庫貝爾《The Meeting》：反抗權力的問候，新現實主義的挑釁
我們想讓你知道的是
「你好，庫爾貝先生！」一聲招呼，盡顯前衛，這位傲慢抬頭的畫中要角，正是畫家本人庫爾貝。
文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）
我們從小的教養，首先學會如何打招呼。父母總是跟小孩說，向姐姐、哥哥說Hello；步入校門，學生在上課要先向老師道安。怎樣問候別人，成長之後才知道有許多方法。
就像法國畫作《The Meeting》，暗藏玄機。法國十九世紀時，絕對的階級，貴族高於凡人，繪畫只限於宗教或歷史題材才有市場，只描繪法國鄉村的日常邂逅，尋常得震驚世俗。
「你好，庫爾貝先生！」一聲招呼，盡顯前衛，這位傲慢抬頭的畫中要角，正是畫家本人庫爾貝（Gustave Courbet）。庫爾貝面對貴族問好，竟當眾羞辱米飯班主，簡單的日常應對，狂妄自大諷刺資產階級。
畫作又名《Bonjour Monsieur Courbet》，頭號fans兼搵食贊助人貴族Alfred Bruyas，他希望有畫作展示自己和摯愛的藝術家同場，但庫爾貝不樂意，認為這挑戰了他的創作自主。
其實，庫爾貝刻意多畫僕人與他討厭的狗，從鬍鬚、手套、表情，甚至影子的描繪，畫家都暗藏對抗資產階級，討厭富豪之心，借此顯示他心目中的真實，藝術家的理想。
《The Meeting》記錄庫爾貝赴法國南部，即Montpellier，拜訪米飯班主Alfred Bruyas，鄉間路上不期而遇，另有僕人Calas與他的狗。初夏溫煦的陽光下交會，遠見馬車逐漸遠離。
其時畫家赴見貴族，理應穿戴正式、態度恭敬，但畫作相反，庫爾貝赴見貴族不單沒有禮服，還帶著手杖，裝滿繪畫材料的背包，抬高頭，那粗長的鬍鬚狂野地回應貴族的問好歡迎。
身穿綠色上裝的紅髮Alfred Bruyas，反而謙卑拘謹，脫下那不成形的帽子，眼睛謙虛似低頭望地。身後的僕人恭敬地鞠躬，畫家和贊助人的地位與現實恰恰相反，可說是庫爾貝的叛逆、挑釁。
庫爾貝眼中，不屑帶手套免受汙垢侵害的貴族。他赤手空拳、腳踏實地，絕無造作、偽裝，畫家才是接觸真實的人，連陽光都只照耀在他身上。如其說庫爾貝打招呼，更像他在抗拒別人矯情。
更有趣的是，作品構圖是根據聖經故事《流浪的猶太人》的木刻印刷為藍本創作。不死的猶太人象徵藝術永恆，但飽受苦痛，亦是他獨立異行帶來的寂寞與孤立。
1855年在巴黎世界博覽會，首次展示此畫時，觀者都不喜歡他這種過分自我和炫耀狂妄，甚至指控畫作，具破壞社會既存秩序的危險。一切只因，畫面顛倒了畫家和貴族的主從關係。
可笑者乃，他的貴族贊助Alfred Bruyas受眾人嘲弄，甚至完全放棄了巴黎的展覽，退居鄉村。皆因「畀錢買難受」，自討苦吃，欠缺眼光，正是這位可憐貴族的寫照，成了茶餘飯後的笑話。
作品公然挑戰贊助人和藝術家之間的等級制度，雖則受到百般嘲笑，但歷史自有公論，重要的是引發一個新的現實主義領域，畫作的核心，庫貝爾只想展示什麼是真實。他曾拒絕教會的天使畫像委託，或成最佳助證，妙答：「給我看看天使，那我就畫一個出來。」
本文獲作者授權轉載，原文請看《德尼思化》Medium。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員
責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
Tags：
AWS台灣雲端高峰會8月10日登場：實體活動盛大回歸，技術開發到產業趨勢兩日全掌握
我們想讓你知道的是
2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，為開發者與經理人提供深度交流機會，任何與雲端有所接觸的工作者都不容錯過。
