【漫畫】《20世紀少年》：當另一名「朋友」的名字被揭露時，我們體會到了遺忘的悲傷

我們想讓你知道的是
因為這種看似縝密規劃，但其實許多地方都並未事前設定的創作方式，使浦澤自己形容在連載《20世紀少年》時，感覺就像把整個玩具箱翻了過來，將所有壓箱寶全都灌注其中。
文：出前一廷
浦澤直樹的漫畫《20世紀少年》在故事正式開始之前，有著三個時間點各自不同，情節與人物也看似毫無關聯的序幕。
第一個序幕發生於1973年，是一個會讓人聯想到電影《刺激1995》的橋段，描繪當時仍是國中生的主角健兒（舊版譯為賢知）闖進學校廣播室，播放搖滾樂團T-Rex的經典名曲〈20th century boy〉，原本認為可以藉由校園第一次響起搖滾樂而掀起一波革命，但全校的學生卻彷彿沒人發現，就這樣什麼也沒能改變。
第二個序幕則是發生在2001年的聯合國總部。在致詞者表揚於20世紀的最後一天拯救了全世界的數名英雄以後，畫面則在我們仍未看到那群英雄們的長相時，便跳到了另一個時間點不明的第三個序幕：那是深夜時分，一名睡夢中的少女由於地面震動而醒了過來。她走至窗前，在拉開窗簾後，看到了一個身影足以遮住夜幕，正逐步朝她的方向進逼而來的巨型機器人。
在此讓我們暫且跳過第一個序幕。只要你曾看過《20世紀少年》，便會知道第二個序幕其實是一個讓人震驚不已的轉折，至於第三個序幕，則是後來出現於《20世紀少年》的最後一集，也就是故事進入尾聲的高潮時刻。
《20世紀少年》是個角色眾多，時間跨幅長達數十年之久的複雜故事，描述主角健兒在童年好友自殺身亡後，收到了對方死前寄來的信件，詢問健兒是否還記得信中畫著的一個古怪圖案。在調查過後，健兒發現那是一個邪教團體的標誌，而且邪教創始人甚至還暗中規劃了一連串陰謀，其中包括將在20世紀最後一天派出巨大機器人襲擊東京，同時在世界各地散播病毒的恐怖攻擊在內。
更讓人意外的是，健兒在調查過程中，想起了那個標誌原來是他小時候與數名玩伴共同擁有的自製旗幟圖樣，就連那些駭人陰謀，也與健兒以前編造的一本「預言之書」內容一模一樣，代表那名被稱為「朋友」的邪教教主，正是他們那群玩伴裡的其中一人……
由於《20世紀少年》與分為上下兩冊的完結篇《21世紀少年》的故事實在過於龐大，因此上面提及的部份，其實只是相當前期的情節。而從後面的發展來看，更是會讓人在重看時，透過漫畫第二與第三個序幕，驚嘆於浦澤直樹鋪陳伏筆的功力，以及他打從一開始便已規劃好整個故事架構的細心程度。
但事實上，情況卻正好完全相反。
就浦澤直樹表示，他心目中理想的推理懸疑作品，並不是那種一開始就設定好一切的典型路線，而是更接近史蒂芬金（Stephen King）的創作方式，也就是放任角色自行推進故事，使作者也未必能確定接下來會發生哪些情節。
有趣的是，第二個序幕那場發生於聯合國總部的表揚大會，其實正是《20世紀少年》最初的靈感源頭——那時，他參加完《Happy! 網壇小魔女》（ハッピー）完結篇的慶功宴，回到家泡澡時，腦海中突然浮現了聯合國大會報告的聲音：「如果沒有他們，我們就無法迎接21世紀。」
就是這個句子，使他思考起這會是個怎樣的故事，因此讓本作的點子就此誕生，同時更由於當時是1999年，而在故事中，2000年的除夕夜這個時間點相當重要，不立刻進行會來不及之故，因此在發表《20世紀少年》的連載消息時，他甚至就連主角要對付怎樣的敵人都還沒有半點頭緒，是以最後那段聯合國大會的情節，也與他在畫下序幕時構想的完全不同。
至於第三個序幕則更為奇妙。在他畫出那個橋段後，編輯曾認為三個序幕實在太過混亂，詢問他是否應該拿掉。當時的浦澤其實根本不知道那個少女是誰，只隱約覺得《20世紀少年》最後一定會發展到那個段落，而且還可以有效地暗示讀者這則故事未來的龐大程度，因此便在他甚至不清楚那段情節是怎麼回事的情況下，就這麼堅持保留了下來。
史蒂芬金曾表示，寫小說其實就像挖掘化石，作者只能大概地猜測全貌，但在挖掘過程中，還是會發現許多與自己預期中截然不同的事，就像故事本身並非是被創造出來，而是原本就在那裡，等著你去發現似的。
就浦澤的說法來看，他的創作方式確實深受金的影響，因此就整體架構來說，《20世紀少年》也與金的經典作品《牠》（It）有著明顯相似之處，不斷在主角們的童年與成人時代之間來回交錯，甚至到了日後，還進一步影響《屍速列車》（부산행）的導演延尚昊（연상호），讓他另行創造出了一個致敬《20世紀少年》的故事，也就是被改編為Netflix劇集的漫畫《地獄公使》（지옥）。
