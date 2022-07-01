國安法紅線下，香港記者、NGO工作者、教師的掙扎和妥協

文：林子晴（BBC News中文 特約記者 發自倫敦）

「如果有天，我發挖到一件重大新聞，但遭公司禁止出版，我會瀟灑地站起來，辭職不幹，」 香港資深記者梁仲森說他初出茅廬時曾這樣對自己說過， 「作為一名年輕記者時，你會很痛恨有人審查自己的故事」。

在香港新聞界滾打十多年， 三十多歲梁的很多報道得過新聞獎，有的在城內轟動一時。 想當年，他很鄙視新聞審查，深信從事新聞時，考慮的應是新聞價值，不應摻雜政治因素。但《國安法》下，已為傳媒中層的他，卻有感難以保持那股年少輕狂的氣焰。

「現在我成了批改稿件的中層，變成了負責審查的機器的一部分，」他感嘆道，「《國安法》後，（審查）經常發生，根本不用別人提醒，你自己就自我審查了」。

兩年前， 北京在香港實施《國安法》，把「危害國家安全」的言論刑事化，惟罪名的定義過於寬泛和模糊，受到詬病，公民組織、新聞和教育界風聲鶴唳，黯然退場。

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寒蟬效應

談起行內的自我審查狀況時，梁仲森解釋說，實情不是國安法通過後的那一刻，人人皆草木皆兵，審查變得習以為常。 他真正感受到噤聲的氣氛，是網媒《立場新聞》去年年底被凍結資產，多名高層被捕而停運之後。

由於「立場新聞案」中，被指控違反國安法的不只有評論文章，還有新聞報道。 他說： 「自那段時間開始，公司會緊張」。 例如， 舉辦一些講座，研究國安法下採訪和寫新聞的注意事項。

他提到，如非在解釋政府立場或控罪案情等必要情況時，敏感字句如「警暴」、「手足」和被法庭裁定具「港獨」含意的「光復香港，時代革命」會被編輯從導言中刪除，或改用其他詞語取替，又或移到後段。

而專訪選題時，他會避免訪問流亡海外的社運人士，因為擔憂大半採訪得來的內容，與呼籲制裁香港官員有關，會牽扯到勾結外國勢力罪名，無法刊登。

梁仲森解釋，不是說任何六四或反修例的新聞一概不能寫，而是要選擇較溫和角度，例如派記者專訪社運人物，呼籲民眾於6月4日當天外出點燃燭光，那就過界了。

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梁仲森言談間，事事講求原則。 他坦言，每當要親自刪去內容，成為他口中的「劊子手」，內心都「不太舒服」，寧願會把敏感內容留待上司處理。

有次，他先斬後奏，發佈了一篇含敏感字眼的報道; 後來他還是被上司要求把那段從文章刪去。

要親自審查內容，他有忿忿不平嗎？ 梁仲森說，沒有生氣了，多半是無奈。 他說，編輯室裏的記者下屬，看到敏感內容被刪，也不會據理力爭了。

「大家見到《立場（新聞）》案後都明白。 你若寫得太盡，就會牽連這家傳媒機構的生死存亡。 你這篇故事去得太盡，可能就沒有下次了」，他說。

這些「沒有下次」的場景，更常常纏繞他的睡夢。 他說，「有時會發惡夢，夢到凌晨五六時有國安拍門拘捕你。 那種恐懼不是來自你寫了什麼，而是看到很多人或記者被國安上門拘捕」。

即使無論編輯室些下何以認真揣摩這條界線，梁仲森說，不代表萬無一失，紅線不再只是（光復香港、時代革命）那八個字，而是變化萬千。 你不知道什麼時候寫錯什麼，會出問題。

而當新聞工作者在取材、遣詞上步步退讓，自我審查，他說，未來只會有更多東西不能寫了。

而梁仲森則看著身邊的記者同事有的轉行，有的移民，也猶豫過是否是時候要離開新聞事業。但最後，他仍然決定要留在崗位，他說，我想繼續記錄，這個香港是多麼的荒謬。

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國安紅線

在《國安法》下，有感要在惶恐之中，猜揣紅線還有國際特赦組織香港分會前中層職員——陳榮基。

陳榮基指，2020年6月底，香港《國安法》生效後， 國際特赦組織並非全然無計。 他們起初設立一套風險管理機制，就政局事態發展，如當香港有類似公民團體受攻擊，甚至國際特赦組織受攻擊，就會啟動相應措施。

「組織已經相對低調地討論香港議題，如只有個人私隱權的角度，討論電話卡實名制。 我們也愈來愈少談警暴，使用的用詞也愈來愈溫和」。

Photo Credit: AP/ 達志影像 國際特赦組織於2021年十月下旬，宣佈關閉兩家香港辦公室。

《國安法》實施踏入第二年後，即2021年的秋夏，多個大型工會和公民組織紛紛倒下或被迫宣佈解散。

8月10日，擁有48年歷史、香港最大單一行業工會香港教育專業人員協會（教協）被《人民日報》和新華社指控為必須鏟除的「毒瘤」後，宣佈解散。

一個多月後， 「八九」民運後成立的香港市民支持愛國民主運動聯合會（支聯會），也在會員投票下通過解散，標誌著這個連續舉辦了「六四」維園燭光集會30年的組織也步向終結。

然後，10月3日，高峰期曾有90多個屬會的泛民工會組織香港職工會聯盟（聯工盟），被建制派政黨批評涉嫌進行大量「反中亂港」活動後， 也經過投票通過解散。

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陳榮基說，之後公司反覆審視局勢，不斷提高風險級別，工作忌諱日增， 但他坦言，他們其實不知道紅線在哪裏，即使有機制也根本無法做有效風險評估。

陳榮基形容，那二、三個月的日子寢食難安，經常夜半驚醒後，瀏覽香港親北京報章，查看他們機構有否成其報道的攻擊對象，「未必是發惡夢，但每晚都會驚醒，大半夜凌晨三時起來看新聞」。

鑒於不少關閉的民主派團體受官媒猛烈批評過，他說，那時自己留意到頻率已到「歇斯底里」程度，思緒總是離不開周遭的政治壓力。

壓在國際特赦組織香港分會的最後一根蹈草是一篇親北京的《大公報》批評支聯會的報道。 當中提到支聯會前副主席鄒幸彤，曾任與美國國家民主基金會關係密切的國際特赦組織香港分會執委及公司董事。