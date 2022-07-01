趕在二十大前下水的福建艦是名符其實的「習航母」，以服務習近平三連任為主要目的

文：湯名暉（台灣大學國家發展研究所博士生、台灣絲路文化協會副秘書長）

今（2022）年下半年召開的中共二十大會議，決定中國未來五年的命運，更決定國際未來國際秩序的穩定。習近平連任第三屆，在解除任期制後已無法理上的連任阻礙，但是在威權政治的常見的套路上，缺乏相襯於第三屆任期應有的政治成就與恢弘的大國格局。

對比2012年習近平上台之初提出「一帶一路」，和2017年的「人類命運共同體」的政治願景，今年的中國政局壟罩在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情不定，與俄烏戰爭帶來的國際戰略陰霾，更需要顯見的政治成就一掃暮氣。

如何打好航母牌，影響習近平第三屆任期政治權威

由於今年上半年缺乏大國政績營造盛大的政治氛圍，6月份甫問世的中國第三艘航母福建艦任務重大，政治形勢的嚴峻，將使其背負著比前兩艘航母更重大的任務。

習近平於前兩任期規劃的大國政治願景和盛世經濟成就未能盡如預期，第三屆任期將更重視政權穩定，以營造足以安全下樁的局面，威權政體慣用的「壯盛軍容」手段將是其維持威信的必要之舉，第三艘航母將作為政治工具，於地區安全與台海議題發揮功能。如同中國前兩艘航母問世的時機大體對應關鍵政治事件，福建艦也不例外的將盡可能發揮最大的政治效益。

面對今年上半年接連的挑戰，習近平更需要顯而易見的建設性的成就來扭轉氛圍。中國內部歷經疫情再起和封城造成的經濟衰退，更因為全球通膨而雪上加霜，今年度對外事務亦缺乏可彰顯大國地位的成就。先是俄烏戰爭使得中國在美俄歐之間忙於平衡，後有南太平洋聯合宣言未果，六月的香格里拉會議也未能取得多數東南亞國家的認同而鍛羽而歸。

更重要的是具備歷史使命的兩岸關係仍未現轉機。可以預見中共將運用福建艦創新戰略態勢，作為「超軍事手段」（Extra-military Emphasis，基於軍事但發揮於政經心等層面）增加對外談判籌碼，

航母未能充分展現國力，卻以服務政治為主要目的

回顧中國航母發展歷程，造艦的重要時程幾乎為政治服務，從政設立項起始日起就被視為國家絕對精神（absolute spirit）的展現。黑格爾（Georg W. F. Hegel）曾稱拿破崙（Napoleon）將法國大革命的絕對精神帶進柏林，卻未見中共將航母展現於「一帶一路」的區域前沿，更多的工具性是服務於政治權威所需。

2005年中國改裝自購入烏克蘭的瓦良格號（Varyag），是江澤民作為軍委主席最後一年的大事，最終花費將近七年的時間，趕在2012年9月完工，並更名為遼寧艦，時間點剛好在胡錦濤交棒的十八大會議召開前夕。

第二艘航母山東艦於2015年從無到有建造，適逢習近平提出《全面實施改革強軍戰略》的軍改關鍵時刻，竣工日期為2019年12月17日，被視為中共建政70年的年終大禮，更是習近平取消國家主席任期制後的第一年，作為全軍展現以「習近平為核心」的意志。

今年六月竣工的福建艦距離前者下水僅兩年半時間，是在2016年興建的江南造船廠的第四船塢開工，從興建船塢與基礎設施到造艦的期程規畫，盡在習近平的關注之下，其意義不只是首艘具備電磁彈射能力的航母，更是第一艘從無到有在習近平任內完成的「習航母」，足以作為連續三屆擔任國家領導人的政治成就。

然而，中國現有的三艘航母並未有過遠航「一帶一路」的實績，活動範圍大多集中於台海與南海海域，進行區域性的反介入演練。

有別於英美等海權大國將航母視為全球權力投射的載台，保障貿易路線暢通的同時，也確保海外利益不受侵害，中國的航母卻只能透過國門周圍的任務，僅能滿足國內日漸高漲的武統政治訴求，尚未成功走進印度洋和南太平洋等「一帶一路」深水區域。

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航母作為個人符號與歷史使命的敘事工程

從航母命名的省份名稱來看，遼寧、山東和福建都是在清末遭受列強割據之地，警惕勿忘民族之恥，亦為近代中國的海權發展故地，帶著詮釋學敘事的命名，讓航母背負百年中國近代化歷程的宿命。遼寧成為日俄戰爭的戰場，先後為俄日作為利益範圍，旅順和大連分別作為東北最重要的出海口與軍港。

山東省在八國聯軍後曾屬於德國範圍，一次大戰後將權利轉讓予日本，至今青島仍有優美的德式建築與啤酒文化。威海衛與旅順共同扼守渤海，同為京津鎖鑰之地，也是甲午戰爭時中國北洋海軍敗北的故地。三艘航母的地名暨有歷史與民族主義情懷，更隱喻著對國土守衛「寸土不讓」的意涵。

福建是清末南洋水師的基地，位於福州的馬尾造船廠由曾來台處理「牡丹社事件」的海防欽差大臣沈葆楨所開辦，更具備對台經略的歷史意義。

習近平從擔任廈門副市長到登上省長高位的養成也在福建，十餘年來透過結識台商友人累積資源與經驗，將福建從貧窮的前線基地帶向對台政策的試點特區，現今所有惠台政策的前緣，大多能從習近平在福建任內期間找到脈絡。以福建艦命名的第三艘航母猶如其政治生涯與意志的化身，亦背負自詡沈葆楨的歷史使命感，未來福建艦將寄託對台發揮廣泛深切的功能與意義。

行動法源與工具同一，合理化平時對台拒止行動

福建艦下水前的6月15日，中國也宣布《軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）》生效，宣告台灣海峽非國際水域且中國享有「主權權利」，從軍事準備和法律層面佈置平時的區域拒止行動劇本。