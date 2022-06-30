高端疫苗將申請WHO緊急使用授權，三期試驗已達解盲條件、隨時公布數據

（中央社）高端疫苗今（30）日股東會通過每股配發5元股票股利。由於世界衛生組織（WHO）團結試驗已在資料分析階段，高端宣布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗近期將同步申請WHO緊急使用授權（EUA），以縮短審查時間。

此外，高端腸病毒疫苗繼台灣申請查驗登記後，也將提出東協與歐盟EMA藥證申請，以完成國際化布局。

高端今天於股東常會中宣布，COVID-19疫苗及腸病毒疫苗兩大旗艦產品的國際認證及國際市場布局，將是2022年下半年的業務發展重點。

配合上述規劃，高端今年發放股票股利以保留帳上現金，並發行可轉換公司債與辦理現金增資，目前已備妥資金，將按生產計畫投入疫苗量產。

高端COVID-19疫苗已被WHO挑選成為WHO STV（全球疫苗團結第三期試驗）的首項指標性個案，由WHO主導執行，完成橫跨亞洲、非洲與南美洲共計超過1.8萬名受試者收案，並已滿足期中分析確診數條件，由WHO兩組獨立的統計學專家團隊進行試驗解盲與資料分析程序。

高端表示，隨著STV試驗解盲程序進行，以及澳洲藥物管理局（TGA）審查啟動、歐洲藥品管理局（EMA）準備送件，高端新冠疫苗開發案進度已符合申請WHO EUL（緊急使用授權清單）要件，高端已在準備WHO EUL正式送件程序。

而在針對COVID-19病毒變異株部分，目前的Alpha、Beta、Delta、Omicron都屬於WHO定義的高度關注（VOC）變異株，而非「完全免疫脫逃」的高衝擊變異株（VOHC）；現有原型株疫苗對抗變異株相對效力降低，但仍有一定保護力；疫苗製造商也持續追求更為廣效的疫苗。

目前高端的次世代Beta株也已在三總與北醫完成首次人體試驗的收案與疫苗接種，並開始進行數據分析。此外，高端次世代Omicron株也已開始進行對Omicron亞型（BA.4、BA.5）測試及雙價疫苗研發，與各大藥廠方向一致。

此外，高端長年布局的腸病毒EV71疫苗，已在跨國三期試驗中取得優異數據，跨國三期試驗數據已由全球四大醫學期刊之一的《刺胳針》（The Lancet） 審查發表。

高端EV71在三期試驗中，對區域主要流行亞型展現出高達100%的真實世界（real world）保護力，且針對2至6個月極低齡的嬰幼兒族群呈現優異的安全耐受性。

目前腸病毒疫苗的台灣藥證審查已在進行中，並在6月順利通過食藥署的上市前PIC/S GMP查廠，拚盡速完成審查上市。

海外市場布局方面，高端配合國內藥證審查進度，後續將陸續在越南等東協國家正式提出查驗登記，並規劃同步向歐盟法規單位EMA提出審查，布局國際市場。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航