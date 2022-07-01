國安法紅線下，香港記者、NGO工作者、教師的掙扎和妥協
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北京是故意不劃明紅線的，但她會清清楚楚讓世界知道中國是有紅線的，留予眾人自行猜想紅線在哪，「這樣，大多數人會選擇謹慎為上，作自我審查」。
文：林子晴（BBC News中文 特約記者 發自倫敦）
「如果有天，我發挖到一件重大新聞，但遭公司禁止出版，我會瀟灑地站起來，辭職不幹，」 香港資深記者梁仲森說他初出茅廬時曾這樣對自己說過， 「作為一名年輕記者時，你會很痛恨有人審查自己的故事」。
在香港新聞界滾打十多年， 三十多歲梁的很多報道得過新聞獎，有的在城內轟動一時。 想當年，他很鄙視新聞審查，深信從事新聞時，考慮的應是新聞價值，不應摻雜政治因素。但《國安法》下，已為傳媒中層的他，卻有感難以保持那股年少輕狂的氣焰。
「現在我成了批改稿件的中層，變成了負責審查的機器的一部分，」他感嘆道，「《國安法》後，（審查）經常發生，根本不用別人提醒，你自己就自我審查了」。
兩年前， 北京在香港實施《國安法》，把「危害國家安全」的言論刑事化，惟罪名的定義過於寬泛和模糊，受到詬病，公民組織、新聞和教育界風聲鶴唳，黯然退場。
寒蟬效應
談起行內的自我審查狀況時，梁仲森解釋說，實情不是國安法通過後的那一刻，人人皆草木皆兵，審查變得習以為常。 他真正感受到噤聲的氣氛，是網媒《立場新聞》去年年底被凍結資產，多名高層被捕而停運之後。
由於「立場新聞案」中，被指控違反國安法的不只有評論文章，還有新聞報道。 他說： 「自那段時間開始，公司會緊張」。 例如， 舉辦一些講座，研究國安法下採訪和寫新聞的注意事項。
他提到，如非在解釋政府立場或控罪案情等必要情況時，敏感字句如「警暴」、「手足」和被法庭裁定具「港獨」含意的「光復香港，時代革命」會被編輯從導言中刪除，或改用其他詞語取替，又或移到後段。
而專訪選題時，他會避免訪問流亡海外的社運人士，因為擔憂大半採訪得來的內容，與呼籲制裁香港官員有關，會牽扯到勾結外國勢力罪名，無法刊登。
梁仲森解釋，不是說任何六四或反修例的新聞一概不能寫，而是要選擇較溫和角度，例如派記者專訪社運人物，呼籲民眾於6月4日當天外出點燃燭光，那就過界了。
梁仲森言談間，事事講求原則。 他坦言，每當要親自刪去內容，成為他口中的「劊子手」，內心都「不太舒服」，寧願會把敏感內容留待上司處理。
有次，他先斬後奏，發佈了一篇含敏感字眼的報道; 後來他還是被上司要求把那段從文章刪去。
要親自審查內容，他有忿忿不平嗎？ 梁仲森說，沒有生氣了，多半是無奈。 他說，編輯室裏的記者下屬，看到敏感內容被刪，也不會據理力爭了。
「大家見到《立場（新聞）》案後都明白。 你若寫得太盡，就會牽連這家傳媒機構的生死存亡。 你這篇故事去得太盡，可能就沒有下次了」，他說。
這些「沒有下次」的場景，更常常纏繞他的睡夢。 他說，「有時會發惡夢，夢到凌晨五六時有國安拍門拘捕你。 那種恐懼不是來自你寫了什麼，而是看到很多人或記者被國安上門拘捕」。
即使無論編輯室些下何以認真揣摩這條界線，梁仲森說，不代表萬無一失，紅線不再只是（光復香港、時代革命）那八個字，而是變化萬千。 你不知道什麼時候寫錯什麼，會出問題。
而當新聞工作者在取材、遣詞上步步退讓，自我審查，他說，未來只會有更多東西不能寫了。
而梁仲森則看著身邊的記者同事有的轉行，有的移民，也猶豫過是否是時候要離開新聞事業。但最後，他仍然決定要留在崗位，他說，我想繼續記錄，這個香港是多麼的荒謬。
國安紅線
在《國安法》下，有感要在惶恐之中，猜揣紅線還有國際特赦組織香港分會前中層職員——陳榮基。
陳榮基指，2020年6月底，香港《國安法》生效後， 國際特赦組織並非全然無計。 他們起初設立一套風險管理機制，就政局事態發展，如當香港有類似公民團體受攻擊，甚至國際特赦組織受攻擊，就會啟動相應措施。
「組織已經相對低調地討論香港議題，如只有個人私隱權的角度，討論電話卡實名制。 我們也愈來愈少談警暴，使用的用詞也愈來愈溫和」。
《國安法》實施踏入第二年後，即2021年的秋夏，多個大型工會和公民組織紛紛倒下或被迫宣佈解散。
8月10日，擁有48年歷史、香港最大單一行業工會香港教育專業人員協會（教協）被《人民日報》和新華社指控為必須鏟除的「毒瘤」後，宣佈解散。
一個多月後， 「八九」民運後成立的香港市民支持愛國民主運動聯合會（支聯會），也在會員投票下通過解散，標誌著這個連續舉辦了「六四」維園燭光集會30年的組織也步向終結。
然後，10月3日，高峰期曾有90多個屬會的泛民工會組織香港職工會聯盟（聯工盟），被建制派政黨批評涉嫌進行大量「反中亂港」活動後， 也經過投票通過解散。
陳榮基說，之後公司反覆審視局勢，不斷提高風險級別，工作忌諱日增， 但他坦言，他們其實不知道紅線在哪裏，即使有機制也根本無法做有效風險評估。
陳榮基形容，那二、三個月的日子寢食難安，經常夜半驚醒後，瀏覽香港親北京報章，查看他們機構有否成其報道的攻擊對象，「未必是發惡夢，但每晚都會驚醒，大半夜凌晨三時起來看新聞」。
