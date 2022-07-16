【專訪】許傑銘心理師：離開金門抵達台灣，引導人生的小船踏入「成人初顯期」
我們想讓你知道的是
對於現在這個階段的年輕人而言，既已脫離青春期的模糊，又尚未達到社會期待的成人模樣，如經濟獨立、結婚成家等，於是衍伸出「成人初顯期」的概念，說明這個似乎不太成熟，卻又努力獨立生活的過程。
文：賴冠宏（微光盒子社群倡議志工）
避風港成為出海港
許傑銘心理師（以下簡稱傑銘）來自金門，一座純樸且充滿溫情的島嶼，國中時三五好友相約去海邊遊玩，不料被洶湧的暗潮沖走，當天恰逢他的生日，婉拒邀約留在家中，卻不幸接獲到好友離世的消息……。
事件發生後，同儕間互相關照彼此的心情，低壓的氛圍壟罩身邊。同樣懷抱傷痛的他，理應是最需要被大家照顧的人，但他卻發現自己在團體裡扮演的角色，悄悄變成了照顧者的身分。許多朋友會跑來找他聊天、講心事，漸漸地被當成群體間的大家長，傷痛中的精神支柱。傑銘也意識到自己想助人的本能，引此選擇了心理系，家鄉金門也從原先的避風港，承載自身不安的情緒，到最終成為邁向心理師的出海港，立下給予他人力量的宏願。
與高中生對談親子關係
在就讀諮商研究所期間，傑銘來到了社區型的諮商所實習。有次遇到一對爭論著網路成癮的母子，那時媽媽拉著正值高中的孩子來到諮商所前，抱怨他總是盯著手機不發一語。
在進入諮商環節之前，傑銘退一步觀察這段關係，也更加關注、釐清「網路成癮」的定義與真正原因。從精神醫學的鑑定上判斷，若無法離開網路世界回到現實生活，又或是在生活其他層面，因為過度使用網路而出現嚴重負面影響時，便屬於成癮的範疇。更令人好奇的是，這名高中生何以如此受到網路世界的吸引？網路的使用又凸顯出什麼親子關係的問題？
因此，進一步推敲，這名高中生內在所經驗到的「推」與「拉」兩股力量：拉力來自於「網路上可得到立即的滿足與回饋」，或是「能夠迴避現實生活中的痛苦」等，給予眾人美好未來的想像，讓人沉浸其中；推力舉凡像是「家庭中無法尋得認同感和成就感」、「缺乏自尊和情感的支持與寄託」、「學業上屢屢的挫敗感」等，每當負面的壓力襲來，整日被現實的困頓追趕著，頓時網路就成了理想的避風港。而媽媽眼中所謂的網路成癮，可能就是這般網路世界與現實生活之間，推拉所造成的結果。
細談後發現到，媽媽從孩子小的時候就嚴格地管教，大小事逕自替他決定，不聽話時，常以切斷網路的方式來懲罰。孩子也坦承，一想到媽媽就感到厭煩。從關係中可以看見，對母親來說孩子是沉迷於網路世界，但對孩子而言，網路是迴避管教或是反抗的方式。
傑銘和他們一起面對這段親子關係，陪伴母子走過這段時光，正視孩子內在的困難，未來若有遇到類似情況，不妨試著先往後退一步，分辨這些不安分的力量，究竟是渴望的拉力，還是不安的推力？慢慢解開生命中的結。
預想壓力工作坊，預想大學的迷茫
大四畢業前，傑銘和系上同學共同籌備一個工作坊，舉辦給即將畢業的高中生參與。以壓力作為主軸，透過議題式的包裝，納入人際關係、學業規劃、愛情探索等，帶領大家預想不同領域可能會遭遇的壓力，接著，一起練習寫一份履歷。
高三升大一的階段，不單單是課業變難、年紀增長，許多人會在這個時期離開生活數十年的生活圈，到一個陌生的城市裡打轉，隨之而來的將是複雜難解的人際關係、曖昧不明的愛情經驗、親子之間的互動疏離等。傑銘憶起過去剛從金門來到台灣時，生活上的不適應，離鄉背井的壓力，很快就把一個大學新鮮人的熱情給消磨殆盡。因此透過工作坊預想壓力，設計情境給高中生思考，運用大學四年習得的經驗，傳達給他們。
而履歷的做法是先請大家思考，未來面臨就業時，履歷上希望可以放上哪些生命歷程，接著往回推算，一步一步規劃自己的大學生涯。利用預想的方式，不論是未來的壓力也好，還是理想的工作也罷，我們現在就可以提前做出改變，而即使未來遇到預想的不如意，也能夠更加從容的面對。
抵達成人初顯期的小島
即使現在已經是位獨當一面的心理師，但回想起過去成長階段中，傑銘也坦言遇到許多迷茫時刻。如初次搬來台北的時候，一個人在這座城市裡兜兜轉轉，不知道下一步該是如何？雖然心理系本身的訓練很廣泛，從學術理論的教授到實作經驗的培養都有，但對於一個初嘗獨立的大學新鮮人而言，這一切的美好背後，仍有太多不如預期的時刻。
而所謂的「成人初顯期」正是指18到25歲左右的這個階段，隨著現代社會的演進，多數人在高中畢業後選擇進入大學，大學畢業後又選擇進入研究所就讀，比起早期社會型態，18歲可能就論及婚嫁，20初歲時早已為人父母。因此對於現在這個階段的年輕人而言，既已脫離青春期的模糊，又尚未達到社會期待的成人模樣，如經濟獨立、結婚成家等，於是衍伸出「成人初顯期」的概念，說明這個似乎不太成熟，卻又努力獨立生活的過程。
