《環形思維》：這山望著那山高，你在這個公司做不好，跳到另一家就能做好嗎？

文：智俊啟

在這個公司都做不好，跳到另一家就能做好嗎？

小宋有一天突然想辭職，但還有些猶豫，我對他說：

「既然你還不確定，那我可以給你個建議，你現在離開不是好的時機。為什麼？因為你現在走，我完全無感，很快會忘記你，公司也毫無損失。你應該趁著在公司的機會，拚命地去為自己拉客戶，成為在公司獨當一面的人物，到那時候你如果走的話，公司將損失慘重，那麼你至少可以獲得跟我談條件的機會。

而且如果你真的做到了，收入會提高，職位會升遷，同事會尊重你，客戶會看重你，你在公司便有了價值感和存在感，也許就不需要也不想離職了，屆時你想的是，如何才能將工作做得更好。」

聽完我的話，小宋打消了辭職的念頭。

那山不一定就比這山高

在我看來，人生就是一個不斷攀登的過程，工作也是如此，就像登山一樣。在登山時，我們有時會遇到陡坡險途，遭遇艱難險阻。有時也會遇到下坡，一帆風順地就過去了。當我們攀登完一座山峰，許多人會選擇一個新的起點，再攀高峰，人生追求進步，事業想更上一層樓，這是一件很好的事情，我也很理解人們想跳槽到更好公司的想法。但人們經常犯的一個錯誤就是，他們認為自己腳下站的山峰沒有別處的山峰高，總以為山外有山，別的公司比現在的這家公司好。

這山望著那山高，表現到工作上就表現為你對自己現有的工作充滿了抱怨，覺得薪水低，強度大，公司平台也不給力，總以為如果去其他公司會更好。可是當你真的去了另一家公司才恍然發現，原來很多地方還不如自己剛離開的公司。

想一想有沒有離職的實力再做決定

離開以後你能做什麼？這是你應該重點思考的問題。如果你是一位鑽井工人，也許會為沒有正常的作息時間、沒有假期而感到苦惱，羡慕那些朝九晚五的職業。但是當你離開鑽井平台，還能做什麼呢？這才是問題的重點，是計畫離職時需要優先思考和解決的環節。有實力的人在哪裡都能做好，沒實力的人即便給他最好的平台，他也做不出像樣的成績。

所以，想表現價值就得腳踏實地，不要這山望著那山高，腳下實實在在走出來的路，實實在在征服的山峰才更能證明自己的實力。

敢不敢與公司對賭？

員工小龍發現公司把他研發產品的預算砍了一半，不高興地找我討說法。我說：「因為你客戶的報價低，所以公司只能降低預算。這是市場經濟，公司要保證利潤率才能活下去。」

小龍說：「如果產品好，客戶也許改變主意願意提高報價了呢？我們賣給其他的客戶，也能提高價格。」他不死心，我只好跟他說：「那你換個想法，研發產品的錢你個人出，產品出來利潤的一半都給你，你看怎麼樣？不敢賭，那就去跟客戶把價格談上去，別在研發成本上妥協。」

恐懼風險，你就一定失敗

風險在工作中是一定會出現的，現在已經找不出沒有風險的工作了。我們做任何事情都有兩種可能性，一是成功，二是失敗。取決於我們投入多少，投入多，成功的機率大；投入少，失敗的機率大。站在企業的角度，員工的價值表現在「可以用較小的投入獲得較大的成功機率」。因此，企業願意替這樣的員工承擔必要的風險，為他們的工作投入很大的支持，對他們的專案提供人力、物力和財力的支援。反之，企業就不會冒險扶持一個能力較弱的員工。

對賭：強者為王

一個人如何才能證明自身的價值？是在公司的全力支持下把飯餵到嘴裡，還是在條件不怎麼有利的情況下憑藉自己的本領奮力獲得？答案是不言自明的。我常跟員工提到一個詞：對賭。就是說，你為公司拿到了什麼業績，公司就提供你什麼樣的支援。業績高了，支持就高；業績低了，支持也會降低。

假如員工覺得公司的支持力不夠，他完全可以自己投入一部分資源，由此獲得的收益，公司也完全可以分給他一大部分。這種做法並非我獨創，是非常流行的屬於「內部創業」的一種文化——有才華的員工憑藉個人能力在公司一定的支援下獨立負責部分業務，與公司展開對賭。

書籍介紹

本文摘錄自《環形思維：無縫溝通×精密合作，實踐企劃、執行到回饋不斷線的工作循環》，高寶出版

作者：智俊啟

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本書作者身為擁有資深管理經驗的CEO，運用豐富的真實事例，教你打造環形思維的腦袋，精進自我才能：

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Photo Credit: 高寶

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航