高端疫苗將申請WHO緊急使用授權，三期試驗已達解盲條件、隨時公布數據
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高端總經理陳燦堅坦言，WHO更改疫苗上市標準後，也成為臨床試驗數據分析的困難點，包括病患有沒有住院、重症等，加上WHO也是靠其他獨立單位取得資料，導致時程相對久，WHO說隨時會有答案，只是時間點無法確定。
（中央社）高端疫苗今（30）日股東會通過每股配發5元股票股利。由於世界衛生組織（WHO）團結試驗已在資料分析階段，高端宣布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗近期將同步申請WHO緊急使用授權（EUA），以縮短審查時間。
此外，高端腸病毒疫苗繼台灣申請查驗登記後，也將提出東協與歐盟EMA藥證申請，以完成國際化布局。
高端今天於股東常會中宣布，COVID-19疫苗及腸病毒疫苗兩大旗艦產品的國際認證及國際市場布局，將是2022年下半年的業務發展重點。
配合上述規劃，高端今年發放股票股利以保留帳上現金，並發行可轉換公司債與辦理現金增資，目前已備妥資金，將按生產計畫投入疫苗量產。
高端COVID-19疫苗已被WHO挑選成為WHO STV（全球疫苗團結第三期試驗）的首項指標性個案，由WHO主導執行，完成橫跨亞洲、非洲與南美洲共計超過1.8萬名受試者收案，並已滿足期中分析確診數條件，由WHO兩組獨立的統計學專家團隊進行試驗解盲與資料分析程序。
高端表示，隨著STV試驗解盲程序進行，以及澳洲藥物管理局（TGA）審查啟動、歐洲藥品管理局（EMA）準備送件，高端新冠疫苗開發案進度已符合申請WHO EUL（緊急使用授權清單）要件，高端已在準備WHO EUL正式送件程序。
《鉅亨網》報導，隨著疫情變化，WHO修訂疫苗上市標準（TPP），舊版為疫苗有效性（VE）須達50%，以此為上市標準，而新版除了把VE 50%當作參考指標外，也將疫苗對重症保護力納入評估，以及追加劑與混打納入考量。
高端總經理陳燦堅坦言，WHO更改疫苗上市標準後，也成為臨床試驗數據分析的困難點，包括病患有沒有住院、重症等，加上WHO也是靠其他獨立單位取得資料，導致時程相對久，WHO說隨時會有答案，只是時間點無法確定。
而在針對COVID-19病毒變異株部分，目前的Alpha、Beta、Delta、Omicron都屬於WHO定義的高度關注（VOC）變異株，而非「完全免疫脫逃」的高衝擊變異株（VOHC）；現有原型株疫苗對抗變異株相對效力降低，但仍有一定保護力；疫苗製造商也持續追求更為廣效的疫苗。
目前高端的次世代Beta株也已在三總與北醫完成首次人體試驗的收案與疫苗接種，並開始進行數據分析。此外，高端次世代Omicron株也已開始進行對Omicron亞型（BA.4、BA.5）測試及雙價疫苗研發，與各大藥廠方向一致。
此外，高端長年布局的腸病毒EV71疫苗，已在跨國三期試驗中取得優異數據，跨國三期試驗數據已由全球四大醫學期刊之一的《刺胳針》（The Lancet） 審查發表。
高端EV71在三期試驗中，對區域主要流行亞型展現出高達100%的真實世界（real world）保護力，且針對2至6個月極低齡的嬰幼兒族群呈現優異的安全耐受性。
目前腸病毒疫苗的台灣藥證審查已在進行中，並在6月順利通過食藥署的上市前PIC/S GMP查廠，拚盡速完成審查上市。
海外市場布局方面，高端配合國內藥證審查進度，後續將陸續在越南等東協國家正式提出查驗登記，並規劃同步向歐盟法規單位EMA提出審查，布局國際市場。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
我們想讓你知道的是
後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
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