口販子駕駛。
與利比亞毗鄰的突尼斯是一個通向歐洲的非法移民主要集散點。偷渡者從這裡出發經過地中海中部到歐洲。這裡甚至為海上淹死的偷渡者專門保留了一個墓地。
奈及利亞移民薇琪（Vicky）希望從突尼斯偷渡到歐洲，她在參觀墓地時告訴法新社：「看到這裡的這些墳墓，我感到非常難過。」
她還說：「看到這些墳墓時，我不是很肯定是不是還要繼續上路渡海。」
國際移民組織等機構擔心並不是所有的移民都像薇琪一樣能被勸留下了。
國際移民組織發言人薩法－姆塞利（Safa Msehli）說：「從地中海中部偷渡的人繼續離開。最令人擔憂的是，在這個世界最危險的海上通道上，死亡人數居高不下。由於各國缺乏具體行動，這條海上偷渡路上繼續有人送命。」
據歐盟邊境和海岸衛隊機構Frontex的統計報告，自2015年以來，在這條路線上被救的偷渡者有近30萬人。
穿越非洲路線
對於許多非洲移民來說，要實現到達歐洲的夢想必須首先穿越自己所處的非洲大陸。在前往北非國家的路上，往往需要花很長時間穿越撒哈拉沙漠。
但撒哈拉沙漠條件惡劣危險四伏。國際移民組織估計，在2014年至2022年期間，5400人在穿越撒哈拉沙漠過程中喪生。
移民阿卜杜拉・依布拉西（Abdullah Ibrahim）說，在沙漠裡會看到人死，有些人是力氣用完走不動了，有的是水喝光了。
對移民的另一大威脅來自在該地區活動的許多人口販運團伙。
國際移民組織在其關於這一問題的最新報告中說：「非洲地區的偷渡組織者、人販子和邊境官員所使用的暴力，是撒哈拉沙漠移民路線上很大一部分人死亡的原因。」
美國墨西哥邊境
雖然美洲非法移民路線上的偷渡者不全是從美國入境，但美國是大多數在美洲尋找落腳點的偷渡者們最終的目標。
跨越美國和墨西哥之間的邊境困難重重：這一地區因荒涼的地理環境而聞名，甚至有沙漠。移民經常試圖通過兩國邊境上危險的格蘭德河進入美國。
溺水是這條路線上的主要死因之一。國際移民組織估計，自2014年以來，已經有超過3000人在這條路線上喪生。
為避開自然危險而選擇躲藏在車輛中越境偷渡的人則要面臨不同的危險，本次導致聖安東尼奧偷渡慘案的原因就是一個例子。
國際移民組織發言人薩法－姆塞利（Safa Msehli）說：「最近，在通往美國的偷渡路線上還發生了其他大量的死亡事件。」
2021年12月，在墨西哥恰帕斯56名偷渡者因他們乘坐的卡車發生撞車事故死亡。
亞洲路線
國際移民組織表示，2020年全球每10名移民中就有至少4名出生在亞洲，而亞洲大陸有幾條主要的移民路線。
據國際移民組織的數據，在過去八年中，亞洲有近5000人在偷渡過程中死亡或失蹤。
死者中大多數是羅興亞人和孟加拉移民。他們跨越孟加拉灣和安達曼海經過海上路線到達鄰國，甚至試圖最後到達歐洲。
他們在這一偷渡過程中所面臨的極端困難可能是難以想象的。
37歲的羅興亞難民歲的羅興亞難民穆罕默德・伊利亞斯（Muhammad Ilyas）乘坐的船隻在海上發生故障，後被印度海軍救起。他向記者表示，「我們很餓。我也很渴，沒有可以喝的水。沒有吃的，連米都沒有，我們吃不到東西。在海上一個月的時間都這樣。」
與其他路線一樣，這些移民也經常成為人販子團伙的剝削對象。
另一條有問題的路線是伊朗和土耳其之間的邊境，自去（2021）年8月塔利班掌權以來，阿富汗移民前所未有地湧入土耳其。
聯合國難民署（UNHCR）表示，超過200萬阿富汗人在伊朗和周邊國家登記為難民。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
- 美國邊境偷渡慘案50人悶死貨櫃車中，墨西哥總統指禍首是「貧困和絶望」與人口販運失控
- 德州邊境卡車上發現46具遺體，當地警方：疑為非法移民，高溫悶熱致死
- 美墨邊境3月有21萬非法移民創20年來單月紀錄，德州加強邊境管制卻讓供應鏈危機雪上加霜
- 【書評】《敞墳之地》：美墨邊境與跨國遷徙的憤怒與悲傷，在民族誌中好好地記錄死亡
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
Tags：
《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
一起幫助孩子結束旅程，重返家園！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。