常見腰痛原因（一）：曾經「椎間盤突出」就容易不停復發，物理治療如何緩解疼痛？

本系列會講述我在臨床上常見幾個腰痛的病因，首先先從最常見的椎間盤突出開始。

椎間盤突出的症狀是什麼？

椎間盤突出最常見的症狀，是覺得腰部酸軟無力（而且會覺得是一片的疼痛，無法指出特定一點），有時會一路蔓延到大腿、小腿後方。嚴重時會伴隨著腳部的麻，無力感；甚至最後會有尿失禁、下肢肌肉萎縮的情況。一般症狀會集中在單側，但是嚴重的椎間盤突出也會兩側同時有症狀。

椎間盤突出最常見的的症狀就是久坐最不舒服，久站也會有些微酸痛，而走路跟躺著就還好。病患多半會避免彎腰的動作，如穿鞋、撿地上的東西等等。咳嗽打噴嚏也會增加腹內壓力造成腰痛。此外，早上起床時症狀最明顯也是椎間盤突出的典型症狀，因為在躺著的時候椎間盤會吸水而飽滿，造成壓迫神經的面積變大造成不適。

為什麼椎間盤突出會造成疼痛呢？

椎間盤就像是在一節一節腰椎中間負責緩衝的軟墊，它的內層是軟的像牙膏一樣，而外層則是像硬殼一樣，固定住內層的構造。而椎間盤的後方就是脊神經。所以如果椎間盤向後突出，就會壓迫到脊神經，造成腰部，或是移轉到腿部的疼痛。

為什麼椎間盤會突出？

如上面所說，椎間盤的構造是外硬內軟，所以如果我們坐姿不良，駝背的時候，受到彎曲的腰椎影響，椎間盤會往身體的後方移動。久而久之，硬殼就會變形造成椎間盤向後突出，壓迫神經造成麻跟疼痛。

另外一個造成椎間盤突出的情況是搬重物或是推桌椅，造成腹內突然有極大的壓力，而把椎間盤壓了出去，也是我們俗稱的「閃到腰」。

附帶一提，硬殼的變形是不會復原的，所以只要你的椎間盤有突出過一次，就很容易會不停的復發。

怎麼治療

臨床上我面對椎間盤突出比較有效果的有兩種治療方式：

1. 麥肯錫療法（Mckenzie Method）

由澳洲的Robin McKenzie物理治療大師研發出來的運動治療，他認為，椎間盤突出通常都是因為向前彎的動作（彎腰、久坐）造成。所以後仰的動作，可以將椎間盤導引回去， 進而讓病人好轉。

但是，麥肯錫療法常遇到的問題是在面對突出非常嚴重，或是輕微突出的兩種病人時，效果常不如預期。病人常不停的作後仰運動，但症狀只有輕微的改善。

2. 摩勒根療法（Mulligan Method）

摩勒根療法一樣是由物理治療大師 Brian Mulligan所研發。摩勒根療法的方式和麥肯錫療法剛好相反，在進行時，治療師會叫病人做前彎的動作。而在動作的同時治療師將脊椎輕輕的往前推動。如果位置跟力道正確，病人會馬上發現前彎的疼痛不見了，接下來就是重複此動作讓受調整脊椎更加穩定。

對於摩勒根療法為何會有效，Mulligan大師本人是這樣說的，他覺得椎間盤會突出，可能是來自於脊椎的移位或是沾黏，導致在異位的脊椎下方的椎間盤壓力不平均，集中在後方，長期之下自然導致突出。於是相反的，當移位被改善之後，椎間盤的壓力平均，自然就不痛了。我的經驗是，當遇到麥肯錫療法沒有效的病人，使用摩勒根療法的效果都不錯。

最後，不管是使用麥肯錫療法或是摩勒根療法，椎間盤突出的病人都需要接受深層的核心訓練，如前面所說，椎間盤外的硬殼如果變形，是不會變回來的，所以如果不訓練核心肌群，椎間盤突出會很容易復發。

如果已經有椎間盤突出了，該如何自救？

如果你覺得自己的症狀有符合前面的敘述，那我建議你在家可以先做麥肯錫療法試試看。當然還是要說一句，如果你感覺症狀沒有明顯好轉或是更加嚴重的話，表示你的腰痛或許比椎間盤突出還要複雜，請盡速找徒手的治療師做評估。

椎間盤復位運動：

趴在床上 用手的力量將身體撐起來，在可以忍受的範圍，撐越高越好（盡量全部使用手部的力量，而將腰部放鬆；骨盆要平貼在床上，讓腰有產生向後的弧線） 一次做10～15下，一天至少三次

本文經洞見物理治療所/ATX徒手治療研究室授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航