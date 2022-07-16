【專訪】許傑銘心理師：離開金門抵達台灣，引導人生的小船踏入「成人初顯期」

文：賴冠宏（微光盒子社群倡議志工）

避風港成為出海港

許傑銘心理師（以下簡稱傑銘）來自金門，一座純樸且充滿溫情的島嶼，國中時三五好友相約去海邊遊玩，不料被洶湧的暗潮沖走，當天恰逢他的生日，婉拒邀約留在家中，卻不幸接獲到好友離世的消息……。

事件發生後，同儕間互相關照彼此的心情，低壓的氛圍壟罩身邊。同樣懷抱傷痛的他，理應是最需要被大家照顧的人，但他卻發現自己在團體裡扮演的角色，悄悄變成了照顧者的身分。許多朋友會跑來找他聊天、講心事，漸漸地被當成群體間的大家長，傷痛中的精神支柱。傑銘也意識到自己想助人的本能，引此選擇了心理系，家鄉金門也從原先的避風港，承載自身不安的情緒，到最終成為邁向心理師的出海港，立下給予他人力量的宏願。

與高中生對談親子關係

在就讀諮商研究所期間，傑銘來到了社區型的諮商所實習。有次遇到一對爭論著網路成癮的母子，那時媽媽拉著正值高中的孩子來到諮商所前，抱怨他總是盯著手機不發一語。

在進入諮商環節之前，傑銘退一步觀察這段關係，也更加關注、釐清「網路成癮」的定義與真正原因。從精神醫學的鑑定上判斷，若無法離開網路世界回到現實生活，又或是在生活其他層面，因為過度使用網路而出現嚴重負面影響時，便屬於成癮的範疇。更令人好奇的是，這名高中生何以如此受到網路世界的吸引？網路的使用又凸顯出什麼親子關係的問題？

因此，進一步推敲，這名高中生內在所經驗到的「推」與「拉」兩股力量：拉力來自於「網路上可得到立即的滿足與回饋」，或是「能夠迴避現實生活中的痛苦」等，給予眾人美好未來的想像，讓人沉浸其中；推力舉凡像是「家庭中無法尋得認同感和成就感」、「缺乏自尊和情感的支持與寄託」、「學業上屢屢的挫敗感」等，每當負面的壓力襲來，整日被現實的困頓追趕著，頓時網路就成了理想的避風港。而媽媽眼中所謂的網路成癮，可能就是這般網路世界與現實生活之間，推拉所造成的結果。

細談後發現到，媽媽從孩子小的時候就嚴格地管教，大小事逕自替他決定，不聽話時，常以切斷網路的方式來懲罰。孩子也坦承，一想到媽媽就感到厭煩。從關係中可以看見，對母親來說孩子是沉迷於網路世界，但對孩子而言，網路是迴避管教或是反抗的方式。

傑銘和他們一起面對這段親子關係，陪伴母子走過這段時光，正視孩子內在的困難，未來若有遇到類似情況，不妨試著先往後退一步，分辨這些不安分的力量，究竟是渴望的拉力，還是不安的推力？慢慢解開生命中的結。

預想壓力工作坊，預想大學的迷茫

大四畢業前，傑銘和系上同學共同籌備一個工作坊，舉辦給即將畢業的高中生參與。以壓力作為主軸，透過議題式的包裝，納入人際關係、學業規劃、愛情探索等，帶領大家預想不同領域可能會遭遇的壓力，接著，一起練習寫一份履歷。

高三升大一的階段，不單單是課業變難、年紀增長，許多人會在這個時期離開生活數十年的生活圈，到一個陌生的城市裡打轉，隨之而來的將是複雜難解的人際關係、曖昧不明的愛情經驗、親子之間的互動疏離等。傑銘憶起過去剛從金門來到台灣時，生活上的不適應，離鄉背井的壓力，很快就把一個大學新鮮人的熱情給消磨殆盡。因此透過工作坊預想壓力，設計情境給高中生思考，運用大學四年習得的經驗，傳達給他們。

而履歷的做法是先請大家思考，未來面臨就業時，履歷上希望可以放上哪些生命歷程，接著往回推算，一步一步規劃自己的大學生涯。利用預想的方式，不論是未來的壓力也好，還是理想的工作也罷，我們現在就可以提前做出改變，而即使未來遇到預想的不如意，也能夠更加從容的面對。

預想履歷與壓力流程圖。｜圖片製作：賴冠宏

抵達成人初顯期的小島

即使現在已經是位獨當一面的心理師，但回想起過去成長階段中，傑銘也坦言遇到許多迷茫時刻。如初次搬來台北的時候，一個人在這座城市裡兜兜轉轉，不知道下一步該是如何？雖然心理系本身的訓練很廣泛，從學術理論的教授到實作經驗的培養都有，但對於一個初嘗獨立的大學新鮮人而言，這一切的美好背後，仍有太多不如預期的時刻。

而所謂的「成人初顯期」正是指18到25歲左右的這個階段，隨著現代社會的演進，多數人在高中畢業後選擇進入大學，大學畢業後又選擇進入研究所就讀，比起早期社會型態，18歲可能就論及婚嫁，20初歲時早已為人父母。因此對於現在這個階段的年輕人而言，既已脫離青春期的模糊，又尚未達到社會期待的成人模樣，如經濟獨立、結婚成家等，於是衍伸出「成人初顯期」的概念，說明這個似乎不太成熟，卻又努力獨立生活的過程。

回到傑銘自身歷程，離開金門抵達台灣這座海島打拼時，踏入成人初顯期，身心靈遇到巨大的難關，但這也是前往下一個人生階段，成為心理師時，需要調適和走過的磨難。除此之外，他也做了許多份外的挑戰，像是去咖啡廳打工、騎著單車環島，抑或是開始了健身的新生活。在這些看似不務正業的時間，其實都正孕育著往未來邁進的動力。

繼續向前的船是拉力還是推力？

成人初顯期示意圖。｜圖片製作：賴冠宏

許多人抵達這座小島後，往四周望去皆是深藍大海，絲毫看不見陸地的蹤跡，這艘帶領我們前來的小船很快地便失去動力，少數幸運的人，可能遇到正確流向的洋流、方向順遂的海風，輕鬆就到達下一塊陸地；而其他人或許沒有遇到這些大自然的禮物，得自己拚了命地划船，時而遭到相反的海流阻擋，時而遭到逆風的強力吹襲，漸漸失去熱情與動力，擱淺在某處的沙洲。