香港中學老師：國安法實施後，難再引導學生思考
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香港《國安法》實施兩年，不僅香港政治選舉、傳媒生態領域，教育和文化等方面也受到衝擊。一名香港中學老師指出，教師的功用本是引導同學思考，可是現在「老師已經沒有這個功用了」。
香港《國安法》實施兩年，不僅香港政治選舉、傳媒生態領域，教育和文化等方面也受到衝擊。一名香港中學老師指出，教師的功用本是引導同學思考，可是現在「老師已經沒有這個功用了」。
德國之聲：北京主導制定並推動付諸實施的香港《國安法》實施後，香港多個領域受到影響，也包括教育文化。比如，學校和社會團體都展開國安教育。作為一名中學老師，《國安法》實施兩年以來，你覺得最大的改變是什麼？
Julia：我覺得，對一個老師來說最大的改變就是，我講東西要非常的小心。我以前都會和同學說以前的歷史，可能會講一點現在不能講的東西。例如6月某一天，但現在真的不敢講，怕會不會有什麼不好的影響。因為看了新聞，有些老師說了一些東西之後就沒有工作了。
德國之聲：《國安法》實施之後，你教的科目有受到影響嗎？哪些課變化尤其大？
Julia：我現在有兩個身分，既教英文，也是高中的班主任。雖然《國安法》好像對我們沒有太直接的衝擊。不過我看到其他科目的改變，比如通識科，被我們的教育局取消了。我們教英文的時候，英文課有一個部分就是討論。我不知道在未來會不會受到影響，討論的部分會不會都沒有了。
我們的同學在考卷裡面要背誦中央如何支持香港，幫助香港繁榮的內容。同學們都缺少了critical thinking （判斷思維）空間，這是我最大的一個感覺。 科目不能讓同學們自己思考，不能讓他們有自己的看法這樣子， 反而讓他們背誦一些課本的內容。這是我覺得（《國安法》實施以來）最大的衝擊。我覺得老師的功用就是去引導同學思考，可是我現在覺得，老師已經沒有這個功用了。
德國之聲：老師謹言慎行，同學們也不能敞開心扉地討論，師生之間，以及同學之間的關係是否受到影響？
Julia：要說在這方面的直接衝擊可能沒有，但是無論怎樣都會影響到。譬如說，我也是班主任，有一堂課是讓同學們談自己的看法，課堂上有一個同學說，因為港府讓我們打第三針疫苗才可以參加課外活動。他覺得政府這樣有些標籤同學，他表達了他的不滿。可是有另外的同學就說，你是不是對香港政府有什麼批評和意見，是不是不愛國不愛黨。一開始發言的那個同學就沉默了起來。我感覺很不好，因為他要表達出來是覺得他不開心，因為沒有打第三針不能參與課外活動。可是我又不能用自己的聲音去關懷他，反而讓其他人去評析他。我看見同學不高興，可是又難以安慰他。
德國之聲：《國安法》實施之後，有許多港民也用行動表明態度，選擇離開，避走他鄉。你任職的學校有沒有選擇移民的同事，經歷了種種之後，你會不會也灰心，萌生離開的念頭呢？
Julia：《國安法》實施了兩年，我其實一直在觀察，雖然有這個法律，但同學會不會還有一個受教育的空間，觀察了兩年之後，就覺得如果再呆在這裡，應該會越來越辛苦。就在幾天前看到新聞說，新擬的教科書中會說香港從來不是英國的殖民地。我都覺得，這是講假的東西給同學。如果我呆在這裡的話不能說真實的東西，不如離開香港，選擇移民。 我們學校去年暑假和今年暑假分別有5人離職移民，還有一些主任也打算提早退休移民。
（採訪對像在香港中學任教英文，同時擔任班主任。為了保護隱私，她不願透露真實身分，Julia為化名。）
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本文經《德國之聲》授權轉載，標題為編輯所擬，原文「專訪：香港老師已失去功用！」發表於此。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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