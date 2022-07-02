庫貝爾《The Meeting》：反抗權力的問候，新現實主義的挑釁

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

我們從小的教養，首先學會如何打招呼。父母總是跟小孩說，向姐姐、哥哥說Hello；步入校門，學生在上課要先向老師道安。怎樣問候別人，成長之後才知道有許多方法。

就像法國畫作《The Meeting》，暗藏玄機。法國十九世紀時，絕對的階級，貴族高於凡人，繪畫只限於宗教或歷史題材才有市場，只描繪法國鄉村的日常邂逅，尋常得震驚世俗。

「你好，庫爾貝先生！」一聲招呼，盡顯前衛，這位傲慢抬頭的畫中要角，正是畫家本人庫爾貝（Gustave Courbet）。庫爾貝面對貴族問好，竟當眾羞辱米飯班主，簡單的日常應對，狂妄自大諷刺資產階級。

畫作又名《Bonjour Monsieur Courbet》，頭號fans兼搵食贊助人貴族Alfred Bruyas，他希望有畫作展示自己和摯愛的藝術家同場，但庫爾貝不樂意，認為這挑戰了他的創作自主。

其實，庫爾貝刻意多畫僕人與他討厭的狗，從鬍鬚、手套、表情，甚至影子的描繪，畫家都暗藏對抗資產階級，討厭富豪之心，借此顯示他心目中的真實，藝術家的理想。

《The Meeting》記錄庫爾貝赴法國南部，即Montpellier，拜訪米飯班主Alfred Bruyas，鄉間路上不期而遇，另有僕人Calas與他的狗。初夏溫煦的陽光下交會，遠見馬車逐漸遠離。

其時畫家赴見貴族，理應穿戴正式、態度恭敬，但畫作相反，庫爾貝赴見貴族不單沒有禮服，還帶著手杖，裝滿繪畫材料的背包，抬高頭，那粗長的鬍鬚狂野地回應貴族的問好歡迎。

身穿綠色上裝的紅髮Alfred Bruyas，反而謙卑拘謹，脫下那不成形的帽子，眼睛謙虛似低頭望地。身後的僕人恭敬地鞠躬，畫家和贊助人的地位與現實恰恰相反，可說是庫爾貝的叛逆、挑釁。

庫爾貝眼中，不屑帶手套免受汙垢侵害的貴族。他赤手空拳、腳踏實地，絕無造作、偽裝，畫家才是接觸真實的人，連陽光都只照耀在他身上。如其說庫爾貝打招呼，更像他在抗拒別人矯情。

更有趣的是，作品構圖是根據聖經故事《流浪的猶太人》的木刻印刷為藍本創作。不死的猶太人象徵藝術永恆，但飽受苦痛，亦是他獨立異行帶來的寂寞與孤立。

Photo Credit: Woodcut from the Wandering Jew, George Washington University

1855年在巴黎世界博覽會，首次展示此畫時，觀者都不喜歡他這種過分自我和炫耀狂妄，甚至指控畫作，具破壞社會既存秩序的危險。一切只因，畫面顛倒了畫家和貴族的主從關係。

可笑者乃，他的貴族贊助Alfred Bruyas受眾人嘲弄，甚至完全放棄了巴黎的展覽，退居鄉村。皆因「畀錢買難受」，自討苦吃，欠缺眼光，正是這位可憐貴族的寫照，成了茶餘飯後的笑話。

作品公然挑戰贊助人和藝術家之間的等級制度，雖則受到百般嘲笑，但歷史自有公論，重要的是引發一個新的現實主義領域，畫作的核心，庫貝爾只想展示什麼是真實。他曾拒絕教會的天使畫像委託，或成最佳助證，妙答：「給我看看天使，那我就畫一個出來。」

本文獲作者授權轉載，原文請看《德尼思化》Medium。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin