高中自主學習計畫有效策略：如何用「寵物專案」來飛昇你的學習力？
我們想讓你知道的是
透過你的寵物專案，你展現了「如何順練自己學習」與「挖掘熱情」的嘗試，寵物專案的成果未必要很完美，但完整的覺察與反思更能說明你提升自己的意志與潛力，這是當代學習者必備的能力之一，也會是大學端會想要網羅的人才。
文：凝檸七
以下這篇文章適合：
- 暑假期間想要充實自主學習計畫的高中生
- 想要給生活來點小趣味的你
如果在娛樂的同時，又能增強你的學習力，該有多好？寵物專案（PET PROJECT）滿足你的需求！
一、什麼是寵物專案（Pet project）？
寵物專案（Pet project），又被稱為業餘專案（Side project），是在工作之餘自主實現的專案，與目前的工作任務未必有相關性，可以因為興趣、好奇、想獲得解答等原因，透過確認專案目的（Purpose）、專案執行（Execute）、專案紀錄（Text）等簡單步驟完成的迷你專案。引用《知識複利》的說法：就像我們養了一隻會成長，會讓自己開心的小寵物！
以上，各位有讀出寵物專案的三個關鍵字嗎？
成長、開心、以及最重要的，「自己的時間」。
來看看新課綱自主學習的設定，既是must to do，又是desire to do，非常符合這個要件，很適合大家利用自主學習計畫來發展自己的寵物計畫！
二、寵物專案可以切入的點：興趣、好奇、挑戰、驗證、自我增能等
問題是成長的起點，只要善用問題，挫折也能是你人生的轉折。
現在的許多創意點子，一開始只是個寵物專案，卻大大改變我們的生活。
例如Uber服務一開始也是個寵物專案，在一個寒冬夜晚，Travis Kalanick和Garrett Camp在巴黎招不到計程車，因而產生了「如果按下智慧型手機就能來輛車？」的想法，至今Uber除了提供運輸與美食服務外，更真正支持社會弱勢，例如提供失聰駕駛工作機會、免費提供弱勢兒童與老人餐盒等活動。
我特別推薦親自應證某個自身未曾實驗過的學習理論，畢竟「輸入」是為了「輸出」，未能產出不能算是真正的學會。例如我就十分好奇「20小時學習學會一件事」是否真的可行，因此親自挑戰20小時。
親自驗證學習理論的好處是，學習理論的架構通常比較完整詳細，也有具體操作的方法，比較容易上手，可以掌握的變因相對單純（換句話說就是成功機率大啦！），執行後做好專案記錄與反思，就是一件非常豐富的自主學習計畫。那種自身驗證後的那種成就與充實感，包準你試過就會愛上！
三、如何實踐寵物專案
我們可以就專案目的（Purpose）、專案執行（Execute）、專案記錄（Text）分項提示要點。
1. 專案目的
注意目標必須要是「符合時間期限＋可被衡量的」。成果可包含「行動型專案」與「成果型專案」，前者注重有做就好，後者則要求達到某個成果。以增進英文能力為例，30天每日不間斷聽一篇《CNN》報導就是屬於「行動型專案」，拿到GRE金色證書就屬於「成果型專案」。《知識複利》提到初次開始寵物專案的讀者，建議先從行動型專案開始，有機會再深入發展成果型專案，我認為是一個非常務實中肯的建議。
2. 專案執行
根據108課綱，在修業年限內自主學習計畫須達到18小時。因此推薦各位可以試試「20小時學習術」，具體步驟是：
- 拆解步驟和任務
- 學習到你能自行修正的程度
- 移除讓你分心的障礙物
- 最少練習20小時
想進一步瞭解可以參考這篇文章。
不過，雖然是將學習時間濃縮在20小時，但還是建議同學多多運用課餘時間，在一個月左右的時間完成，最遲不超過1.5個月，效果最佳。
同時，在執行同時也要做好專案記錄（通常學校會提供表單讓同學們記錄），這一步非常基礎，卻幾乎是自主學習成敗的關鍵。
總之，就像飼養寵物一樣，要寵物頭好壯壯，勢必要殷勤照料，可不能讓牠常常餓肚子！
3. 專案記錄
記錄不只是記錄，還包含歸納與反思！我自己的專案記錄長這樣。
覺察的英文是Preception，pre-作為字根，有穿透、貫穿的意思，我覺得這個詞非常的浪漫與具有能量，似乎是渾沌中的一道探照燈，連結「過去」與「現在」的經驗，去探照窈冥的「未來」，而專案記錄正可以幫助我們將日常中許多的靈光一閃，匯聚起來成為一道強而有力的探照燈，去查看我們的思考策略與熱情所在。
透過你的寵物專案，你展現了「如何順練自己學習」與「挖掘熱情」的嘗試，寵物專案的成果未必要很完美，但完整的覺察與反思更能說明你提升自己的意志與潛力，這是當代學習者必備的能力之一，也會是大學端會想要網羅的人才。
四、結語：寵物專案最迷人的地方是……
不論你是想要重新找回自己空間與熱情的職業社畜，還是已被課業壓迫的不知為何而學習的高中生，寵物專案最迷人的地方是「隨時可以喊停！」
面對一個「還未成功」的專案，只要確實做好專案記錄，仍然有許多始料未及的收穫。我自己在實踐20小時學習的過程中，不知不覺養成演奏樂器的習慣，雖然成果差強人意，但在沒有壓力的情況下練習，也開始學會享受每日短短25分鐘的練習時光，甚至一魚多吃，產出多篇方格子的文章，也算是小小的里程碑。
