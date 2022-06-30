巴西油價漲不停，波索納洛出手凍漲，「石油公司民營化」意外成為10月總統大選焦點

隨著燃料價格上漲影響巴西人的荷包，巴西國家石油公司（Petrobras）未來是維持國營還是改為民營，也成為今（2022）年10月總統大選前的熱門話題。

尋求連任的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）嘗試採取一系列措施，以遏制家用瓦斯、汽油和柴油價格在10月大選前上漲；他的主要競選對手則加強砲火，反對國家石油公司在他任內的管理方式。

選舉辯論的核心是油價政策，自2016年至2018年泰梅爾（Michel Temer）政府開始，巴西的燃料價格即與國際市場價格保持一致。

隨著全球經濟在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後復甦，以及俄羅斯入侵烏克蘭，燃料價格大幅上升。根據正式的統計，過去一年來巴西汽油和瓦斯價格漲幅平均近30％，同期柴油價格上漲52％，平均每公升7元巴西幣（約新台幣40元）。

巴西大部分貨車和城市大眾運輸工具是由柴油驅動，燃料價格上漲也對其他民生必需品的通貨膨脹帶來壓力，例如食品和公共汽車票價。

主張國家石油公司價格與國際價格保持一致的人士表示，這將最大限度地提高公司利潤，有利於通過付稅和股息將更多的投資資金返還給公共金庫。

他們還聲稱，過去工黨（PT）政府實行的價格控制，加上貪污舞弊和對煉油廠管理不善的投資等誤導性決策，嚴重打擊國家石油公司的財務健全。

批評價格與國外市場保持一致的人士則表示，這樣只符合金融市場和公司少數股東的利益，損害大多數巴西消費者的口袋。

他們還認為，巴西國家石油公司的價格應與國營事業的國內生產成本保持一致，低於國際石油價格。

目前在總統選舉民意調查中領先對手的工黨籍前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva），主張國家石油公司重新控制燃料價格並增加對煉油廠的投資，以減少對進口的需求。

民調排名第三的勞動民主黨（PDT）候選人葛梅斯（Ciro Gomes）也提出類似建議。

波索納洛目前民調排名第二，2018年的競選承諾是一個相當自由的經濟，倡導國家石油公司的價格與國外市場保持一致。

然而，自2019年波索納洛執政以來，國家石油公司多次調漲燃料價格，民眾怨聲載道。波索納洛也開始向國營事業施壓，現在更採取行動干預價格。

波索納洛轉而倡議國營事業民營化，理由是這將吸引投資到巴西，創造一個多元化，充滿活力和有競爭力的市場，促進能源部門效率提高，有利於降低價格，並為巴西創造充滿活力的就業機會。

魯拉和葛梅斯都反對國家石油公司民營化，他們認為出售國營事業只會讓價格與國際市場同步變動，國家石油公司對巴西具有戰略意義，因此必須繼續由國家控制。

波索納洛也承認出售國家石油公司不易，需要數年時間，因此他試圖通過改變公司高層來解決高價格的問題。

自2019年開始，波索納洛四次撤換公司總裁，第五位總裁安德拉德（Caio Mario Paes de Andrade）28日上任。總統府高原宮的預期是，在10月選舉之前不會再調整燃料價格。

國際情勢影響巴西油價漲不停，消費者苦不堪言

隨著國際油價上漲，在俄烏戰爭、對俄羅斯的制裁以及COVID-19疫情後能源需求恢復的推動下，巴西油價只漲不跌，令消費者大為不滿。

截至22日，巴西每公升汽油的平均價格為7.23元巴西幣（約新台幣41.67元），柴油平均價格6.9元巴西幣（約新台幣39.76元）。

這些價格尚未完全反應巴西國家石油公司17日宣布的調整，出售給分銷商的汽油和柴油價格分別上漲5.18％和14.26％；受供應鏈其他部門的稅收和獲利率等因素影響，消費者支付的最終金額更高。

但根據巴西燃料進口商協會（Abicom）的數據，即使進行了最新的調整，巴西的汽油價格仍然跟不上國際市場價格。

在截至6月13日當周衡量168個國家汽油價格的全球汽油價格排名（Global Petrol Prices）中，巴西排名第83，每公升平均價格1.41美元；委內瑞拉最便宜，平均每公升汽油0.02美元；香港最貴，每公升2.99美元。

在這種情況下，今年10月將競選連任的巴西總統波索納洛一直對價格上漲做出反應，例如巴西國家石油公司20日宣布總裁科埃略（José Mauro Coelho）辭職。

科埃略5月已被波索納洛解雇，原因是國家石油公司的大股東巴西政府施壓，要求保持燃料價格，勿將國際高油價轉嫁給最終消費者。但解雇尚未得到公司董事會批准。

美國密西根大學金融學教授帕斯誇里耶洛（Paolo Pasquariello）認為，波索納洛的行動不會對燃料價格下跌產生太大影響。

帕斯誇里耶洛說，政客們通常無法控制價格，特別是全球商品的石油價格，而民主國家政府能做的很少。

國際石油價格由供需關係決定，但消費者為汽油、柴油和其他衍生品支付的最終價格取決於每個國家或地區供應鏈中的其他因素。除桶價、匯率和稅收外，從加工、分銷、運輸和接近煉油廠到補貼政策和環境法規等各個方面也有影響。

標普（S&P）全球大宗商品油價和區域展望分析師羅德里格斯（Lenny Rodriguez）指出，在俄烏戰爭之前，國際油價已經開始上漲。近幾個月來，隨著疫苗接種取得進展後，世界各地放寬了對COVID-19的限制，儘管燃料價格高昂，許多人恢復旅行，運輸燃料需求也大幅增加。