回到傑銘自身歷程，離開金門抵達台灣這座海島打拼時，踏入成人初顯期，身心靈遇到巨大的難關，但這也是前往下一個人生階段，成為心理師時，需要調適和走過的磨難。除此之外，他也做了許多份外的挑戰，像是去咖啡廳打工、騎著單車環島，抑或是開始了健身的新生活。在這些看似不務正業的時間，其實都正孕育著往未來邁進的動力。
繼續向前的船是拉力還是推力？
許多人抵達這座小島後，往四周望去皆是深藍大海，絲毫看不見陸地的蹤跡，這艘帶領我們前來的小船很快地便失去動力，少數幸運的人，可能遇到正確流向的洋流、方向順遂的海風，輕鬆就到達下一塊陸地；而其他人或許沒有遇到這些大自然的禮物，得自己拚了命地划船，時而遭到相反的海流阻擋，時而遭到逆風的強力吹襲，漸漸失去熱情與動力，擱淺在某處的沙洲。
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帶酪農出國進修、引進乳業大國趨勢技術：瑞穗鮮乳帶領產業創造在地鮮奶永續價值
我們想讓你知道的是
瑞穗鮮乳不只致力產出優質乳品，也用心扶植台灣乳業及酪農產業升級。團隊不只帶領酪農遠赴國外學習，落地後更由輔導員關懷牧場狀況，與乳廠酪農共學共好，落實台灣乳業的永續發展。
在日前公布的國際食品評鑑大獎中，瑞穗鮮乳連續第六年獲得Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎、iTi比利時風味絕佳獎兩項殊榮，成功帶領台灣鮮乳立下新的里程碑，而產品包裝上耀眼的獎牌，背後藏著的是瑞穗鮮乳扶植台灣乳業及酪農產業升級、與整體產業鏈共同努力的痕跡。
遠赴國外學習：瑞穗鮮乳團隊攜手25歲酪農「小鶴」翻轉牧場
在電腦螢幕前仔細觀察牛隻的DHI數據、從圖表確認牛隻飼養狀態，瑞穗鮮乳合作牧場之一的二代酪農郭建鶴「小鶴」年僅25歲，卻已是牧場的主要管理者，更運用科技化管理讓傳統畜牧業煥然一新。「我一直都有接手經營家中牧場的打算，但直到大二那一年參加了瑞穗鮮乳舉辦的以色列教育訓練課程，才第一次見識到原來養牛可以這麼先進！」像小鶴一樣對於酪農業懷有抱負的年輕人越來越多，也是瑞穗鮮乳不限年紀，開放許多名額給二代酪農可以跟著團隊一起到國外上課，共同學習友善飼牧與創新管理，並將世界先進育牛科技在地化的原因，期待讓這股成長動能翻轉台灣鮮奶的可能性。
小鶴於2017年和團隊一起前往以色列取經「乾式榨乳」技術，調整原先水洗牛隻乳房再榨乳的方式，透過消毒殺菌清潔牛隻乳房，提升生乳品質與A級奶比例。另外又在2019年前往丹麥學習牧場管理模式，逐步建立SOP系統及KPI觀念，幫助牧場運作更有效率，也間接促動小鶴創造一套「牧場小主管」制度，舒緩台灣酪農業較容易面臨的人力缺乏困境。
黃金職人團隊提供「牧場客製化服務」，乳廠、酪農共學共好
從國外導入新技術後，如何於台灣推廣、做在地化調整更是一大挑戰。負責關懷瑞穗鮮乳合作牧場狀況並提供酪農技術輔導的第一線輔導員林家弘分享：「很多酪農已經養牛好幾十年了，對他們來說要改變飼養方式、學習新技術是很大的挑戰，所以我們需要顧及牧場的硬體層面、酪農的心理層面、技術上有不易克服的地方嗎？心理上有不適應的地方嗎？再根據牧場所處的階段、酪農們面臨的不同問題，提供客製化的最適建議方案。」在產業鏈精密分工下，瑞穗黃金職人團隊各司其職守護每個環節，有輔導員親自在牧場傾聽酪農心聲與即時技術支援、獸醫師實踐預防醫學照顧牛隻健康、乳牛營養師規劃牛隻飼料配方、畜牧技師提供畜舍硬體諮詢、研究員制定安心鮮乳生產標準、品管嚴格把關鮮乳檢驗關卡，與全台超過130戶酪農攜手合作，讓每一瓶鮮乳都以世界級的品質送上餐桌。
從鮮乳品質到酪農心境一一守護，落實在地鮮奶永續發展
一瓶好的鮮乳除了經過一道道儀器的檢驗關卡，更見證了人與人之間的彼此信賴、攜手成長的過程，瑞穗團隊和酪農以技術與感情並進的交流，相互扶持成長。技術上，團隊提供牧場所需的6大項17小項服務，協助牧場運作，從畜舍建構、飼養管理、DHI分析到疾病預防，酪農如遇難題，隨時向輔導員「掛號」，團隊即會安排專業人員前往協助改善。除此之外，瑞穗鮮乳更提供不同規模的教育訓練，例如：國外教育訓練、大型研討會，小至一對一的個別教學。也會透過產業案例、國際新技術、自製重要知識圖文與酪農分享交流。情感上，團隊則會深入了解不同牧場的狀況，關心酪農在牧場經營上的心情狀態、培養預警通報的信任感。瑞穗堅信，唯有理性與感性雙向並進、一步步建立彼此的理解和信任，才能夠陪伴酪農一起養好牛、產好奶，持續提升與創造台灣鮮乳的永續價值。
本文章內容由「瑞穗鮮乳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。