而在格友的閱讀筆記中，認識這本好書《知識複利》，翻閱的過程中驚喜連連，我認為這本書不僅是非常實用的知識工作者參考書，其實也很適合高中生與教師閱讀，進行自我學習力的飛昇，因此誠摯推薦給大家。
看到這裡你是否也心動了呢？快拿出你心底嚮往已久，卻塵封已久的那件「寶貝」，挑戰你屬於你的寵物專案吧！
讀者如果想更進一步了解寵物專案，可以點閱高永祺先生的文章，強力推薦！
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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上班族與學生筆記必買！SwitchEasy魚骨牌iPad全系列配件
我們想讓你知道的是
SwitchEasy 魚骨牌全新推出觸控筆、支架保護套、磁吸保護殼、玻璃螢幕保護貼等iPad全系列配件，靈活多變符合多種使用情境，絕對是學生與上班族學習、辦公的首選利器。
2022年已是雲端當道時代，上班族日常辦公不再只有桌上型、筆記型電腦能夠選擇，各大電腦品牌也爭先推出能夠與市面上電腦、筆電相匹敵的平板電腦。平板電腦攜帶便利，不僅無論身處何種環境，皆能立即進入工作、學習狀態，甚至能夠取代傳統的紙筆，擁有寫字筆記功能，如今iPad也成為許多學生上課做筆記、上班族遠端工作時入手隨身電腦的絕佳選擇。
多種iPad使用情境，SwitchEasy幫你搞定
iPad帶給使用者高度的便攜性，因此支撐高度與觀看視角的各種使用需求也是或不可缺。SwitchEasy魚骨牌全新推出適合上班族辦公、學生做筆記等iPad系列周邊配件，不論是在家工作、追劇、觀看線上課程，抑或是外出攜帶，皆能符合各種環境的使用需求，質感配件不僅擁有產品的功能性，更讓生活多了些儀式感。
SwitchEasy創立於美國加州，多年來在果粉心中也一直是Apple配件的首選精品，所有產品設計都是為了原廠Apple而生，此次為了讓iPad運用效益最大化，開發出符合人體工學、外出居家兼用的精品配件。
學生必備iPad配件，讓你擁有真實書寫體驗
筆記、繪圖絕對少不了觸控筆的存在，EasyPencil Pro 4 iPad觸控筆只需要接近Apple Pencil一半的價錢，就能買到接近原廠質感的觸控筆，並且一次擁有3種不同筆頭，依據不同使用情境更換，亦可磁吸在iPad側邊、跨代使用，大多數iPad型號皆可支援。
3種觸控筆可替換筆頭分別為：
- 通用款 - 最接近Apple Pencil原廠材質，繪畫與書寫皆順暢
- 書寫款 - 金屬材質，通過15萬次耐磨測試，在類紙膜上書寫，也有原子筆手感
- 繪圖款 - 使用PA66材料，提供繪畫時超滑順與靜音體驗
若想要模擬在紙張上書寫的質感，可搭配PaperLike Note書寫版類紙膜使用，不僅擁有抗藍光護眼，磨砂顆粒模擬真實紙質感，高解析、無眩光，不必擔心沾附手上油污及指紋，是使用iPad創作、筆記的最佳選擇！
還原真實書寫體驗、筆記最佳視角就靠Origami全方位支架保護套，保護套支架提供了觀影、閱讀、繪圖等4種角度，可隨各種使用情境隨心轉換，不論是做筆記或是觀看影片，都能夠擁有最佳視角。此外，保護套擁有磁吸外扣的置筆功能，可收納iPad觸控筆，無觸控筆也不會多出筆槽空間。
針對長時間緊盯螢幕、久坐的iPad工作者，解決眼睛疲憊與肩頸問題
在長時間久坐的辦公環境下，肩頸酸痛也是iPad使用者一大困擾。
SwitchEasy推出符合人體工學設計的MagMount磁吸iPad支架，強力磁吸、加高支撐的特點，可直接吸附於SwitchEasy CoverBuddy巧控鍵盤磁吸保護殼，不需拆卸保護殼即可安裝，讓iPad也能變桌電！
針對上班族需要使用iPad文書處理功能，CoverBuddy提供了巧控鍵盤磁吸保護殼採業界獨家專利設計，可支援Magic Keyboard，讓鍵盤與iPad精準連結、緊密吸附，同時也是全球最輕薄的 iPad保護殼，採用極細纖維內襯，保護iPad不刮傷，還附有ApplePencil專用筆槽，能夠安全收納並支援ApplePencil 2磁吸充電。
上班閒暇之餘也不忘放鬆追劇，擁有抗藍光兼具高清畫質的GlassDefender抗藍光鋼化玻璃螢幕保護貼，也是需要長時間緊盯螢幕的工作者首選。SwitchEasy使用特殊技術處理，讓抗藍光保護膜能夠在還原最佳螢幕解析的同時，保有逼真色彩與裸機體驗，並有效阻擋藍光造成的眼睛疲勞及視力退化的可能。
SwitchEasy獨家推出一系列必入手iPad配件，在兼具外觀與實用的同時，更大幅增加了iPad在工作與學習上的便利性。若欲知更多iPad Air、iPad mini、iPad Pro等配件詳情，可前往 SwitchEasy魚骨牌官網深入了解。
本文章內容由「SwitchEasy」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。