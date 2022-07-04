看財報不只是老闆的工作：為什麼做行銷也要有「財務思維」？
我們想讓你知道的是
當企業面臨獲利瓶頸時，往往不是先降低行銷預算就是縮減行銷部門人力成本。但如果今天換個角度從財報基礎的觀點來思考，是不是能花更多的錢提出更賺錢的生意？會不會比不花錢的效益更好？
文：Dian.K 大安隨手記（於知名旅遊平台擔任行銷主管，累積超過10年電商行銷經驗）
從事行銷工作超過十年了，當我還是基層專員的時候，會覺得行銷人只要有該領域的專業能力就好，隨著經驗累積與升遷到管理職，並且經歷這些年在新創環境工作與疫情重創的洗禮下，其實會發現更重要的是有全局觀的思維，從更廣的面相看商業問題（外部：競爭者、市佔、規模優勢…／內部：關鍵資源、產品成本利潤結構..），學習以企業經營者、投資人的角度思考才會是強化人才競爭力的關鍵。
而起手式該怎麼做？我認為可以先學會財報解讀，判斷一家企業經營的績效、商業模式、觀察產業趨勢，如何從長期穩定獲利的企業學習建立護城河，還可以從哪些指標優化，這些觀念基礎對於個人理財或職場工作都非常有幫助！
回想起在工作中曾經遇到的一個題目，當時負責的市場已從成長期進入成熟期。
某天會議後，老闆表示下個月開始業務目標不再只是獲取新客與營收增長，更要以穩定獲利為前提，在這個目標開始執行前，一如往常的政策下來了：「立即減少行銷花費，停止所有投資報酬率小於1的廣告投放」。
這其實也是一直以來大部分老闆認為最快速有效的方式了，因為減少費用遠比增加收入來得快，節省帳面上的營業費用（管理、行銷、研發費用）比控制營業成本來得容易。從近期的話題新聞「F購物平台所屬公司近期傳出裁員20%，並大幅縮減行銷費用支出」，不難看出當企業面臨獲利瓶頸時，往往不是先降低行銷預算就是縮減行銷部門人力成本。
但如果今天換個角度從財報基礎的觀點來思考，「有沒有健康的營收＆長期穩定的獲利能力」才是企業更重要的關鍵問題。是不是能花更多的錢提出更賺錢的生意？會不會比不花錢的效益更好？
想要達到獲利目標，真的就只能減少花費嗎？
分享以下從林明樟老師的財務思維課程中透過損益表可觀察的重點，我認為很受用可套用在各產業的實務作法：
一、「衝營收」不忘以本業為主：
- 增加組合商品銷售，提高客單價
- 改變營收主力客戶／品類結構（若營收來源有50%以上集中在少數產品風險較高）
- 轉型改變產品研發方向（產值低的產品要轉型，且仍要以本業與高附加價值為主）
在旅遊平台任職期間，隨疫情影響的起伏非常大，每一波確診高峰對於既有的旅遊需求不是全面性的影響就是區域性的重創，而營收當然也受到直接衝擊，原先支撐營收一半以上的景點行程直接下滑9成。
此時除了要先想辦法求生存也需要找尋新的營收來源，當全台處於三級警戒時，我們轉向開發與推廣新的產品線，如：客單價高於一般旅遊商品20倍的「防疫旅館」、薄利多銷的「美食外帶/宅配」，而後期轉為區域性的疫情擴散，地區性的商品策略就變得很重要，主攻中南部與離島的戶外活動、飯店住宿結合交通/景點的套裝行程。
以上雖然是因應危機之下的轉型，但對於穩健產業來說，持續找到成長機會也是很重要。
二、「提高毛利率」能獲利才是好生意：
- 成本過高是否調整售價或是轉型
- 不賺錢的商品砍斷
- 集中／聯合採購取得議價優勢
- 取消沒有附加價值的中間商
- 改變商業模式／渠道結構
對於第三方旅遊平台來說，主要獲利來自銷售合作供應商產品獲得的佣金（一般約10-20%），產品售價在市場上已有一定的定價行情，加上外部業者的削價競爭，要提升整體的毛利其實非常困難。
那可以怎麼做？例如：透過組合商品（A+B+C）模糊定價、一次性大量採購或與聯盟夥伴共同議價取得較低採購成本、以品牌行銷資源換取更高商品佣金比例、提供數據分析服務增加附加價值收入......不管是業務或行銷單位都可以進一步思考提高獲利的方式。
三、「降低營業費用佔比」從營業利益率看公司本業的賺錢能力：
- 控制人事費用（例如部分正職是否轉約聘、減少加班費支出等）
- 標準化與系統化改善人工流程與費用支出（例如客服、物流）
- 檢視各渠道廣告行銷費用的必要性（例如品牌行銷、以PR媒體宣傳加強，或從異業合作渠道獲取新客）
- 暫停與本業無關的研發
此外，從投資人的角度如果只選一個指標看，那最重要的就是ROE（股東權益報酬率）了！因為這個指標同時涵蓋三個能力的觀察，包含獲利能力（淨利率）、經營能力（總資產週轉率）、財務操作（槓桿倍數），可以透過以下四項可控的項目優化：
- 增加週轉率
- 增加財務槓桿額度（借力使力，但要小心風險控管，因一旦發生虧損則虧損率也會被放大）
- 降低財務槓桿成本（損益表的利息支出）
- 提高營業利潤率
從上述基礎的財務數字中拆解公司營運的狀況，套用在自身工作內容中找出穩健成長的機會，身為員工也可以提供上層決策者更好的行動方案，而不再只是停損防守一招打天下，相信組織方向會更明確。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
一起幫助孩子結束旅程，重返家園！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。