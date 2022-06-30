美國最高法院推翻「羅訴韋德案」，世界各地如何回應美國爭議墮胎裁決？
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「世界繼續看著美國變得面目全非，」大學講師卡西迪（Jennifer Cassidy）博士在推特上說。2018年，當人們歡呼慶祝愛爾蘭共和國投票決定墮胎合法化時，她正在都柏林。支持墮胎合法化的許多人一直在重溫那一天的記憶，現在他們對自己在美國目睹的一切表示恐懼。
世界各地都能感受到，美國最高法院推翻女性墮胎憲法權利的影響。辯論雙方的活動人士一直在解釋，這對他們意味著什麼。
我們在義大利、薩爾瓦多、印度、愛爾蘭和加拿大的記者報導了他們在當地感受到的反響。
美國觸及義大利的「痛處」
馬克・洛文（Mark Lowen）
BBC記者發自羅馬
1978年，羅訴韋德案五年後，義大利通過第194號法律使墮胎合法化。儘管這不是同一個敏感政治問題，但是新的極右翼保守派政治崛起，更加接近天主教會，使它重新成為焦點。美國最高法院的裁決也在義大利引起了反響。
政治左派和中間派發出了一致的譴責和警告。曾幫助通過第194號法律的左翼前外交部長艾瑪・博尼諾（Emma Bonino）表示，該法案表明，義大利面臨倒退和「失去看似永久成就」的風險。
但在右派當中，一些人感到振奮。
「一場偉大的勝利，」來自極右聯盟的西蒙尼・皮隆（Simone Pillon）稱，並說他希望義大利和歐洲能夠效仿。
但他的政黨領導人馬泰奧・薩爾維尼（Matteo Salvini）表態明顯更微妙，稱他相信「生命的價值⋯⋯但在懷孕問題上，最終決定權屬於女性」。這或許是意識到，大多數義大利人表示仍然支持墮胎權。
雖然這裏不太可能限制墮胎，但194號法律允許醫生出於良心拒絶墮胎。在全國範圍內，大約70％的醫生現在拒絶做墮胎手術。在一些地區，這個比例高達90％。
由於梵蒂岡就在義大利的後院，義大利在一些社會問題上，比如LGBT權利問題上往往落後於形勢。很多人都為幾十年前人們為墮胎而戰，並將墮胎寫入法律而感到自豪。但對於一些人來說，這是一個痛處，美國的決定將觸及這一點。
愛爾蘭熱情回應
艾瑪・瓦迪（Emma Vardy）
BBC記者 發自愛爾蘭
在整個愛爾蘭島，美國最高法院的裁決引發了迅速熱烈的反應。在這個墮胎合法化相對較晚的地方，這個問題激發了深刻的情感。兩方都有許多直言不諱的愛爾蘭活動團體和活動家。
「世界繼續看著美國變得面目全非，」大學講師卡西迪（Jennifer Cassidy）博士在推特上說。2018年，當人們歡呼慶祝愛爾蘭共和國投票決定墮胎合法化時，她正在都柏林。
支持墮胎合法化的許多人一直在重溫那一天的記憶，現在他們對自己在美國目睹的一切表示恐懼。
2012年，薩維塔・哈拉帕那瓦（Savita Halappanavar）在愛爾蘭死於敗血症，因為她不被允許終止妊娠。如今，她的故事在愛爾蘭被廣泛傳播，人們警告美國人要做好應對許多類似死亡的凖備。
國際特赦組織的格蘭尼・塔格特（Grainne Taggart）表示，這是一個「可恥的決定」。她曾經在北愛爾蘭努力爭取墮胎權。
但是，對愛爾蘭墮胎合法化感到失望的活動家們已經重新振作起來。
伯尼 ・史密斯（Bernie Smyth）是北愛爾蘭最著名的反墮胎運動人士之一。「這對我們來說是一個警醒，」她說，「從美國正在發生的事情中，我們可以學到很多東西。」
「我個人對未來的希望是，有朝一日我們也將推翻這項立法。我認為美國的這場運動非常明智。這帶來了很多希望，戰鬥還在繼續。」
保守派團體更加大膽
威爾・格蘭特（Will Grant）
BBC記者發自薩爾瓦多
在感到拉丁美洲的墮胎趨勢開始轉向時，許多生育權倡導者現在擔心，最高法院對羅訴韋德案作出裁決後，情況會變得更糟。
「這將鼓勵我們國家最保守的群體，他們一貫否認女性的權利。」薩爾瓦多支持墮胎權的活動人士瑪麗安娜・莫伊薩（Mariana Moisa）說。在薩爾瓦多，墮胎在所有情況下都被禁止，包括母親生命受到威脅、被強姦或亂倫。
同時，控制薩爾瓦多議會的反墮胎政客對此變動表示歡迎，並堅稱他們在墮胎問題上的立場仍是美洲的主流觀點。
雖然最高法院決定只關乎美國各州法律，但美國繼續對中美洲施加巨大影響。莫伊薩表示，這項裁決傳遞出的信息十分明確。
「這讓人遺憾。這倒退的一步展現了世界各地對婦女的蔑視和漠不關心。」
「毀滅性的倒退」
羅賓・利文森－金（Robin Levinson-King）
BBC記者 發自多倫多
加拿大通常不喜歡插手鄰國（也是最大的貿易伙伴）的事情。
但當最高法院推翻羅訴韋德案時，傾向進步的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）直言不諱表示，這對女性來說是「毀滅性倒退」，後果「很可怕」。
「坦率地說，這是對每個人的自由和權利的攻擊，」杜魯道在盧安達基加利舉行的英聯邦國家峰會上說。
自1983年來，墮胎在加拿大已不再構成犯罪，但獲得墮胎服務並不是一項受到保障的權利。在許多地區，婦女得開幾個小時的車去墮胎。
加拿大有很多反對墮胎的人，但是這個問題並沒有像加拿大南部那樣被政治化。
加拿大反墮胎組織Right Now在推特上寫道，這是「我們在美國的朋友們真正具有歷史意義的一天」。
「美國是世界的典範」
吉塔・潘迪（Geeta Pandey）
BBC記者 發自德里
印度性別公正活動人士形容這項裁決是「婦女權利的巨大倒退」，並表示它受到「維多利亞時代道德觀」的影響。
向醫生教授醫學倫理的維納（Veena JS）博士是一位活動人士和法醫學教授。她表示，羅訴韋德案的裁決不僅會影響美國的女性生育權，還會在全球產生連鎖反應。
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