高中自主學習計畫有效策略：如何用「寵物專案」來飛昇你的學習力？

文：凝檸七

以下這篇文章適合：

暑假期間想要充實自主學習計畫的高中生 想要給生活來點小趣味的你

如果在娛樂的同時，又能增強你的學習力，該有多好？寵物專案（PET PROJECT）滿足你的需求！

一、什麼是寵物專案（Pet project）？

寵物專案（Pet project），又被稱為業餘專案（Side project），是在工作之餘自主實現的專案，與目前的工作任務未必有相關性，可以因為興趣、好奇、想獲得解答等原因，透過確認專案目的（Purpose）、專案執行（Execute）、專案紀錄（Text）等簡單步驟完成的迷你專案。引用《知識複利》的說法：就像我們養了一隻會成長，會讓自己開心的小寵物！

以上，各位有讀出寵物專案的三個關鍵字嗎？

成長、開心、以及最重要的，「自己的時間」。

來看看新課綱自主學習的設定，既是must to do，又是desire to do，非常符合這個要件，很適合大家利用自主學習計畫來發展自己的寵物計畫！

二、寵物專案可以切入的點：興趣、好奇、挑戰、驗證、自我增能等

問題是成長的起點，只要善用問題，挫折也能是你人生的轉折。

現在的許多創意點子，一開始只是個寵物專案，卻大大改變我們的生活。

例如Uber服務一開始也是個寵物專案，在一個寒冬夜晚，Travis Kalanick和Garrett Camp在巴黎招不到計程車，因而產生了「如果按下智慧型手機就能來輛車？」的想法，至今Uber除了提供運輸與美食服務外，更真正支持社會弱勢，例如提供失聰駕駛工作機會、免費提供弱勢兒童與老人餐盒等活動。

我特別推薦親自應證某個自身未曾實驗過的學習理論，畢竟「輸入」是為了「輸出」，未能產出不能算是真正的學會。例如我就十分好奇「20小時學習學會一件事」是否真的可行，因此親自挑戰20小時。

親自驗證學習理論的好處是，學習理論的架構通常比較完整詳細，也有具體操作的方法，比較容易上手，可以掌握的變因相對單純（換句話說就是成功機率大啦！），執行後做好專案記錄與反思，就是一件非常豐富的自主學習計畫。那種自身驗證後的那種成就與充實感，包準你試過就會愛上！

三、如何實踐寵物專案

我們可以就專案目的（Purpose）、專案執行（Execute）、專案記錄（Text）分項提示要點。

1. 專案目的

注意目標必須要是「符合時間期限＋可被衡量的」。成果可包含「行動型專案」與「成果型專案」，前者注重有做就好，後者則要求達到某個成果。以增進英文能力為例，30天每日不間斷聽一篇《CNN》報導就是屬於「行動型專案」，拿到GRE金色證書就屬於「成果型專案」。《知識複利》提到初次開始寵物專案的讀者，建議先從行動型專案開始，有機會再深入發展成果型專案，我認為是一個非常務實中肯的建議。

2. 專案執行

根據108課綱，在修業年限內自主學習計畫須達到18小時。因此推薦各位可以試試「20小時學習術」，具體步驟是：

拆解步驟和任務 學習到你能自行修正的程度 移除讓你分心的障礙物 最少練習20小時

想進一步瞭解可以參考這篇文章。

不過，雖然是將學習時間濃縮在20小時，但還是建議同學多多運用課餘時間，在一個月左右的時間完成，最遲不超過1.5個月，效果最佳。

同時，在執行同時也要做好專案記錄（通常學校會提供表單讓同學們記錄），這一步非常基礎，卻幾乎是自主學習成敗的關鍵。

總之，就像飼養寵物一樣，要寵物頭好壯壯，勢必要殷勤照料，可不能讓牠常常餓肚子！

3. 專案記錄

記錄不只是記錄，還包含歸納與反思！我自己的專案記錄長這樣。

覺察的英文是Preception，pre-作為字根，有穿透、貫穿的意思，我覺得這個詞非常的浪漫與具有能量，似乎是渾沌中的一道探照燈，連結「過去」與「現在」的經驗，去探照窈冥的「未來」，而專案記錄正可以幫助我們將日常中許多的靈光一閃，匯聚起來成為一道強而有力的探照燈，去查看我們的思考策略與熱情所在。

透過你的寵物專案，你展現了「如何順練自己學習」與「挖掘熱情」的嘗試，寵物專案的成果未必要很完美，但完整的覺察與反思更能說明你提升自己的意志與潛力，這是當代學習者必備的能力之一，也會是大學端會想要網羅的人才。

四、結語：寵物專案最迷人的地方是……

不論你是想要重新找回自己空間與熱情的職業社畜，還是已被課業壓迫的不知為何而學習的高中生，寵物專案最迷人的地方是「隨時可以喊停！」

面對一個「還未成功」的專案，只要確實做好專案記錄，仍然有許多始料未及的收穫。我自己在實踐20小時學習的過程中，不知不覺養成演奏樂器的習慣，雖然成果差強人意，但在沒有壓力的情況下練習，也開始學會享受每日短短25分鐘的練習時光，甚至一魚多吃，產出多篇方格子的文章，也算是小小的里程碑。

而在格友的閱讀筆記中，認識這本好書《知識複利》，翻閱的過程中驚喜連連，我認為這本書不僅是非常實用的知識工作者參考書，其實也很適合高中生與教師閱讀，進行自我學習力的飛昇，因此誠摯推薦給大家。

看到這裡你是否也心動了呢？快拿出你心底嚮往已久，卻塵封已久的那件「寶貝」，挑戰你屬於你的寵物專案吧！

讀者如果想更進一步了解寵物專案，可以點閱高永祺先生的文章，強力推薦！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航