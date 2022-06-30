巴西油價漲不停，波索納洛出手凍漲，「石油公司民營化」意外成為10月總統大選焦點
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尋求連任的巴西總統波索納洛嘗試採取一系列措施，以遏制家用瓦斯、汽油和柴油價格在10月大選前上漲；他的主要競選對手則加強砲火，反對國家石油公司在他任內的管理方式。
隨著燃料價格上漲影響巴西人的荷包，巴西國家石油公司（Petrobras）未來是維持國營還是改為民營，也成為今（2022）年10月總統大選前的熱門話題。
尋求連任的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）嘗試採取一系列措施，以遏制家用瓦斯、汽油和柴油價格在10月大選前上漲；他的主要競選對手則加強砲火，反對國家石油公司在他任內的管理方式。
選舉辯論的核心是油價政策，自2016年至2018年泰梅爾（Michel Temer）政府開始，巴西的燃料價格即與國際市場價格保持一致。
隨著全球經濟在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後復甦，以及俄羅斯入侵烏克蘭，燃料價格大幅上升。根據正式的統計，過去一年來巴西汽油和瓦斯價格漲幅平均近30％，同期柴油價格上漲52％，平均每公升7元巴西幣（約新台幣40元）。
巴西大部分貨車和城市大眾運輸工具是由柴油驅動，燃料價格上漲也對其他民生必需品的通貨膨脹帶來壓力，例如食品和公共汽車票價。
主張國家石油公司價格與國際價格保持一致的人士表示，這將最大限度地提高公司利潤，有利於通過付稅和股息將更多的投資資金返還給公共金庫。
他們還聲稱，過去工黨（PT）政府實行的價格控制，加上貪污舞弊和對煉油廠管理不善的投資等誤導性決策，嚴重打擊國家石油公司的財務健全。
批評價格與國外市場保持一致的人士則表示，這樣只符合金融市場和公司少數股東的利益，損害大多數巴西消費者的口袋。
他們還認為，巴西國家石油公司的價格應與國營事業的國內生產成本保持一致，低於國際石油價格。
目前在總統選舉民意調查中領先對手的工黨籍前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva），主張國家石油公司重新控制燃料價格並增加對煉油廠的投資，以減少對進口的需求。
民調排名第三的勞動民主黨（PDT）候選人葛梅斯（Ciro Gomes）也提出類似建議。
波索納洛目前民調排名第二，2018年的競選承諾是一個相當自由的經濟，倡導國家石油公司的價格與國外市場保持一致。
然而，自2019年波索納洛執政以來，國家石油公司多次調漲燃料價格，民眾怨聲載道。波索納洛也開始向國營事業施壓，現在更採取行動干預價格。
波索納洛轉而倡議國營事業民營化，理由是這將吸引投資到巴西，創造一個多元化，充滿活力和有競爭力的市場，促進能源部門效率提高，有利於降低價格，並為巴西創造充滿活力的就業機會。
魯拉和葛梅斯都反對國家石油公司民營化，他們認為出售國營事業只會讓價格與國際市場同步變動，國家石油公司對巴西具有戰略意義，因此必須繼續由國家控制。
波索納洛也承認出售國家石油公司不易，需要數年時間，因此他試圖通過改變公司高層來解決高價格的問題。
自2019年開始，波索納洛四次撤換公司總裁，第五位總裁安德拉德（Caio Mario Paes de Andrade）28日上任。總統府高原宮的預期是，在10月選舉之前不會再調整燃料價格。
國際情勢影響巴西油價漲不停，消費者苦不堪言
隨著國際油價上漲，在俄烏戰爭、對俄羅斯的制裁以及COVID-19疫情後能源需求恢復的推動下，巴西油價只漲不跌，令消費者大為不滿。
截至22日，巴西每公升汽油的平均價格為7.23元巴西幣（約新台幣41.67元），柴油平均價格6.9元巴西幣（約新台幣39.76元）。
這些價格尚未完全反應巴西國家石油公司17日宣布的調整，出售給分銷商的汽油和柴油價格分別上漲5.18％和14.26％；受供應鏈其他部門的稅收和獲利率等因素影響，消費者支付的最終金額更高。
但根據巴西燃料進口商協會（Abicom）的數據，即使進行了最新的調整，巴西的汽油價格仍然跟不上國際市場價格。
在截至6月13日當周衡量168個國家汽油價格的全球汽油價格排名（Global Petrol Prices）中，巴西排名第83，每公升平均價格1.41美元；委內瑞拉最便宜，平均每公升汽油0.02美元；香港最貴，每公升2.99美元。
在這種情況下，今年10月將競選連任的巴西總統波索納洛一直對價格上漲做出反應，例如巴西國家石油公司20日宣布總裁科埃略（José Mauro Coelho）辭職。
科埃略5月已被波索納洛解雇，原因是國家石油公司的大股東巴西政府施壓，要求保持燃料價格，勿將國際高油價轉嫁給最終消費者。但解雇尚未得到公司董事會批准。
美國密西根大學金融學教授帕斯誇里耶洛（Paolo Pasquariello）認為，波索納洛的行動不會對燃料價格下跌產生太大影響。
帕斯誇里耶洛說，政客們通常無法控制價格，特別是全球商品的石油價格，而民主國家政府能做的很少。
國際石油價格由供需關係決定，但消費者為汽油、柴油和其他衍生品支付的最終價格取決於每個國家或地區供應鏈中的其他因素。除桶價、匯率和稅收外，從加工、分銷、運輸和接近煉油廠到補貼政策和環境法規等各個方面也有影響。
標普（S&P）全球大宗商品油價和區域展望分析師羅德里格斯（Lenny Rodriguez）指出，在俄烏戰爭之前，國際油價已經開始上漲。近幾個月來，隨著疫苗接種取得進展後，世界各地放寬了對COVID-19的限制，儘管燃料價格高昂，許多人恢復旅行，運輸燃料需求也大幅增加。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
一起幫助孩子結束旅程，重返家園！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。