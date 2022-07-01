彰化縣長選情分析：2014年的餘波盪漾尚未結束，「關鍵十萬票」成為地方大選的章魚哥
我們想讓你知道的是
十萬這個數字很微妙，在兩次彰化縣的選舉中，先跑到魏明谷又跑到王惠美身上，而幾次大選彰化縣投票比例也機近全國數據，這樣的彰化，在2022年又會如何扮演游離搖擺的選戰角色呢？
文：曹家豪（政治工作者）
2014年魏明谷乘著卓伯源弊案風雲勝選彰化縣長，可在2018年選票十萬之差落馬敗選由國民黨籍王惠美勝出。縣長選舉中地方上認為這是幾近靈異的怪異事件，民進黨籍縣長皆無法連任。地方建設政策無法繼續延續也被泛藍陣營挾持地方首長與議會。
觀察近兩屆縣長選舉輸贏皆在十萬票內。十萬這個數字很微妙。跑到魏明谷又下次跑到王惠美的身上，這是種搖擺的現象。在過去常以濁水溪作為綠營攻勢的強勁程度。而更準確也是受到近年美國大選影響。彰化搖擺的十萬票便成為了地方大選的章魚哥，也就是搖擺州。
大台中生活圈成型，對於北彰化有著磁吸效應漸漸轉為城市型選舉形態，南彰化農工產業與傳統型態讓彰化分為南北彰化兩個區域並以花壇大村為分歧點。人口遞減至124萬的彰化縣在2022年又會如何扮演游離搖擺的選戰角色？
南彰化？北彰化？
北彰化生活圈常與台中都會區綁在一起，交通通勤或是辦公遊玩幾乎都是台中首選。因彰化沒有百貨公司這類消費額通常都會流動到台中市。而北彰化又分為彰化市、芬園鄉、花壇鄉、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、鹿港鎮、秀水鄉、福興鄉。
而南彰化則是以員林市為首有永靖鄉、大村鄉、溪湖鎮、埔心鄉、埔鹽鄉、田中鎮、二水鄉、社頭鄉、北斗鎮、田尾鄉、溪州鄉、埤頭鄉、二林鎮、竹塘鄉、芳苑鄉、大城鄉。
在不同生活型態之中而出現了南北說法，下圖可清楚看見彰化縣行政區的劃分與地理位置。
民意如流水
在近八年選舉，彰化都能看見「民意如流水」的狀況，除了二水鄉、竹塘鄉為民進黨票倉並且穩固外。其他地區喊變就變，游離性非常高並非緊密投票給單一陣營才有十萬拉鋸的現象發生，有了民意如流水與搖擺州。甚至總統大選得票率章魚哥的稱號。
彰化也有製造與工業，如建大輪胎、正新輪胎等大廠與許多中小企業。也有彰濱工業園區與尚在建設的二林精密園區及快速道路衍伸段。也在員林升格為縣轄市後與其進行184頃都更，田中高鐵園區與其他鄉鎮也跟進重劃使土地價值重新大洗牌。對於傳統農業彰化也是中部穀倉之一。在產業土地等因素。這絕對是兵家必爭之地。
搖擺漫天飛舞的支票與芭樂票
政策，常比喻成一盤牛肉。選民就是食客。對於王惠美炒作彰化捷運與二林精密園區自償率不足及升格失敗等因素。勢必該檢討為何彰化能縱容一個什麼芭樂票都敢開的政客在舞台上肆無忌憚跳著。
彰化人口已經跌破124萬。薪資平均所得竟是全台最低，在六都之外擁有最多統籌款的彰化縣竟然如此不堪，而產業中、交通、農民權益等。以政策買票開支票，卻出現許多芭樂票。這是否在台灣選舉中如同「韓流」來襲中，換人做做看的危機盲目投票。是否將出現完整可行計畫、貼近生活的候選人來帶領彰化?
除了升格成為直轄市的彰化縣，首先應該升格應當是適合的候選人與汰除芭樂票選舉的格局與素質。
十年之前、十年之後?
彰化縣雖為六都之外最大之城市，人口流失卻也是其碰到的主要問題之一，對於不同執政者而言。人口推力大於拉力都是燙手山芋般的大問題。尤其今年因人口跌至124萬人挑戰升格失敗後更讓人口政策浮上水面之上。王惠美政府也被逼迫要正視此問題。
全員逃走中
彰化縣為何出現出生率居冠人口卻不斷流失，雖彰化生育補助三萬元為全台之冠。但人口推力與出生根本無法相較甚至杯水車薪。以彰化縣民政處資料顯示：彰化縣到2021年7月底為止，總人口數126萬0388人，男性64萬452人、女性61萬9936人，遷入2649人、遷出3501人，出生882人、死亡914人。
雖出生率與其他縣市相比第一，但遷入小於遷出、死亡大於出生的模式下，少子化浪潮下的「最敢生」也只是低潮中的高點。依然陷入人口交叉的「生不如死」狀態。也被戲稱為「全員逃走中」。
薪水與他們的產地
彰化縣勞保投保人口前三名分別為批發零售業、製造業與營建工程業境內有許多中小企業與製造業享譽全台。十年之前勞工人口高達50萬人現今更多達59萬人。在124萬人口中佔比非常大。而農業人口至2017年則有30萬人，對於嘉義縣的農工大縣為人所知外，彰化也當之無愧。
勞工與農民都是彰化寶貴的經濟來源，對於勞工技能培訓與再進修應可更為注重與編列更多預算，而非將財政浮濫使用甚至將第二預備金挪用至其他如縣府冷氣汰換、綠美化及園藝療育、各戶政事務所為應業務需要汰換各項老舊設備、汰換彰化縣立圖書館戶外全彩電視牆設備、購置國寶藝師作品、辦理二林鎮演藝廳環境及設備改善、推動犬貓絕育暨熱點區域犬貓絕育工作等。
對於勞工安全與設備補貼，也可增加課程與設備「軟硬兼施」，照顧農民除了政策買票似的使用津貼，應注重轉型（如：嘉義極光哈密光）與農災害補貼與公糧收購價格之調正嘉惠農民政策。
