美墨邊境偷渡慘案釀50死：盤點世界四條最危險的非法移民路線

過去短短幾天內，先後發生了兩起震驚世界的偷渡移民喪生慘案。6月24日，一大群人試圖從摩洛哥越過邊境圍欄進入西班牙在北非的飛地梅利利亞時，至少23人死亡。6月27日，美國德州聖安東尼奧市的警察在一輛被拋棄的貨櫃車內發現了50具屍體。

最近兩年，全球非法移民人數受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響有所下降。但是，隨著疫情逐步解除，走上偷渡移民危險路途的人數有上升趨勢，導致許多國家實行嚴格的入境限制。

有專家警告說，嚴格入境限制可能會導致非法移民死亡人數增加。

聯合國機構國際移民組織（IOM）估計，自2014年以來，近五萬名移民在試圖偷渡到美國或歐盟等目的地時喪生或下落不明。這個機構認為，死亡和失蹤的實際數字可能更高。

世界上最危險的非法移民路線有哪幾條？為什麼這些路線如此危險呢？

地中海中部

根據國際移民組織的說法，沿地中海中部抵達歐洲是世界上造成死亡人數最多的偷渡路線。據估計，自2014年以來，有超過1萬9500人在試圖穿越地中海從北非到歐洲時死亡。

偷渡者往往擠在設備簡陋的船上，有時甚至乘搭橡膠小艇穿越地中海。乘搭這樣毫無安全保障而且超載的偷渡船，行程非常危險，隨時有喪生的可能。

這些船隻往往由犯罪團伙和人口販子駕駛。

與利比亞毗鄰的突尼斯是一個通向歐洲的非法移民主要集散點。偷渡者從這裡出發經過地中海中部到歐洲。這裡甚至為海上淹死的偷渡者專門保留了一個墓地。

奈及利亞移民薇琪（Vicky）希望從突尼斯偷渡到歐洲，她在參觀墓地時告訴法新社：「看到這裡的這些墳墓，我感到非常難過。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 非洲南部移民抵達北部非洲地區必須穿越的撒哈拉大沙漠。

她還說：「看到這些墳墓時，我不是很肯定是不是還要繼續上路渡海。」

國際移民組織等機構擔心並不是所有的移民都像薇琪一樣能被勸留下了。

國際移民組織發言人薩法－姆塞利（Safa Msehli）說：「從地中海中部偷渡的人繼續離開。最令人擔憂的是，在這個世界最危險的海上通道上，死亡人數居高不下。由於各國缺乏具體行動，這條海上偷渡路上繼續有人送命。」

據歐盟邊境和海岸衛隊機構Frontex的統計報告，自2015年以來，在這條路線上被救的偷渡者有近30萬人。

穿越非洲路線

對於許多非洲移民來說，要實現到達歐洲的夢想必須首先穿越自己所處的非洲大陸。在前往北非國家的路上，往往需要花很長時間穿越撒哈拉沙漠。

但撒哈拉沙漠條件惡劣危險四伏。國際移民組織估計，在2014年至2022年期間，5400人在穿越撒哈拉沙漠過程中喪生。

移民阿卜杜拉・依布拉西（Abdullah Ibrahim）說，在沙漠裡會看到人死，有些人是力氣用完走不動了，有的是水喝光了。

對移民的另一大威脅來自在該地區活動的許多人口販運團伙。

國際移民組織在其關於這一問題的最新報告中說：「非洲地區的偷渡組織者、人販子和邊境官員所使用的暴力，是撒哈拉沙漠移民路線上很大一部分人死亡的原因。」

美國墨西哥邊境

雖然美洲非法移民路線上的偷渡者不全是從美國入境，但美國是大多數在美洲尋找落腳點的偷渡者們最終的目標。

跨越美國和墨西哥之間的邊境困難重重：這一地區因荒涼的地理環境而聞名，甚至有沙漠。移民經常試圖通過兩國邊境上危險的格蘭德河進入美國。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 美國墨西哥邊境的非法移民有很多路徑，但有的就這樣徒步越境。

溺水是這條路線上的主要死因之一。國際移民組織估計，自2014年以來，已經有超過3000人在這條路線上喪生。

為避開自然危險而選擇躲藏在車輛中越境偷渡的人則要面臨不同的危險，本次導致聖安東尼奧偷渡慘案的原因就是一個例子。

國際移民組織發言人薩法－姆塞利（Safa Msehli）說：「最近，在通往美國的偷渡路線上還發生了其他大量的死亡事件。」

2021年12月，在墨西哥恰帕斯56名偷渡者因他們乘坐的卡車發生撞車事故死亡。

亞洲路線

國際移民組織表示，2020年全球每10名移民中就有至少4名出生在亞洲，而亞洲大陸有幾條主要的移民路線。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 非法移民乘搭毫無安全措施的駁船經過地中海從非洲到歐洲，危險隨時發生。

據國際移民組織的數據，在過去八年中，亞洲有近5000人在偷渡過程中死亡或失蹤。

死者中大多數是羅興亞人和孟加拉移民。他們跨越孟加拉灣和安達曼海經過海上路線到達鄰國，甚至試圖最後到達歐洲。

他們在這一偷渡過程中所面臨的極端困難可能是難以想象的。

37歲的羅興亞難民歲的羅興亞難民穆罕默德・伊利亞斯（Muhammad Ilyas）乘坐的船隻在海上發生故障，後被印度海軍救起。他向記者表示，「我們很餓。我也很渴，沒有可以喝的水。沒有吃的，連米都沒有，我們吃不到東西。在海上一個月的時間都這樣。」

與其他路線一樣，這些移民也經常成為人販子團伙的剝削對象。

另一條有問題的路線是伊朗和土耳其之間的邊境，自去（2021）年8月塔利班掌權以來，阿富汗移民前所未有地湧入土耳其。

聯合國難民署（UNHCR）表示，超過200萬阿富汗人在伊朗和周邊國家登記為難民。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