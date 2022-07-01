2022/07/01,
歐洲

看懂「蘇格蘭第二次獨立公投」的六個問題：為什麼選擇現在？英國政府不同意怎麼辦？

看懂「蘇格蘭第二次獨立公投」的六個問題：為什麼選擇現在？英國政府不同意怎麼辦？
Photo Credit: EPA / BBC News

我們想讓你知道的是

斯特金表示，地方議會選舉的勝利，再加上蘇格蘭多數選民反對脫歐，意味著她握有「強而有力的選民授權」，足以舉行獨立公投。但是英國政府也清楚表明，不會同意蘇格蘭再次舉行獨立公投。

蘇格蘭首席部長斯特金（Nicola Sturgeon）提議，在2023年10月19日舉行蘇格蘭獨立公投。斯特金已經向英國首相強森（Boris Johnson）致函，尋求他的正式同意。

斯特金表示，如果首相不同意，她將提請最高法院就蘇格蘭獨立公投是否合法做出法律裁決。

蘇格蘭獨立運動由來已久，第二次公投再次成為英國輿論界關注的焦點。不過，很多讀者可能對二次公投有很多疑問，BBC中文特此解讀其中一些最主要的問題。

1. 為何又要公投？

的確，蘇格蘭2014年9月已經舉行過一次獨立公投。

當時的英國首相卡梅倫（David Cameron）同意蘇格蘭舉行獨立公投，他和當時的蘇格蘭首席部長薩蒙德（Alex Salmond）兩人為此還簽署協議，蘇格蘭獨立公投才得以實現。

當時公投的題目是：「蘇格蘭是否應該成為一個獨立國家？」選民有兩個選擇：「Yes」（贊成）或「No」（反對）。

公投結果，55%的蘇格蘭選民反對獨立，45%的蘇格蘭選民贊成獨立。

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Photo Credit: Getty Images / BBC News
大多數蘇格蘭人支持留在歐盟

2. 為什麼獨立呼聲又起？

實際上，蘇格蘭獨立的聲音從未消失過。

2016年，英國全民公投贊成脫離歐盟，斯特金立刻就要求舉行第二次蘇格蘭獨立公投（indyref2），因為在英國脫歐公投中，62%的蘇格蘭選民反對脫歐，只有38%的選民贊成。

支持蘇格蘭獨立的人認為，蘇格蘭應該自己決定自己的未來，不應該和整個聯合王國捆綁在一起。他們認為蘇格蘭「被脫歐」就是一個最好的例子。

但是2017年英國大選，斯特金領導的蘇格蘭國家黨（SNP）丟掉了21個席位，斯特金只能暫緩獨立公投的計劃。

不過到了2019年，她重新要求舉行獨立公投，並表示希望在兩年內實現，但新冠疫情延後了這個時間表。

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Photo Credit: PA Media / BBC News
斯特金表示如果英國政府不同意，將通過法律途徑爭取獨立公投

3. 為什麼選擇現在？

尋求舉行獨立公投的活動去年再次開始，蘇格蘭政府在議會選舉之前公布一項獨立公投草案，斯特金表示要在2023年底以前舉行獨立公投。

蘇格蘭國家黨和綠黨表示，如果在議會選舉中贏得最多選票，將推出獨立公投計劃。選舉結果蘇格蘭國家黨和綠黨贏得最多選票，在蘇格蘭地方議會中佔多數席位。

斯特金表示，地方議會選舉的勝利，再加上蘇格蘭多數選民反對脫歐，意味著她握有「強而有力的選民授權」，足以舉行獨立公投。

但是英國政府已經清楚表明，不會同意蘇格蘭再次舉行獨立公投。

4. 二次公投會實現嗎？

2014年的那次蘇格蘭獨立公投，不論是贊成或者是反對，兩方陣營都信誓旦旦的表示，蘇格蘭獨立公投是「此生僅有一次的機會」，鼓勵選民出來投票。

英國首相此前也表示，蘇格蘭獨立公投應該是「一輩子只有一次」的公投。

他舉例說，1975年英國公投決定留在歐洲共同體（歐盟的前身），2016年英國公投決定脫歐，兩次公投相距超過40年，這才是比較理想的間隔。

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Photo Credit: PA Media / BBC News
強森清楚表明不同意舉辦第二次公投

英國政府指責蘇格蘭國家黨在關鍵問題上沒有交代清楚，例如如果獨立後要用什麼貨幣，獨立後的財政問題等，而且獨立也並不代表蘇格蘭就能自動重新加入歐盟。

英國政府呼籲斯特金和蘇格蘭地方政府專心改善經濟民生，提升公共服務質量，而不是一直在獨立公投的問題上糾纏。

5. 英國政府不同意，斯特金還能做什麼？

斯特金已經公布了繼續推動蘇格蘭獨立公投的計劃，如果英國中央政府不同意蘇格蘭再次舉行獨立公投的話，將採取法律途徑爭取。

蘇格蘭地方政府發表一項公投法案，提議在2023年10月19日舉行獨立公投。

斯特金表示，獨立公投將是諮詢性公投，意味著如果公投贊成獨立，還必須經過蘇格蘭地方議會以及英國議會修法，蘇格蘭才能獨立。

她表示，這樣的公投和2014年的獨立公投，以及2016年的脫歐公投法律地位相同。

蘇格蘭地方政府將向英國最高法院提請裁決，以確定蘇格蘭舉行獨立公投是否合法。

如果最高法院裁決合法，斯特金表示將盡快通過這項公投法案付諸實行。

如果裁決認為是不合法的，她說，蘇格蘭國家黨將在下一次的大選中提出蘇格蘭獨立的政見，讓下次大選成為「實質上的公投」。

6. 蘇格蘭選民會選擇獨立嗎？

根據最近所做的六次民調顯示，蘇格蘭是否應該獨立？除去「不知道」的不算，支持的佔48%，反對的佔52%。

這顯示蘇格蘭並沒有如斯特金所希望的那樣，在脫歐公投、強森成為首相和歷經新冠疫情之後，贊成獨立的意見大增，

但是反對獨立的一方領先幅度非常微小，因此支持留在聯合王國的陣營也不能完全自信能夠再贏一次，尤其是投票前支持獨立的人有可能會突然增加。

民調也顯示，和上一次蘇格蘭獨立公投相比，這一次尚未決定如何投票的人變得更少了，因此贊成和反對雙方陣營可以爭取的不確定選民也更少。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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2022/06/24,
科技

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