更甚者，研發研究單位爭取與青農返鄉等也可增加就業選擇吸引人口進駐。吸引人口進駐並非只是引進單一產業或是增加勞動崗位，因產業選擇薪水只是能生活下去，真正讓人常駐是並非上下班機械式動作，而是百花齊放人人都有選擇的自由從事的行業之機會與創業，才能真正達成在地的自我實現，讓工作不再是為了生活而是讓其成為志業，讓城市成為夢想之城。
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
我們想讓你知道的是
隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
過去大眾傳播式的集體宣傳在現在市場中已經逐漸無法滿足消費者需求，消費者越來越注重個人化的體驗。個人化體驗首先要獲得個人化的喜好，因此眾多品牌開始利用數位廣告、商務對話的方式獲取用戶的購物慾望清單，以及點數經濟刺激舊客回購，透過追蹤會員在網站上瀏覽、產生購買行為的行動軌跡，再搭配大數據分析，針對不同族群設計推播內容再加以溝通，以此提升服務品質並深度經營顧客關係。而數位CRM系統則扮演著科技化行銷的主要策略，不僅能協助整合會員數據，更善加運用客戶標籤，傳遞精準的資訊，與消費者互動，提升「獲客」與「活客」的能力，建立忠誠度立足數位市場。
建立會員分級制度 打造精準個人化服務
數位CRM是打造顧客回流最佳的工具，不過要讓用戶長期買單，客製化的溝通模式與打造會員分級制度才能有效提升用戶黏著度。例如誠品以書店起家，目前也朝向複合式商場邁進，旗下事業版圖橫跨書店、文具店、電影院、旅館，甚至連生鮮超商、酒窖都有經營，也開始新增許多小規模的社區店；在電商方面，除了自有的誠品線上網站，也在其他電商開設主題館增加接觸點。誠品正在打造自己的生態圈，並努力運用數位足跡進行CRM策略應用，如將會員分卡分級，並給予高等級的會員不一樣的特級制度，但同時也為有特定偏好的會員設立不同的制度，像是針對購書會員推出「讀書人徽章」分級制度，有藝文活動也會優先讓高等級的讀書人先報名。
而PChome旗下的時尚選貨電商MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統，利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡，以簽到集點、兑禮、限時任務等誘因與用戶深度互動，創造每日簽到率81%的佳績。透過這樣的忠誠度計畫，企業更能區別用戶的使用頻率與黏著度，進而建立會員分級制度並精準溝通資訊。另外零售品牌全聯也攜手Appier運用AI技術整合線上線下的會員資料，並利用貼標技術辨別消費者輪廓，分析出會員曾搜尋、瀏覽的軌跡來量身打造客製化的專屬推薦商品。
消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓
生態圈和全通路是許多零售商和電商目前都在深度經營的策略，為的都是收集更多的數據創造更個人化的體驗。例如誠品的會員制度不只是針對所有會員，還因應會員的消費習慣推出不同的方式和獎勵，讓消費者感到差異化，進而提升品牌黏著度。
電商品牌PChome 24h購物過去利用到貨服務以及不囉唆的退貨機制，作為培養客戶忠誠度的關鍵。他們也藉由完整化金流系統，建立了自己的P幣生態圈，透過完整的通路和支付系統了解消費者的消費習慣，現在藉由數位CRM操作觀察到，對比2019-2020年到今年台灣疫情爆發後，全站消費活躍用戶從本來的25-54歲年齡層，擴增到18-24歲以及65歲以上，另外是熟齡女性用戶比起2019上半年有20%以上的成長，顯示出受疫情影響，整體消費型態的改變更是橫跨各世代族群。
懂得根據數據策略布局才是關鍵心法
針對消費需求的變化，PChome 24h購物進一步將四大主題會場結合時事及需求規劃選品，不論是居家上班上課所需的3C產品、或是照顧到想要培養居家儀式感之族群的電玩、書店、健身等品項，還有提前佈局宅家防疫被悶壞的心，規劃一系列夏季穿搭、防曬彩妝、露營用品等夏季出遊必備產品。
運用數位CRM進行策略行銷，有利於品牌活絡舊客以及帶動業績成長，如PChome 24h購物在22周年慶「狂樂收貨節」利用大數據撈出會員最感興趣的人氣品牌及集品類，進行每日換檔，抑或是看準低接觸外送商機，與foodpanda攜手推出在APP、網站購物消費滿$1即可獲得foodpanda新客5折券，串聯兩大平台資源，建立更大的用戶資料庫，為後疫時代帶來嶄新的商業模式。
除了推品策略，CRM也能有新玩法，PChome 24h購物22周年慶還推出「拉長音折扣賽」，串聯自有平台資源並結合IG濾鏡功能，在社群上與粉絲大玩挑戰任務，完成任務後透過IG Chatbot的行銷技術發送相對應的優惠折扣，而這樣透過開發互動濾鏡的遊戲方式不僅優化用戶的社群體驗，更透過CRM系統將用戶分級，依據達成任務的級距發送獎勵，成功觸動年輕族群，導入站內達成轉換。
Martech是許多企業、品牌在面對數位轉型時重要的行銷利器，其中CRM系統更是品牌與時俱進、端出更好的消費者服務所倚賴的重要工具，打造會員生態圈不僅能夠檢視會員服務的優劣並加以優化，建立會員忠誠度、使顧客不斷回購，更替平台帶入新契機的一大機會點。
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