鑒於不少關閉的民主派團體受官媒猛烈批評過，他說，那時自己留意到頻率已到「歇斯底里」程度，思緒總是離不開周遭的政治壓力。
壓在國際特赦組織香港分會的最後一根蹈草是一篇親北京的《大公報》批評支聯會的報道。 當中提到支聯會前副主席鄒幸彤，曾任與美國國家民主基金會關係密切的國際特赦組織香港分會執委及公司董事。
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
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隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
過去大眾傳播式的集體宣傳在現在市場中已經逐漸無法滿足消費者需求，消費者越來越注重個人化的體驗。個人化體驗首先要獲得個人化的喜好，因此眾多品牌開始利用數位廣告、商務對話的方式獲取用戶的購物慾望清單，以及點數經濟刺激舊客回購，透過追蹤會員在網站上瀏覽、產生購買行為的行動軌跡，再搭配大數據分析，針對不同族群設計推播內容再加以溝通，以此提升服務品質並深度經營顧客關係。而數位CRM系統則扮演著科技化行銷的主要策略，不僅能協助整合會員數據，更善加運用客戶標籤，傳遞精準的資訊，與消費者互動，提升「獲客」與「活客」的能力，建立忠誠度立足數位市場。
建立會員分級制度 打造精準個人化服務
數位CRM是打造顧客回流最佳的工具，不過要讓用戶長期買單，客製化的溝通模式與打造會員分級制度才能有效提升用戶黏著度。例如誠品以書店起家，目前也朝向複合式商場邁進，旗下事業版圖橫跨書店、文具店、電影院、旅館，甚至連生鮮超商、酒窖都有經營，也開始新增許多小規模的社區店；在電商方面，除了自有的誠品線上網站，也在其他電商開設主題館增加接觸點。誠品正在打造自己的生態圈，並努力運用數位足跡進行CRM策略應用，如將會員分卡分級，並給予高等級的會員不一樣的特級制度，但同時也為有特定偏好的會員設立不同的制度，像是針對購書會員推出「讀書人徽章」分級制度，有藝文活動也會優先讓高等級的讀書人先報名。
而PChome旗下的時尚選貨電商MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統，利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡，以簽到集點、兑禮、限時任務等誘因與用戶深度互動，創造每日簽到率81%的佳績。透過這樣的忠誠度計畫，企業更能區別用戶的使用頻率與黏著度，進而建立會員分級制度並精準溝通資訊。另外零售品牌全聯也攜手Appier運用AI技術整合線上線下的會員資料，並利用貼標技術辨別消費者輪廓，分析出會員曾搜尋、瀏覽的軌跡來量身打造客製化的專屬推薦商品。
消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓
生態圈和全通路是許多零售商和電商目前都在深度經營的策略，為的都是收集更多的數據創造更個人化的體驗。例如誠品的會員制度不只是針對所有會員，還因應會員的消費習慣推出不同的方式和獎勵，讓消費者感到差異化，進而提升品牌黏著度。
電商品牌PChome 24h購物過去利用到貨服務以及不囉唆的退貨機制，作為培養客戶忠誠度的關鍵。他們也藉由完整化金流系統，建立了自己的P幣生態圈，透過完整的通路和支付系統了解消費者的消費習慣，現在藉由數位CRM操作觀察到，對比2019-2020年到今年台灣疫情爆發後，全站消費活躍用戶從本來的25-54歲年齡層，擴增到18-24歲以及65歲以上，另外是熟齡女性用戶比起2019上半年有20%以上的成長，顯示出受疫情影響，整體消費型態的改變更是橫跨各世代族群。
懂得根據數據策略布局才是關鍵心法
針對消費需求的變化，PChome 24h購物進一步將四大主題會場結合時事及需求規劃選品，不論是居家上班上課所需的3C產品、或是照顧到想要培養居家儀式感之族群的電玩、書店、健身等品項，還有提前佈局宅家防疫被悶壞的心，規劃一系列夏季穿搭、防曬彩妝、露營用品等夏季出遊必備產品。
運用數位CRM進行策略行銷，有利於品牌活絡舊客以及帶動業績成長，如PChome 24h購物在22周年慶「狂樂收貨節」利用大數據撈出會員最感興趣的人氣品牌及集品類，進行每日換檔，抑或是看準低接觸外送商機，與foodpanda攜手推出在APP、網站購物消費滿$1即可獲得foodpanda新客5折券，串聯兩大平台資源，建立更大的用戶資料庫，為後疫時代帶來嶄新的商業模式。
除了推品策略，CRM也能有新玩法，PChome 24h購物22周年慶還推出「拉長音折扣賽」，串聯自有平台資源並結合IG濾鏡功能，在社群上與粉絲大玩挑戰任務，完成任務後透過IG Chatbot的行銷技術發送相對應的優惠折扣，而這樣透過開發互動濾鏡的遊戲方式不僅優化用戶的社群體驗，更透過CRM系統將用戶分級，依據達成任務的級距發送獎勵，成功觸動年輕族群，導入站內達成轉換。
Martech是許多企業、品牌在面對數位轉型時重要的行銷利器，其中CRM系統更是品牌與時俱進、端出更好的消費者服務所倚賴的重要工具，打造會員生態圈不僅能夠檢視會員服務的優劣並加以優化，建立會員忠誠度、使顧客不斷回購，更替平台帶入新契機的一大機會點。
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