AWS公開年度雲端技術盛會──2022 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將在8月10日至8月11日於台北南港展覽館二館舉行！歷經新冠疫情紛擾，睽違兩年AWS台灣雲端高峰會即將重回實體舉行，讓每位參與者走入規劃豐富的實體專區與各路開發者深度共學。立即報名點此。
今年主題「佈雲今日 ‧ 決勝未來」明顯表達數位轉型已是現在進行式。隨著新冠疫情及國際局勢改變的雙重影響，全球迎來的新常態經濟模式使雲端技術不再只是企業應變關鍵，更是走向安全、永續，以及鏈結未來的必經之途。因此，2022AWS台灣雲端高峰會中將展示當代最前瞻的雲端趨勢，帶領參與者運用現代化雲端洞悉市場數據，探索商業與技術的無限可能。
聚焦九大雲端主題：基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到
今年AWS台灣雲端高峰會不只集結領域中傑出的AWS技術專家、產業代表以及社群領袖，舉辦超過45場的產業及技術專題演講，分享最佳實踐案例、Demo 實機展演和客戶案例分析，還規劃包含證照認證、實作演練、CISO實戰工作坊等與AWS相關課程及工作坊。除此之外，會場也設置「AWS Game day & Developer Lounge」與「新創焦點」兩大專區，讓會眾能在精心規劃的空間內與其他開發者、新創公司透過高度互動的競賽與短講，深度交流彼此技術與經驗。
2022年，AWS台灣雲端高峰會致力打造深度交流的產業平台，聚焦雲端技術的九大面向，搭配各具特色的活動設計，從基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到。不僅為 C-level 與資深技術人員、企業經營與 IT 決策與管理者精心規劃議題內容，也在特別企劃內容中，為 IT Pro、解決方案架構師、開發人員、工程師與維運管理人員提供最佳實務經驗，讓無論AWS初學使用者還是資深產業經理人，都能在高峰會中吸收新知、了解趨勢，提升自我能力與視野。
無分初學大師，只要接觸雲端，你就應該參加AWS台灣雲端高峰會
符合以下關鍵字之一，你就應該參與AWS台灣雲端高峰會：
- 學無止盡－開發者、工程師、架構師
- 商業創新開發－新創團隊技術團隊成員
- 最佳化生產力－ IT專業人員、技術支援經理
- 掌握趨勢－創辦人、經營決策者
- 自我精進－學生、教職員、研究員
- 洞見趨勢－任何關注雲端趨勢者
AWS台灣雲端高峰會首日聚焦雲端服務、開發技術及新創，以技術相關內容為主，較適合具備初級主題知識之開發人員、工程師與 IT 專業人員；次日則圍繞產業解決方案提供、數位轉型等，以應用相關內容為主，較適合欲了解雲端技術如何為企業經營加分之經營決策者、解決方案架構師以及系統管理員。
如此縝密的規劃，無論是初上雲端的新手，還是乘雲縱橫產業多年的技術大師，甚至是非技術相關人士，都能在高峰會中依照自身工作職掌和興趣，安排個人化的專屬議程，從不同主題和技術能力演講中，滿足個人技術或視野的成長。
最重要的是，2022AWS雲端高峰會為免費參加，絕對是任何需要開拓雲端新經濟、自我加值的工作者不可錯過的年度盛會。
玩轉雲端核心技術！AWS DeepRacer人工智慧賽車同步登場
每年與台灣雲端高峰會共同舉行的「AWS DeepRacer智慧自駕車競賽」當然也不會缺席。AWS DeepRacer是 Amazon 產品背後所運用之人工智慧和機器學習等核心技術的具體化身，不僅是全球首個以自駕車競賽為主題賽車聯盟，也是機器學習（ML）與強化學習（RL）最友善、有趣、刺激的學習課程。
競賽設計不只替雲端技術增添不少趣味，激起各方開發者爭奪獎品、獲取冠軍榮耀的鬥志，搭配AWS所提供的免費入門課程及學習資源，更創造出技術學習與推廣的友善環境，也是AWS送給所有工程師最棒的寓教於樂場域。
精彩豐富的專題講座與寓教於樂的刺激競賽還不夠嗎？活動現場還有抽獎活動、深度參會集點以及問卷好禮，提早報到者再加碼早鳥禮！