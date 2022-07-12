《環形思維》：這山望著那山高，你在這個公司做不好，跳到另一家就能做好嗎？
我們想讓你知道的是
離開以後你能做什麼？這是你應該重點思考的問題。想表現價值就得腳踏實地，不要這山望著那山高，腳下實實在在走出來的路，實實在在征服的山峰才更能證明自己的實力。
文：智俊啟
在這個公司都做不好，跳到另一家就能做好嗎？
小宋有一天突然想辭職，但還有些猶豫，我對他說：
「既然你還不確定，那我可以給你個建議，你現在離開不是好的時機。為什麼？因為你現在走，我完全無感，很快會忘記你，公司也毫無損失。你應該趁著在公司的機會，拚命地去為自己拉客戶，成為在公司獨當一面的人物，到那時候你如果走的話，公司將損失慘重，那麼你至少可以獲得跟我談條件的機會。
而且如果你真的做到了，收入會提高，職位會升遷，同事會尊重你，客戶會看重你，你在公司便有了價值感和存在感，也許就不需要也不想離職了，屆時你想的是，如何才能將工作做得更好。」
聽完我的話，小宋打消了辭職的念頭。
那山不一定就比這山高
在我看來，人生就是一個不斷攀登的過程，工作也是如此，就像登山一樣。在登山時，我們有時會遇到陡坡險途，遭遇艱難險阻。有時也會遇到下坡，一帆風順地就過去了。當我們攀登完一座山峰，許多人會選擇一個新的起點，再攀高峰，人生追求進步，事業想更上一層樓，這是一件很好的事情，我也很理解人們想跳槽到更好公司的想法。但人們經常犯的一個錯誤就是，他們認為自己腳下站的山峰沒有別處的山峰高，總以為山外有山，別的公司比現在的這家公司好。
這山望著那山高，表現到工作上就表現為你對自己現有的工作充滿了抱怨，覺得薪水低，強度大，公司平台也不給力，總以為如果去其他公司會更好。可是當你真的去了另一家公司才恍然發現，原來很多地方還不如自己剛離開的公司。
想一想有沒有離職的實力再做決定
離開以後你能做什麼？這是你應該重點思考的問題。如果你是一位鑽井工人，也許會為沒有正常的作息時間、沒有假期而感到苦惱，羡慕那些朝九晚五的職業。但是當你離開鑽井平台，還能做什麼呢？這才是問題的重點，是計畫離職時需要優先思考和解決的環節。有實力的人在哪裡都能做好，沒實力的人即便給他最好的平台，他也做不出像樣的成績。
所以，想表現價值就得腳踏實地，不要這山望著那山高，腳下實實在在走出來的路，實實在在征服的山峰才更能證明自己的實力。
敢不敢與公司對賭？
員工小龍發現公司把他研發產品的預算砍了一半，不高興地找我討說法。我說：「因為你客戶的報價低，所以公司只能降低預算。這是市場經濟，公司要保證利潤率才能活下去。」
小龍說：「如果產品好，客戶也許改變主意願意提高報價了呢？我們賣給其他的客戶，也能提高價格。」他不死心，我只好跟他說：「那你換個想法，研發產品的錢你個人出，產品出來利潤的一半都給你，你看怎麼樣？不敢賭，那就去跟客戶把價格談上去，別在研發成本上妥協。」
恐懼風險，你就一定失敗
風險在工作中是一定會出現的，現在已經找不出沒有風險的工作了。我們做任何事情都有兩種可能性，一是成功，二是失敗。取決於我們投入多少，投入多，成功的機率大；投入少，失敗的機率大。站在企業的角度，員工的價值表現在「可以用較小的投入獲得較大的成功機率」。因此，企業願意替這樣的員工承擔必要的風險，為他們的工作投入很大的支持，對他們的專案提供人力、物力和財力的支援。反之，企業就不會冒險扶持一個能力較弱的員工。
對賭：強者為王
一個人如何才能證明自身的價值？是在公司的全力支持下把飯餵到嘴裡，還是在條件不怎麼有利的情況下憑藉自己的本領奮力獲得？答案是不言自明的。我常跟員工提到一個詞：對賭。就是說，你為公司拿到了什麼業績，公司就提供你什麼樣的支援。業績高了，支持就高；業績低了，支持也會降低。
假如員工覺得公司的支持力不夠，他完全可以自己投入一部分資源，由此獲得的收益，公司也完全可以分給他一大部分。這種做法並非我獨創，是非常流行的屬於「內部創業」的一種文化——有才華的員工憑藉個人能力在公司一定的支援下獨立負責部分業務，與公司展開對賭。
書籍介紹
本文摘錄自《環形思維：無縫溝通×精密合作，實踐企劃、執行到回饋不斷線的工作循環》，高寶出版
作者：智俊啟
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
★蟬聯管理類暢銷榜，4萬讀者99.9%熱烈好評★影響1000萬粉絲，改變職涯的思維訓練
光是聰明沒有用！可靠的員工才受重用。一流公司爭相挖角的人才，都是「環形思維者」！資深CEO深入淺出傳授職場邏輯，從專案執行、同事合作到跨級溝通，貫徹環形思維，讓可靠成為習慣。
在職場存活的不是聰明人，而是最可靠的人。突破職涯僵局，你需要貫徹環形思維，讓可靠成為習慣。
人們會和聰明的人交流，但只會找可靠的人共事。擁有環形思維的可靠工作者，就是公司不願放手的高價值人才。可靠的人工作時，遇到問題會及時溝通，階段完成會清楚匯報，從計劃到完成之間事事不斷線，確實給予發起人和參與者回饋，形成順暢的工作循環，這就是環形思維。
本書作者身為擁有資深管理經驗的CEO，運用豐富的真實事例，教你打造環形思維的腦袋，精進自我才能：
- 培養理解力、行動力、決策力
- 優化合作順暢度
- 提升任務完成度
活用環形思維，建立合作無間、溝通無礙的工作循環，你將成為老闆、同事、客戶不可或缺的可靠人才，無限放大你在職場上的價值。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
我們想讓你知道的是
台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。