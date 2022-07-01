從東京寮國祭到藤原紀香宣傳「一鄉一品」，台灣新南向政策可從日本學到什麼？
我們想讓你知道的是
在東京的代代木公園，數以千計的觀眾聚精會神看著寮國舞者的表演，傳統民俗音樂，穿著日本演出者與舞團的勁歌熱舞；圍繞在舞台週邊有各種攤位，展現著來自神秘國度的名產，包括設計精美的藤製品，草本精華洗髮乳，還有出乎意料的香蕉威士忌！
文：王文岳（國立暨南國際大學東南亞學系副教授兼系主任）
代代木公園的寮國祭
在東京的代代木公園，數以千計的觀眾聚精會神看著寮國舞者的表演，傳統民俗音樂，穿著日本演出者與舞團的勁歌熱舞；圍繞在舞台週邊有各種攤位，展現著來自神秘國度的名產，包括設計精美的藤製品，草本精華洗髮乳，還有出乎意料的香蕉威士忌！
這是每年在東京日比谷「寮國祭」（Laos Festival）的場景，對於大多數的日本人而言，寮國是一個陌生的存在，透過寮國祭，東京都民每年有一個週末可以親近寮國的存在。
寮國祭並不僅止於熱愛祭典活動的東京人所創造的異國博覽會，在寮國祭的背後，除了反映著日本與寮國近年關係的改變，更多的是日本官方開發援助的轉向與專業化。
寮國因為地處內陸，缺乏聯外海港，因此被稱為「陸鎖國」（Land-locked State）。在政治動亂與強鄰環伺的情形下，寮國經濟發展遲滯，對外貿易難以擴展，加上社會主義經濟計畫失靈，一直到了1990年代開始，寮國才開始了寮國版的「貝雷斯托洛伊卡」（Perestroika，戈巴契夫所進行的震盪式經濟改革，對東歐社會主義經濟轉軌產生深遠的影響），進行向市場機制轉向的經濟改革。改善對美關係，日本馳名國際的「國際協力機構」（Japan International Cooperation Agency，JICA）也帶著「官方開發援助」（Official Assistant Aid），恢復了中斷許久的接觸。
寮國祭是一個開始於2007年的祭典活動，日本的官方開發援助的專業化，不但有能力提供寮國基礎物質，甚至可以為寮國舖橋，走向全球市場。台灣自新政府上台以後，高唱「新南向政策」，「以人為本」是其中最引人注目的關鍵詞。寮國祭所反映的是日本開發援助的協作整合，寮國政經變局，以及中南半島的新國際局勢。如何在主客觀條件限制下，以人為本發揮軟實力，日本的案例有諸多足以借鑑之處。
你所不知道的寮國：地緣政治與社會主義革命
寮國位於中南半島的中心，四週為中國、越南、緬甸、泰國、柬埔寨圍繞，全國人口近700萬，卻有60個以上的族群所組成，位置顯要卻整合不易，寮國的統治者往往必須八面玲瓏，盱衡時勢以維持國勢。
在現代寮國出現以前，現今寮國的土地上曾經出現多個國家，最早是「邏嗦」，在7-9世紀時寮國為南詔所據，9-14世紀則歸強盛的吳哥王朝管轄。14世紀，南掌王國（又稱為瀾滄）出現，奠定現代寮國的基礎。「南掌」意指「百萬大象」，因此，寮國雅稱「萬象之國」，首都永珍又稱之為「萬象」。
南掌據有於中南半島中樞，為大陸進入海洋要道，四百年的國祚期間，鄰接的安南後㴝朝、緬甸東吁王朝、柬埔寨跋摩王朝持續介入南掌國政，1637年索林那旺薩（Sourigna Vongsa）雄才大略，開啟了近代南掌王國57年盛世，然晚年陷入繼位紛爭，導致國勢大衰，盛極一時的南掌竟一分為四，永珍、琅勃拉邦、占巴塞和川壙各王國各據一方。法國殖民者到來以後，琅勃拉邦、占巴塞與永珍分別淪落為為法屬印度支那的保護國與行政區，第二次世界大戰以後，琅勃拉邦國王西蕯旺．馮（Sisavang Vong）曾在日本支持下經歷短暫獨立，但隨後法國恢復了對寮國的控制。
1954年的日內瓦會議，寮王國脫離法蘭西聯盟和法屬印度支那獨立，不久寮國陷入內戰。左翼民族主義團體「巴特寮」（Pathet Lao、戰鬥寮）與越盟親密合作，與掌政的法國殖民勢力及寮國王家軍隊相互爭戰。烽火四起的寮國在政治精英援引外力對抗的情形下，少有寧日。越戰爆發以後，寮國以胡志明小道支持北越戰事，成為美軍攻擊的對象。1972年3月30日的「復活節攻勢」以後，巴特寮曾短暫同意與政府代表協商停火，但在1975年之後，紅色赤棉占領金邊、北越占領西貢，寮國人民革命黨也在全國發起總攻，8月寮國人民黨進入永珍，「寮人民民主共和國」（Lao People’s Democratic Republic，Lao PDR）正式成立。
建國以後的寮國並未立即加緊建設，社會主義革命的歷史經驗使寮國與越南不但具有革命情誼，寮國主要幹部也多有留學越南的經歷，使得越南對寮國政治經濟保持深遠影響。1986年越南開始經濟改革，寮國亦步亦趨地也進行改革，寮國開始與過往的敵人修補關係，開始與中國與美國接觸，1997年，寮國加入東協國家組織，2012年加入世界發展組織，寮國向世界打開大門。
援助的政治：ODA與軟實力
寮國自1991年開始經濟改革，雖然基礎建設落後，但天然資源豐富，人力成本低廉，甫一開放就被視為中南半島上的最後一塊璞玉，吸引一定注目。來自中國與泰國的投資大增，在中泰資金的支持下，寮國境內興建多座水力發電場，有地區「電池」的美譽。寮國加入東協以後，積極恢復與國際社會的交往，2005年強化與中國關係，2012年強化與美國經濟連繫，執政黨也有突破「陸鎖國」困境，成為內陸經貿樞鈕的「陸聯國」（Land-linked State）的願景。
進行市場轉軌的寮國，城鄉差距擴大，沿湄公河流域近泰國區域成為經濟發展較為迅速的次區域經濟，基礎建設落後少數族群居住地區，幾已淪為貧窮地區，成為社會秩序的隱憂；為此，自2008年起，在寮國政府的請求之下，日本國際協力機構（JICA）開始進入寮國，開始振興寮國南方Savannakhet、Saravan、Chavan、Pakxe省份，將曾經在日本實行成功的地方振興計畫「一村一品運動」（One District, One Product，ODOP），透過具有地方特色的文創發展，整合日本非政府組織，因地制宜地援助寮國地方發展。
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新創盛會線上回歸，技術、經驗、創投全都包！7月15日AWS Startup Day現正報名中
我們想讓你知道的是
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