也因為這種看似縝密規劃，但其實許多地方都並未事前設定的創作方式，使浦澤自己形容在連載《20世紀少年》時，感覺就像把整個玩具箱翻了過來，將所有壓箱寶全都灌注其中。至於那種劇情不斷自他手中失去控制，變成像是無限延伸的聯想遊戲，最終則使許多角色的故事相互連結，進而交織出一整個世界樣貌的特質，也讓身為創作者的他感到享受不已。
對他來說，《20世紀少年》的核心其實是一個架空的文化史，以昭和文化作為基礎，然後在某個時間點切入架空情節，開始透過各種角度，描繪出那些生活在這個架空世界的人們。也因為這樣，雖然「朋友」的身分一直是許多讀者的關注焦點，而他也在第一集時便已確定了相關情節，但對浦澤而言，這反倒是他最不重視的環節之一。
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Z世代成消費市場潛力股，如何突破痛點搶攻新藍海？
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信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。
Z世代指從1990年代末期到2010前期出生的族群，首批Z世代族群已逐漸步入社會，開始有了消費力。根據美國銀行《OK Zoomer：Gen A Primer》的分析報告，預測2030年Z世代將佔全球購買力的四分之一以上，是品牌不可忽視的重要族群。
Z世代成市場消費主流，解密Z世代消費習慣
Z世代被稱為數位原生代，在3C產品與社群媒體中長大，習慣透過數位科技來表達自我及與世界建立連結，也喜歡擺脫框架，展現特色，消費行為是他們表達自我的媒介之一。解密Z世代的消費習慣，Z世代成長於數位金融蓬勃發展的時代，數位支付平台越來越普及，只要擁有行動裝置就可以進行消費，因此金流對他們來說，並非掌握在手中的實體交易媒介，而是流動的數字，因此也較為敢衝敢花。
Z世代認為勤奮工作並不是財富成長的唯一方式，開源理財能幫助自己有更多的資本可以運用，且網路的資訊無遠弗屆，線上理財教學平台十分多元，因此Z世代也比父母輩有更多機會且更早接觸理財，對優惠的敏感度也提升，例如在消費之前會上網爬文比價、使用哪張信用卡較為優惠、回饋點數較多、較實用？哪裡可以得到優惠券？
另外，Ｚ世代生長在資訊爆炸的時代，快狠準的資訊和流程才能抓住他們的偏好，因此簡化的消費流程更是他們所求，尤其是即時順暢的使用體驗，能讓他們滿足當下的享受，更能打中他們的痛點。
想搶攻Z世代市場，傳統消費方式阻礙多
放眼望去目前的金融機構，雖然都想要搶攻Ｚ世代的市場，但傳統的模式卻仍豎起一道高牆。如傳統信用卡的優惠主要綁實體，但對於Ｚ世代消費者而言，他們重視數位體驗且已習慣在線上消費，不管是3C用品、化妝品、日常用品，甚至保險等服務都能在電商平台搞定，實體的優惠方式對Z世代而言拉力不足。
除此之外，過去信用卡核卡過程繁複、時間久，尤其是身為信用卡小白、沒有任何信用紀錄的Z世代，等待核卡的過程也會較久；再加上許多信用卡的首刷禮，都有要求在核卡的30~50天內完成條件，但是從核卡後到拿到卡片的期間便已耗上幾天，無形中也提高了優惠門檻。等拿到信用卡後，Z世代當下的消費欲望也已經消失。
點數跨業串聯，新興理財方式打中Z世代痛點
難道信用卡對Z世代而言已經是過去式了嗎？信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。電商回饋對於Z世代的吸引力龐大，近期電商和零售商不斷在擴展自己的金融生態圈，積極發展通路，因此電商回饋常常不僅能運用在電商平台，甚至是包抄線上線下通路，全面覆蓋消費者的生活圈。
近期台灣電商PChome與中華電信、中國信託推出ALL ME卡，主打無須綁定實體卡，即時綁定就能夠即時在Pi拍錢包、PChome 24h購物及Hami Pay進行消費；另外，特別首創業界全新點數架構，突破過去跨業轉換不易的門檻，讓回饋點數可同時跨平台自動累點顯示、兌點，消費者可依據當下使用需求，自由選擇要以「P幣」或「Hami Point」進行抵用，更提供橫跨電商、電信、四大超商、百貨、生活繳費等指定通路最高12%回饋，升級服務體驗，累計全台超過38萬個通路都可以使用。
為了提升Z世代的消費體驗，中國信託ALL ME卡推出快發服務，讓申請者無須綁定實體卡，在核卡當下就能夠進行即時消費。在中國信託ALL ME卡推出不久，便可看到討論區消費者回饋幾乎是「秒核」並能立即綁定進行消費，更吸引許多Z世代投入辦卡行列。
Z世代較長輩世代重視消費流程與體驗，若能了解Z世代的消費習慣對症下藥掌握未來市場趨勢，即使是傳統的消費方式，也能有新玩法進而奪得先機。
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